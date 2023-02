Habitat natural

Quando está no ar em uma nova novela, Emílio Dantas vive um dia de cada vez. Na pele do vilão Theo de “Vai na Fé”, o ator está pronto para encarar altos e baixos ao longo do projeto. A cada novo bloco de capítulo e a partir da repercussão do público, Emílio reorganiza todo o seu processo de trabalho com a trama no ar. “Acho que novela é como um jogo. A gente vai testando e vendo o que funciona ou não. Vendo a resposta do público. Eu gosto muito desse trabalho vivo, cheio de surpresa. Vai dando um fôlego e um gás ao longo dos meses”, valoriza.

Na história escrita por Rosane Svartman, Theo sustenta uma imagem de um homem respeitável e um pai de família exemplar, mas passa longe disso. Casado com Clara, papel de Regiane Alves, ele enxerga no amigo Benjamin, de Samuel de Assis, a dicotomia de tudo o que gostaria de ser e tudo o que mais despreza. Nos bailes, ele conheceu Orfeu, vivido por Jonathan Haagensen, que se torna seu sócio oculto em uma empresa de importação e exportação, que traz mercadorias sonegando imposto. Theo ainda tem uma obsessão por Sol, interpretada por Sheron Menezzes. “O Theo não ama ninguém. Ele não pensa duas vezes antes de passar por cima de alguém. É um canalha, mas tem carisma e lábia”, aponta.

A trama de “Vai na Fé” marca seu retorno às novelas após “Segundo Sol”. Você estava com saudades do formato?

Sim, mas eu venho de um período de muitos outros trabalhos diferentes. Fiz “Sob Pressão”, “Todas as Mulheres do Mundo” e também teve “Amor e Sorte”, que foi aquele especial durante a pandemia. Foi um dos projetos mais doidos da minha vida. Uma experiência bem louca porque produzimos tudo sozinhos. Acho que só a edição e a sonorização não fizemos. Agora, eu adoro novela, gosto muito do jogo da novela. Acho que é o “Big Brother” do ator, só não é televisionado (risos).

Como assim?

Acho que a novela funciona como um jogo realmente, sabe? A gente fica meses e meses tentando entender o que o público quer, o que público está curtindo, o que funciona, o que não funciona… Enfim, vamos transformando tudo ao longo do tempo. Eu adoro essa rotina e estava com saudades. Estou louco para a gente engrenar mesmo e ter um feedback mais intenso. Estava louco para trabalhar.

A novela foge dos arquétipos maniqueístas e tradicionais do folhetim. Como você define o Theo longe dessa vilania clássica?

O Theo é um tipo de vilão que eu nunca tinha trabalhado. Inclusive, eu não acredito que possa defini-lo como vilão. Acho que é um cara de hoje em dia, que não tem muita empatia pelos outros. Ele vai atrás do que quer e passa por cima de muita gente para conquistar seus próprios objetivos. Acho que é um vilão por consequência. Claro que ele sabe o que está fazendo, mas está metido em muita mutreta e acaba se enrolando nos próprios esquemas. Acho legal poder retratar essas outras formas de existência.

De que maneira?

Tudo se transforma com o tempo, né? Com as novelas não é diferente. Os vilões mais maniqueístas não funcionam tanto mais e a gente vê personagens mais próximos da realidade atual. Quando eu fiz “Todas as Mulheres do Mundo”, o meu personagem já foi bem diferente do personagem vivido pelo Paulo José. Estamos sempre renovando os olhares sobre os caráteres e observando a realidade que vivemos.

Mas de que forma o Theo conversa com essa espécie de vilão repaginado?

O Theo é um grande alpinista social, né? Ele quer se dar bem a todo custo. Acho que isso é, inclusive, o mal do século. O Theo é ansioso, louco e atira pra todos os lados. Acho que é um vilão para fora, ele não é introspectivo nas maldades dele. Está sendo uma experiência muito legal. Ainda mais por conta do texto da Rosane, ela segue uma linha bem clara. Acho, por exemplo, que o Theo vai ser mais divertido do que o Rubinho (de “A Força do Querer”).

Por quê?

Acho que vão gostar de odiar menos (risos). Ele tem um humor e um lado bastante carismático. Vai incluindo todo mundo da novela nas tretas dele. Chega uma hora que fica até meio perdido.

Como será essa relação do Theo com a esposa e o filho?

O Theo não ama ninguém, ele ama a si próprio. Essa relação já acabou, mas entrou em um lugar nebuloso e sem afeto. Ele administra essa relação. Ele tem uma esposa e um filho no pior sentido de ser ter esposa e um filho. Como se fosse um fardo, entende? Não participa da vida deles, não tem amor…

Tem alguma característica do Theo que chamou sua atenção ao longo da construção?

Gosto de tentar entender essa personalidade dele. Acho que tem uma ligação com o passado dele todo esse comportamento. O Theo se virou desde cedo, nunca se preocupou com qualquer parte sentimental. Ele tem fé no caos, vive de uma nostalgia do passado. Gostava de ir para o baile funk, sair da Zona Sul… O negócio dele é algazarra. Ele se perdeu e não sabe coloca o afeto dele, fica preso a uma referência de felicidade que ficou no passado.

“Vai na Fé” – Globo – Segunda a sábado, às 19h30.

Vida de pai

A trama de “Vai na Fé” recebeu um Emílio Dantas encantado pela paternidade. O ator é pai dos gêmeos Roque e Raul, que completaram um ano no último mês de janeiro. Os dois são frutos do seu relacionamento com a também atriz Fabiula Nascimento. “Estou maravilhado. Estou curtindo para caramba. Essa paternidade está sendo só alegria. É uma maravilha ter criança por perto, transforma nossa vida. Gosto muito de ser pai. Prezo muito pela qualidade de pai que serei”, vibra.

Ainda curtindo o começo da paternidade, Emílio confessa que o casal já pensa na possibilidade de aumentar a família no futuro. O ator, inclusive, vem de uma casa cheia com 11 irmãos. “O plano sempre foi ter, pelo menos, dois. Como vieram dois de uma vez, o assunto deu uma esfriada. Se a gente tivesse certeza absoluta de que viria uma menina, a gente já tinha feito (risos). Como não é certeza, estamos deixando o barco correr”, planeja.

Momento de união

A chegada dos gêmeos Roque e Raul também significou uma reaproximação familiar para Emílio. O ator estava distante do pai por conta de questões políticas nos últimos anos. “A política me afastou do meu pai e de alguns parentes. Como aconteceu em muitas famílias. Minha mãe, não. Ela foi uma pessoa muito sensata nesse tempo”, explica.

Com o fim de eleições tensas e polarizadas, Emílio espera uma reaproximação gradual do pai, que tem uma visão muito diferente sobre o papel da política na vida das pessoas. “Acho que com o tempo vou me reaproximar. Até porque o pesadelo acabou. É uma escolha dele não falar de política. Ele acha que política e vida são coisas distintas. A gente sabe que não, viver é um ato político. Já falei para ele que enquanto a gente não tocar nesse assunto, a gente não vai mais encontrar a afinidade que a gente teve em algum momento na vida”, pondera.

Instantâneas

Emilio começou a carreira como cantor em 1997 como vocalista e compositor da banda de rock Mulher do Padre.

Emílio estreou na tevê no especial “Balada, Baladão”, da Record.

No ano passado, Emílio completou 40 anos.