História sem fim

A longeva presença da televisão no Brasil já revelou e criou nomes históricos diante das câmeras. Aos 29 anos, Elisa Romero, por exemplo, acompanhou pouco menos da metade da trajetória de Silvio Santos na tevê. Por isso mesmo, ao integrar o elenco da série “O Rei da TV”, a atriz se surpreendeu com os detalhes e conquistas do icônico apresentador, que vão muito além dos programas de auditório. “Eu conhecia muito pouco da vida dele. Não sabia que ele já tinha trabalhado na Globo, por exemplo. Não sabia também do primeiro casamento dele com a Cidinha. Mas também adorei conhecer o foco, o talento e a criatividade do Silvio para chegar onde ele chegou. Não tem como negar que ele é persistente e autêntico”, defende a atriz, que vive Daniela Abravanel na história original da plataforma Star+.

Na série do serviço de streaming Daniela é a primeira filha do comunicador com Iris Abravanel, interpretados por José Rubens Chachá e Leona Cavalli. Ela trabalha na emissora do pai, atuando nos bastidores dos programas. Mesmo preferindo ficar por trás das câmeras, já fez algumas participações nas populares produções comandadas por Silvio Santos. “É a primeira vez que eu faço uma personagem real. Alguém que realmente existe. Então, tem de ter responsabilidade. A família Abravanel não tem relação com a série. Não conheci ninguém pessoalmente. Assisti a entrevistas e vídeos da família e da Daniela no Youtube para me inspirar. Mas meu processo foi de bastante estudo de texto para conseguir trazer vida e verdade para o roteiro”, explica Elisa, que ganhará mais espaço na segunda temporada da série. “A Daniela da série pode ser diferente da Daniela real, mas acho que o público irá gostar. Na próxima leva de episódios, a minha personagem tem mais presença na série, a família do Silvio e da Íris entra em evidência”, completa.

A oportunidade para a série surgiu através de testes. Ainda em dezembro de 2019, Elisa começou o processo para integrar a produção do Star+, que terminou apenas em fevereiro de 2020. Porém, pouco tempo depois, a série teve os trabalhos paralisados em virtude da chegada da pandemia de Covid-19, sendo retomado quase dois anos depois. “Fiquei feliz de participar de um processo tão grandioso. Além de contar a vida do maior ícone da nossa televisão, conta a história da evolução da televisão brasileira. A série mostra momentos marcantes da nossa televisão. Tem cenas tão absurdas que eu mesmo não acreditei que eram verdadeiras até ver o vídeo original no Youtube. Toda essa história merece ser contada. Achei um projeto corajoso”, valoriza.

Ainda desbravando seu caminho na atuação, Elisa iniciou sua trajetória artística com a dança aos sete anos, com balé, jazz e sapateado. Aos 13 anos, começou a trabalhar como atriz e se aventurar nos testes. Com 18, mudou-se para São Paulo para estudar Jornalismo na ESPM e Teatro na Escola de Atores Wolf Maya. “Sempre quis ser atriz. Assistia às novelas e queria participar, ficava imitando as cenas no espelho. Acho que nasci com essa vontade”, relembra.

“O Rei da TV” – Primeira temporada disponível no Star+.