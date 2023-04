Hora de mudar

Envolvida com projetos mais curtos, Julia Lemmertz exalta os dramas de “Chuva Negra”, do Canal Brasil

Julia Lemmertz adora um bom drama. E na sequência de projetos mais leves e cômicos, ela estava procurando mesmo algo mais denso quando se deparou com o roteiro de “Chuva Negra”, série de Rafael Primot que acaba de chegar ao Canal Brasil e ao Globoplay. Na trama, Julia é Nancy, mulher que já passou dos 60 anos, mãe de três filhos e que vive as insatisfações da vida cotidiana. Tudo muda quando, misteriosamente, ela e o marido, Geraldo, de ZéCarlos Machado, desaparecem.

Filha dos atores Lineu Dias e Lilian Lemmertz, Julia consegue, aos 60 anos, ter uma visão crítica e sem tantas doses de saudosismo sobre a carreira. “Eu sempre fiz o que quis. Acho que isso acabou fazendo com que eu criasse uma relação muito sincera com o teatro, o cinema e a televisão”, conta.

A estreia no vídeo foi aos 18 anos, em 1981, como uma das protagonistas de “Os Adolescentes”, da Band. Em seguida acumulou papéis de destaque na Globo, em produções como “Eu Prometo” e “Tenda dos Milagres”. Em meados dos anos 1980, acabou seduzida pelo projeto de teledramaturgia da extinta Manchete, onde fez novelas como “Carmem” e “Guerra Sem Fim”, até voltar, em definitivo para a Globo, onde mantém uma frutífera e diversificada carreira em novelas como “O Beijo do Vampiro”, “Celebridade”, “Fina Estampa” e “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

O tom de suspense de “Chuva Negra” é pouco comum na teledramaturgia brasileira. Foi isso que a atraiu para o projeto?

A verdade é que eu li o roteiro e achei tudo muito bom e totalmente diferente do que tenho lido. Acho interessante o espectador se deparar com uma família que vive suas questões a partir de uma crise gerada pelo sumiço misterioso dos pais. No meio disso tudo, todos os papéis têm um desenho muito forte, realista, recheado de frustrações válidas.

Quais as frustrações da Nancy?

A Nancy é uma mulher de terceira idade, mãe de três filhos, com o caçula com Síndrome de Down. É uma mãe presente em um momento da vida em que os filhos já estão grandes. O casamento, entretanto, está meio morto. Ela e o marido são mais amigos do que qualquer coisa. Ela tem uma insatisfação, mas deixa esse sentimento guardado e esse silêncio é perigoso.

Em que sentido?

Embora exista uma boa relação, essa dificuldade de comunicação cria seus muros. Nesse sentido, a série fala de uma família muito possível, uma família que tem amor, mas que também tem muitas questões que não são ditas. O texto é muito preciso e as cenas me emocionaram de verdade. Cada um dentro desse lar precisa lidar com seus desejos e frustrações pessoais e isso passa verdade e entrega ao elenco momentos preciosos.

Alguma cena em especial foi mais difícil de gravar?

Acho que uma sequência vai complementando a outra e o roteiro não é linear. Minha personagem aparece em flashbacks até o público entender o que acontece no último episódio. Ela e o marido somem, o avião cai e não posso falar mais para não dar spoiler (risos).

Em 2023, além de “Chuva Negra”, você ainda participa de “Suíte Magnólia”, também do Canal Brasil, e na esperada “Justiça 2”, da Globo. É seu momento de investir em formatos mais curtos?

Não foi algo pensado. Nos últimos anos, entretanto, muitas coisas foram adiadas por conta da pandemia. Esses trabalhos surgem dessa retomada e estou muito feliz em trabalhar com equipes tão incríveis em projetos que me tiram do lugar-comum.