HBO Max celebra o Dia da Mulher Maravilha

Catálogo do streaming possui quatro filmes da representante feminina mais popular do mundo

Do universo dos super-heróis dos quadrinhos, a Mulher Maravilha é – sem dúvida – a representante feminina mais popular e famosa do mundo. Como a maioria de seus colegas, têm superpoderes que a tornam invencível em sua luta contra o mal: tem força sobrenatural, facilidade de cura, reflexos impressionantes, entre outros. Sua força também é potencializada por certos elementos, como as pulseiras que a ajudam a resistir ao ataque de qualquer arma, uma tiara que é sua arma oculta letal, o laço da verdade, etc.

HBO Max é a plataforma dos super-heróis e super-heroínas, e é por isso que não podemos deixar de celebrá-la neste dia especial! É Dia da Mulher Maravilha! E o que você pode encontrar na plataforma sobre a heroína? Dá uma olhada:

Mulher Maravilha

Lynda Carter interpreta a Mulher Maravilha em série de televisão transmitida de 1975 a 1979 – Foto: Reprodução

Antes de se tornar a Mulher Maravilha, ela era apenas Diana, Princesa das Amazonas, preparada para ser uma guerreira invencível. Neste filme, Diana se propõe a parar a Primeira Guerra Mundial, acreditando que o conflito foi iniciado pelo inimigo das Amazonas, Ares.

Mulher Maravilha 1984

Em 1984, durante a Guerra Fria, Diana Prince entra em conflito com dois inimigos: o empresário de mídia Maxwell Lord e Cheetah. Dirigido por Patty Jenkins a partir de um roteiro que ela escreveu com Geoff Johns e David Callaham, e estrelado por Gal Gadot e Chris Pine, entre outros.

Mulher Maravilha (2009)

Com a força de Hércules, a sabedoria de Atena, a velocidade de Mercúrio e a beleza de Afrodite, nasce Mulher Maravilha. Esta série é baseada no personagem de Charles Moulton e na vida desta heroína com força inigualável.

Mulher Maravilha: linhagem de sangue

A origem da Mulher Maravilha, membro da Liga da Justiça, que luta pelo bem e ajuda um jovem em apuros recrutado por uma organização maligna.