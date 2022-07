Honra ao mérito

As oportunidades aparecem, muitas vezes, de onde menos se espera. Matheus Dias, que interpreta o corajoso Bento de “Além da Ilusão”, que o diga. O mineiro, que completa 23 anos no próximo dia 30, participou de duas oficinas remotas da Globo durante a pandemia. Entre uma e outra atividade, dividiu a tela com profissionais como Betty Faria, Eliane Giardini e Renata Sorrah. E, nessas experiências, acabou conquistando a oportunidade de integrar o elenco da novela das 18h da emissora. “Em um dos exercícios, pude escrever um roteiro e dirigir a Eliane Giardini e a Erika Januza, além de atuar em um vídeo feito de forma remota. Esse vídeo chegou à direção de ‘Além da Ilusão’ e, então, surgiu o convite para fazer o Bento”, explica.

Na história escrita por Alessandra Poggi, Bento é um homem justo, sincero e amoroso, que sempre sonhou com a carreira de escritor. Apaixonado desde a infância por Letícia, personagem vivida por Larissa Nunes, é também grande parceiro de Lorenzo, interpretado por Guilherme Prates. Mas, ao pedir a mão da jovem em casamento, o melhor amigo foi convocado para a guerra – na verdade, o jovem se alistou, justamente por também amar Letícia. “Bento decidiu adiar tudo e ir também, para defender o melhor amigo na guerra. Lá, eles passam por alguns apuros juntos”, conta Matheus.

A trama, na verdade, guarda diversas semelhanças com outra que foi escrita pelo próprio Matheus. Ele ainda tem o e-mail escrito em 2016 e, até então, não revelado a ninguém, onde rascunhou a ideia de uma história que foi editada pela última vez dois anos depois, em 2018. “Contei para a autora e ela ficou surpresa. Também fala sobre a amizade entre dois amigos que vão à guerra juntos e, depois, nutrem uma paixão pela mesma mulher. Além de outro detalhe que acontece, mas que ainda não posso contar. Fiquei muito surpreso”, despista.

Nome completo: Matheus Henrique Dias Ferreira.

Nascimento: 30 de abril de 1999, em São João Del-Rey, no estado de Minas Gerais.

Atuação inesquecível: “A cena em que Bento e Letícia discutem, depois de ele contar que vai para a guerra. Eu e Larissa Nunes estávamos muito entrosados e entregues. Por causa da chuva no dia, houve um espaço de quatro horas entre uma cena e outra. Ainda assim, voltamos na mesma sintonia”.

Interpretação memorável: Digão Ribeiro, na cena final do filme “Alemão 2”, filme de José Eduardo Belmonte, lançado neste ano.

Momento marcante na carreira: “O dia em que tive a primeira chamada de capítulo sobre o Bento no horário nobre. Foi linda a reação da minha família e dos meus amigos”.

O que falta na televisão: “Estamos em constante movimento de mudança em relação ao espaço de pessoas pretas na tevê. Com personagens com histórias marcantes, trazendo um lugar fora dos estereótipos impostos a nós. Mas, ainda é difícil vermos novelas com protagonistas pretos. O espaço tem crescido, só que a diferença em número de atores pretos e brancos ainda é gritante. O tempo de tela também, é preciso melhorar mais”.

O que sobra na televisão: “Talentos que poderiam ser muito mais valorizados. Luciano Quirino sempre foi um galã, um ator talentosíssimo, que poderia ter sido protagonista de muitas histórias. Mas não teve esse espaço porque é um ator negro”.

Com quem gostaria de contracenar: “Quero muito ter cenas com Olívia Araújo. Sou fã do trabalho e da pessoa incrível que ela é. Estamos na mesma novela, mas ainda não tivemos cenas juntos”.

Se não fosse ator, o que seria: Escritor.

Ator: Luciano Quirino.

Atriz: Olívia Araújo.

Novela: “A Favorita”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo entre 2008 e 2009.

Vilão marcante: Flora, papel de Patrícia Pillar em “A Favorita”.

Personagem mais difícil de compor: “Um personagem extremamente bondoso e amoroso, um mocinho. Existe o risco de ficar chato. Segurar essas características sem cair nesse lugar é uma meta complexa e, ao mesmo tempo, muito gratificante, porque nos faz pensar e humanizar, ao máximo, o papel”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “A Favorita”.

Que papel gostaria de representar: “Meu sonho é fazer um vilão, um personagem com personalidade dúbia e que só revelasse esse lado no ponto alto da trama. Assim como foi com a Flora, em ‘A Favorita’”.

Filme: “Se a Rua Beale Falasse”, escrito e dirigido por Barry Jenkins, lançado em 2019 no Brasil.

Autor: Gloria Perez.

Diretor: Jeferson De (cineasta brasileiro que fez “Bróder”, e “Doutor Gama”, entre outros).

Vexame: “Pessoas da arte que apoiam esse desgoverno atual”.

Mania: “De dar boa tarde em qualquer horário, seja à noite, na madrugada, quando chego em algum lugar, e sempre sou corrigido. Sai no automático”.

Medo: “Não poder exercer minha profissão”.

Projeto: “Trabalhar muito, fazer personagens distintos e potentes. Estudar sobre roteiro e direção, para contar uma história criada por mim”.