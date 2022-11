Histórias sem fim

É quase impossível não associar as mirabolantes histórias da “Turma da Mônica” a um momento de lazer e diversão. Após o lançamento de dois filmes “live-action” e estrear a primeira temporada de “Turma da Mônica – A Série” na plataforma Globoplay, Giulia Benite, que há quase cinco anos vive a protagonista do enredo criado por Mauricio de Sousa, viu, diante de seus olhos, a brincadeira de criança virar assunto sério e profissão.

“Quando tudo começou, eu não pensava muito em longevidade do projeto. Só queria, na verdade, curtir o momento. Mas, quando comecei a gravar, entendi que queria fazer isso para o resto da minha vida. Então, comecei a torcer para que fosse um sucesso e pudesse desfrutar da Mônica ao máximo”, valoriza a atriz, que fez sua estreia na carreira no longa “Turma da Mônica: Laços”.

Com oito episódios, a série bo Globoplay traz nova aventuras para Mônica e sua trupe. As crianças do bairro do Limoeiro, de uma cidade indefinida, marcam presença na festa descolada de Carminha Frufru, papel de Luiza Gattai, que acaba de se mudar para uma mansão no bairro. Quando um balde de lama vira na cabeça de Carminha no meio do evento, Mônica é apontada como a principal suspeita. A festa se torna palco de uma investigação, conduzida pela maior fofoqueira do bairro, Denise, de Becca Guerra. Agora, Mônica e seus amigos Cebolinha, Magali, Cascão e Milena, interpretados por Kevin Vechiatto, Laura Rauseo, Gabriel Moreira e Emilly Nayara, precisam provar que são inocentes, mas nenhum deles sabe exatamente o quanto de responsabilidade cada um tem sobre o ocorrido.

“Ao longo dos anos, a gente nunca sentiu necessidade de modificar a construção da Mônica. A personagem que idealizamos desde o início tinha personalidade forte, mas era doce e seguimos assim nos dois filmes e na série. O que mudou, no entanto, foi a minha maturidade como atriz, isso consigo ver muita diferença ao longo dos anos”, explica Giulia.

Apesar de estar cada vez mais confortável e apegada ao papel de Mônica, a atriz não planejou viver a personagem infantojuvenil. O teste para viver a famosa jovem de vestido vermelho surgiu inicialmente para sua irmã. “Como ela estava fora do perfil, minha mãe decidiu me levar e foi assim que eu me descobri como atriz. Apesar de ser tímida, na hora do teste, eu consegui me soltar e parecia outra pessoa. Não foi nada muito planejado, mas eu sempre gostei de gravar vídeos, ficar imitando os atores”, relembra.



Aos 14 anos, Giulia foi se encantando cada vez mais pelos palcos e pelas câmeras. Além de viver Mônica, a atriz conta com um canal no YouTube com mais de 340 mil inscritos e mais de 20 milhões de visualizações. Tímida e reservada, ela teve dificuldades para lidar com a repercussão massiva da história de Mauricio de Sousa. “Acho que a fama foi a parte mais difícil, porque as pessoas me viam como a personagem o tempo todo e esperavam que eu agisse como ela. E, com 10 anos, eu não sabia lidar com isso, até que ao longo do tempo fui aprendendo e hoje sou muito grata pelo carinho dos fãs e pessoas que reconhecem meu trabalho como atriz”, vibra Giulia, que reúne mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

“Turma da Mônica – A Série” – Primeira temporada disponível no Globoplay.