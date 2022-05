Histórias e sabores

De volta à tevê, Joaquim Lopes se encanta com histórias de vida da disputa do “Cook Island – Ilha do Sabor”

Joaquim Lopes gosta de variar suas vivências. Ao mergulhar em um novo projeto, o ator e apresentador vai em busca de escutar novas histórias e experiências de vida. Aos 42 anos, ele encontrou tudo isso no comando do “Cook Island – Ilha do Sabor”, que vai ao ar no GNT. O “reality show” de culinária reúne não apenas talentos, mas também histórias variadas dos participantes. “Apresentar é algo mágico, pois, ao contrário da dramaturgia, é você mesmo diante das câmeras. Eu amo apresentar, adoro reality. Meu sangue ferve por comunicar, contar histórias e ser uma plataforma para as pessoas contarem suas histórias. Olha, eu chorei muitas vezes durante as gravações. Eram histórias incríveis. Chorava de não conseguir parar mais”, recorda.

Os participantes, que já têm experiências profissionais em cozinhas, são colocados em desafios sob muita pressão e encarando as dificuldades da convivência diária, em uma disputa que vai premiar o vencedor com R$ 100 mil. Além de Joaquim, a produção também conta com o comando da atriz Jéssica Ellen. Os “chefs” Manuelle Ferraz e Kaywa Hilton integram o time de jurados. Cada episódio tem três provas, a primeira é em grupo, com utensílios e técnicas rústicas em uma cozinha ao ar livre.

“O maior diferencial do programa é que os ‘chefs’ são colocados em um ambiente selvagem. Nesse local cheio de complexidade, eles precisam mostrar o repertório culinário deles. Na prova rústica, por exemplo, eles precisam acender o fogo, construir a estrutura para cozinhar. Cozinhar com tranquilidade é uma coisa, mas cozinhar com pressão, sol e condições adversas é outra”, explica Joaquim, que provou uma série de pratos ao longo da temporada. “O pessoal entregou coisas muito boas e inovadoras, mas outras nem tão boas, né? (risos)”, completa.

Enquanto acompanhava as gravações do “reality”, Joaquim teve a oportunidade de observar a evolução de cada competidor ao longo da disputa. Além de ver o crescimento gastronômico, o apresentador também prestou a atenção na trajetória pessoal de cada participante. “A gente observa tudo não só a gastronomia, mas a evolução pessoal de cada participante. Foi muito bom ver as diferenças de como cada um começou e terminou essa competição”, aponta.

O “Cook Island – Ilha do Sabor” marca o retorno de Joaquim após quase dois anos longe do vídeo. O último trabalho do ator foi na temporada “Malhação: Toda Forma de Amar”, que teve o final antecipado por conta da chegada da pandemia de Covid-19. Durante esse período, o apresentador acompanhou a gravidez da esposa Marcella Fogaça. Os dois são pais das gêmeas Pietra e Sophia. “Foi uma escolha me dedicar a esse momento. A gravidez da Marcella precisava de atenção e cuidado. Foi um privilégio ficar presente nesses momentos. Mas é muito bom voltar em uma produção de gastronomia, que tem meu DNA, e ainda no GNT. Já namorava o canal há tempos”, valoriza.