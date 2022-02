Giovanna Antonelli se diverte com a expansiva Paula Terrare em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’

Giovanna Antonelli está cotada para integrar o elenco da próxima novela das nove inédita, assinada por Gloria Perez - Foto: Divulgação - Globo

A sensação de dever cumprido nunca foi tão presente para Giovanna Antonelli como ao fim das gravações de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, da Globo. Há mais de 20 anos na tevê, a atriz sempre precisou encarar uma série de imprevistos e percalços para finalizar alguns de seus projetos. Ao longo desses últimos dois anos, porém, ela não estava preparada para lidar com as consequências de uma persistente pandemia, que foi responsável por atrasar e até mesmo paralisar os trabalhos em estúdios da atual novela das sete, em que vive a protagonista Paula Terrare.

“Ao longo dessa pandemia, todos nós tivemos nossa vida pessoal afetada em algum momento. Ainda assim, o elenco e a equipe sempre chegavam animados para gravar. Reunimos um grupo que ama o que faz e que queria dar o melhor para o público. No final das gravações, parecia que a gente estava com o gás do começo, sabe? Por inúmeros motivos, esse trabalho me marcou demais. Assim como sei que marcou todos envolvidos nesse projeto”, valoriza.

Na história escrita por Mauro Wilson, Paula é dona da Terrare Cosméticos e trava uma disputa voraz no mercado dos cosméticos com Carmem, papel de Julia Lemmertz. Apesar de ser bastante ambiciosa e dona de si, ela mergulha de cabeça quando está apaixonada e é capaz de realizar as maiores loucuras por amor. Ao sofrer um acidente aéreo, sua trajetória cruza com as vidas de Neném, Guilherme e Flávia, interpretados por Vladimir Brichta, Mateus Solano e Valentina Herszage. “Depois do acidente de avião, os quatro protagonistas passam a se encontrar a todo momento, passam a ter de se ajudar entre si, então isso faz com que eles passem a frequentar diferentes universos, o que é muito rico”, explica.

Antes mesmo da estreia de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, você já estava envolvida com o projeto há quase dois anos. Como foi encarar essa longa e inédita experiência?

Fiquei muito feliz de participar dessa novela. Estamos envolvidos com esse projeto há mais de um ano e meio. Então, é bom que estejamos ainda amando a novela. “Quanto Mais Vida, Melhor!” é uma trama muito solar, divertida e alto-astral. Acho que é exatamente isso que as pessoas querem ver nesse momento. O Alan (Fiterman, diretor) reuniu uma equipe e um elenco incríveis. Foi meu primeiro trabalho ao lado do Alan e foi um encontro não só profissional, mas para a vida também. Espero voltar a trabalhar ao lado dele.

Como você enxerga e define a Paula dentro da história?

A Paula é uma grande empresária. Competente, rápida e inteligente. Cheia de autoestima e alto-astral, mas egocêntrica. Só pensa nela. Mandona e, ao mesmo tempo, divertidíssima. Ao longo da novela, também vai revelar outras facetas, porque ninguém é uma coisa só. A mesma Paula, dona de si, também é capaz de fazer as maiores loucuras por amor. A Paula é uma odiável adorável. Ela é muito mais divertida do que uma vilã.

Na trama, a Paula tem intensos embates com a Carmem (Julia Lemmertz). Como foi sua construção ao lado da atriz para essas sequências?

Desde a primeira cena, a gente decidiu construir as ideias juntas. Elas se amam e se odeiam. Uma adora ser odiada pela outra. São personagens que estão muito conectadas. É um esforço físico e mental danado ser Paula Terrare. Se eu sou acelerada e rápida, ela é três vezes mais. O bom é que me divirto muito! A Paula tem a minha temperatura. Em algum momento, já fiz uma personagem com essa mesma vibração. Gosto muito de passear pelos personagens.

Como assim?

Eu adoro qualquer tipo de personagem. Amo mergulhar nos mais variados universos. Acho que essa nossa profissão é a única que consegue dar essa dimensão tão variada das coisas. A gente vive e revive histórias verdadeiras, vidas que estão sempre em movimento. Eu amo viver vilã, personagens cômicas e mocinhas. Mas daqui a pouco não vou mais estar na idade de fazer mocinha, né (risos)?

A trama de “Quanto Mais Vida, Melhor!” tem como mote uma segunda chance após uma experiência de quase morte. Você mudou sua visão de encarar a finitude da vida após a novela?

Então, para mim, a morte é a única certeza que temos na vida. Não tem como fugir disso. Eu nunca tive uma experiência tão emblemática de segunda chance. Mas eu acredito em segundas chances todos os dias. Todos os dias podemos aprender e reaprender em milhões de áreas. Enquanto estamos aqui, sempre temos uma segunda chance. Foco mais nessas mudanças simples, boas e diárias da vida do que em uma coisa maior e mais emblemática.

Como foi seu trabalho de construção do lado empresária da Paula?

Primeiro me inspirei muito na mulher brasileira. Sou profunda admiradora dessas guerreiras. Passo a vida observando e me inspirando nelas, no jeito como se jogam e vão à luta para sobreviver. Paula tem uma ambição real, muita sede de vida. Quando assume o comando da Terrare Cosméticos acha que precisa ter mão-de-ferro nos negócios. Aí, temos uma brincadeira, uma licença poética em “Diabo Veste Prada” (risos). Ela é como a Miranda (Meryl Streep), que trata mal os funcionários e ama ser odiada por eles.

Ao mesmo tempo que você está no ar em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, você também pode ser vista na reexibição de “O Clone”, no “Vale a Pena Ver de Novo”. Qual o balanço que você faz das duas décadas que separam esses trabalhos?

Acho que não trago nada daquela Giovanna de 20 anos atrás. Em 20 anos, a gente sofre muitas mudanças. Eu me coloco em movimento o tempo inteiro. Estou sempre mudando, seja as coisas em casa ou dentro de mim. Gosto muito da pessoa que me tornei e amadureci ao longo dessas duas décadas. Construí minha história, minha carreira. Acho que ainda tenho muita coisa para realizar como atriz. Talvez algumas coisas eu nem consiga fazer até o fim da vida. Mas, ainda assim, já tenho uma caminhada, né? Me propus mergulhar em várias vertentes, estudar e me arriscar por outras áreas. Me realizei em outros lugares. Fui me lapidando e modificando coisas. No entanto, a essência segue a mesma. Isso a gente não perde nunca.

Qual importância de “O Clone” na sua trajetória profissional?

A Jade foi muito marcante, minha primeira protagonista, mas tive várias personagens muito populares também. Levo a Jade com muito carinho na minha trajetória. Até hoje sou lembrada pela personagem. As pessoas comentam muito da dança do ventre. Mas é interessante porque cada um tem sua preferência por alguma personagem que já fiz. Ainda assim, não importa em que lugar do mundo estou, sempre alguém me reconhece como Jade (risos).

Explosão de cores

Ao longo dos capítulos de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, é difícil não notar a presença de Giovanna Antonelli em cena. Boa parte do figurino de Paula Terrare é marcado pelas cores fortes e monocromáticas. “A conceituação da Paula foi realmente o que me trouxe toda inspiração para poder compor esse personagem cheio de tintas e nuances. Ela é solar, tem muita energia e usa um look total. Ela chega, chegando, sabe? Toda vestida de uma cor só, mas sempre muito vibrantes, cítricas, com tudo combinando. Ela é um evento. Um acontecimento”, ressalta.

Assim que conheceu o figurino da personagem, Giovanna reconheceu diversas tendências do mundo da moda. A atriz, inclusive, confessa que tem um guarda-roupa bastante parecido com o da protagonista da novela das sete. “Acho que a Paula usa várias tendências do verão 2022. Adoro usar cor, botar mais fluorescente. Vi várias peças da Paula que quero comprar igual. Abusar de um terninho colorido”, aponta.

Viagem internacional

O trabalho em “O Clone” trouxe inúmeras experiências para Giovanna Antonelli logo no início de sua carreira. Antes da estreia da novela, a atriz e parte do elenco viajaram para o Marrocos para as primeiras gravações. “Nos divertíamos muito. Minha principal lembrança é a viagem. Imagina ficar quase 50 dias aos 20 anos de idade, no Marrocos. Que aventura!”, vibra.

Com as gravações de “Quanto Mais Vida, Melhor!” finalizadas, a atriz tem procurado acompanhar a reprise da trama de Gloria Perez no “Vale a Pena Ver de Novo”. “Não tenho problema em rever trabalho antigo. Não vivo do que já passou, seria uma perda de tempo. Sempre que dá, dou uma espiada em ‘O Clone’”, afirma.