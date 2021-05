Ex-BBB Gil do Vigor reencontra seu pai, que reapareceu depois de 15 anos

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, comemorou o reencontro com o pai, que estava afastado do filho há 15 anos. Ele publicou uma selfie no perfil do Instagram em que ambos aparecem se abraçando e sorrindo. “O reencontro aconteceu! Te amo, meu pai, e obrigado por seu amor e por estarmos felizes como família”, escreveu Gil na legenda da foto.

Ex-BBB postou no Instagram a foto do reencontro com o pai – Foto: Reprodução / Instagram

Em abril passado, quando o economista já estava no Big Brother Brasil 21, o pai, que também se chama Gilberto, reapareceu e disse, em entrevista ao jornal Extra, que gostaria de reencontrá-lo.

Durante o reality show da TV Globo, Gil revelou que o pai sofria com a dependência do crack e que gostaria, também, de reencontrá-lo quando saísse do programa.