Igual, mas diferente

Às vezes, a televisão reserva para alguns profissionais surpresas um tanto inusitadas. Natália Ferrari é um bom exemplo. Nascida em Piracicaba, no interior de São Paulo, ela fez sua estreia na televisão na primeira temporada de “Reis”, série da Record, na pele da israelita Sâmila. Na história, a personagem foi morta por Luciér, vivido por Daniel Blanco, até então, Príncipe da Filístia. Algum tempo passou e, enquanto torcia para ser chamada a integrar o elenco de uma produção futura, a Record a procurou com uma novidade. “Nunca imaginei um convite para voltar dentro do mesmo projeto. Foi uma belíssima surpresa”, valoriza a jovem, que agora pode ser vista na pele da sofrida Arrava.

Na história, Arrava é uma jovem que vive com a mãe, a prostituta Dalía, interpretada por Adriana Rebelo. As duas se alojam em acampamentos improvisados e fora das cidades. “Arrava passa por situações difíceis, como não ter o que comer e quase sofrer um estupro. Ao longo da série, sua mãe fica gradativamente pior, por conta de uma doença, e ela busca maneiras de ajudá-la e mantê-la viva”, conta. Arrava também questiona muito sobre a identidade desconhecida do pai.

Até por ser sua primeira experiência como atriz na tevê, Sâmila permitiu que Natália observasse e aprendesse com a equipe com quem trabalhou em “Reis”. Agora, de volta à produção, ela garante que consegue colocar em prática aprendizados daquela primeira fase do trabalho. “Posso explorar outros caminhos para a construção e a interpretação da personagem e, assim, me conhecer cada dia mais como atriz”, avalia.

Por outro lado, um ponto era de extrema importância para Natália: distanciar o máximo possível os dois papéis que ganhou na mesma série. “Trouxe características únicas para cada uma. Trabalhei com um fonoaudiólogo para trazer até um tom de voz diferente para a Arrava”, explica. Quanto à personalidade, a aposta foi trabalhar em cima do histórico das personagens. “Tanto Sâmila quanto Arrava têm relações próximas e bonitas com suas mães, mas Sâmila, desde jovem, tem uma vida mais segura e confortável, enquanto Arrava passa necessidade e vive driblando diversas ameaças até a idade adulta”, compara.

Nome completo: Natália Ferrari de Sousa Reis.

Nascimento: 24 de setembro de 1993, em Piracicaba, São Paulo.

Atuação inesquecível: “A atual, como a Arrava”.

Interpretação memorável: Julia Garner na série “Ozark”, como Ruth Langmore.

Momento marcante na carreira: “O convite para interpretar Sâmila”.

O que falta na televisão: “Filmes brasileiros”.

O que sobra na televisão: “Reprises”.

Com quem gostaria de contracenar: Sônia Braga.

Se não fosse atriz, seria: “Cantora ou, talvez, psicóloga”.

Atriz: Natalie Portman.

Novela/série preferida: “Atualmente, ‘Reis’”.

Vilão marcante: Voldemort, principal antagonista da série de livros de “Harry Potter”.

Personagem mais difícil de compor: Arrava, de “Reis”.

Que papel gostaria de representar: “Nunca fiz uma vilã e adoraria tentar”.

Filme: “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, lançado em 2019.

Vexame: “O tanto que eu choro em filmes da Disney deveria ser considerado um vexame”.

Mania: “Mexer nas unhas”.

Um medo: “Da Samara, do filme ‘O Chamado’ (personagem interpretada por Daveigh Chase no longa dirigido por Gore Verbinski, lançado em 2002)”.

Projeto: “Me envolver em trabalhos voluntários sempre que possível”.

“Reis” – Record – Segunda a sábado, às 21h.