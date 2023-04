Humor regional brasileiro

Com novidades no elenco, nova temporada “Cine Holliúdy” na Globo retoma a universalidade da comédia nordestina

A diretoria da Globo tem dividido suas atenções entre a tevê aberta e o streaming há algum tempo. A linha de shows da emissora, inclusive, tem virado um espaço para receber as produções já disponíveis para os assinantes do Globoplay há meses.

A série de humor “Cine Holliúdy”, no entanto, vem na contramão dessa lógica. Prestes a estrear sua terceira temporada na tevê aberta, a produção escrita por Marcio Wilson chega totalmente inédita na grade do canal a partir da próxima quinta, dia 27. “É um projeto muito especial. Nosso maior compromisso é fazer o espectador rir de si mesmo. Se determinados comportamentos políticos ou sociais são dignos de riso, então serão contemplados em nossa eterna sátira ao brasileiro”, explica o escritor.

A fictícia cidade de Pitombas volta a ser palco da bem-humorada briga do cinema contra a tevê nos anos 1970 e 1980. O protagonista Francisgleydisson, papel de Edmilson Filho, continua sendo um cabra apaixonado pela sétima arte, que tenta de tudo para manter vivo seu estabelecimento, enquanto os moradores seguem encantados nas modernidades da televisão.

“Esse nosso humor (nordestino), que o Brasil precisa tanto, é um humor que chega em todas as idades, sabe? As crianças são muito fãs, os adultos também”, valoriza o protagonista. A grande novidade da temporada é chegada de um investidor misterioso na vida de Francis. Interpretado por Alexandre Borges, o figurão de terno vermelho propõe dinheiro e prosperidade em troca da alma do sujeito. Com dívida até o pescoço, o cinemista começa a ser ameaçado por credores sanguinários e percebe que a única saída para não vender seu maior tesouro vai ser fechar negócio com o tal empresário. “Não busquei a coisa do mal, que assusta. Ele é descolado, vê humor nas coisas e tem uma certa despreocupação com a moral”, aponta Alexandre.

O pacto, porém, não irá agradar ao novo amor de Francis, Rosalinda, vivida pela atriz cearense Larissa Goes. Certa de seu amor pelo cinemista, a cantora de forró decide largar tudo para trás ao chegar em Pitombas com sua banda itinerante, só para viver o romance com Francis – e vai exigir dele a mesma entrega e dedicação.

“Eu vejo nela uma segurança de tomar essa escolha, sabendo que, em outro momento, ela pode tomar outra escolha, a partir do que ela vai percebendo. No decorrer da temporada, quando ela percebe o que ele fez, que o Francis mentiu, ela se afasta. Ela impõe o que ela prioriza na relação”, adianta a atriz.

Heloísa Périssé, Matheus Nachtergaele, Lorena Comparato e Cacá Carvalho também retornam para a nova temporada. Com direção de Patricia Pedrosa, a série de humor ainda contará com as participações especiais de Vladimir Brichta, Samantha Schmütz, Linn da Quebrada e Heloisa Jorge.

“O Cine continua sendo um feliz encontro com a nossa brasilidade e uma ótima oportunidade de juntar a família em frente à telinha para relaxar e dar boas risadas juntos. É um antídoto para qualquer baixo-astral”, destaca a diretora.