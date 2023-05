Geração crescente

Com mensagens sobre vacinação e preservação ambiental, “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul” chega à 17ª temporada

A história de “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul” nasceu e ganhou relevância dentro da televisão. A produção infantojuvenil, no entanto, não se limitou ao tradicional vídeo para se manter viva por mais de 10 anos diante de uma nova geração inquieta e digital. Além da série do Gloob, o projeto também contabiliza três longas, uma peça de teatro que rodou o Brasil recentemente e inúmeras webséries e spin-offs produzidos.

E é com toda essa bagagem que os protagonistas Max, Flor e Zeca, interpretados por Samuel Minervino, Nathalia Costa e Stéfano Agostini, estreiam a 17ª temporada da série a partir de amanhã, dia 22, no canal Gloob. “É um desafio manter uma série com sucesso e relevância por tanto tempo. Porém, acreditamos que ‘D.P.A.’ é uma marca que transcende a tevê e os canais lineares. Nós queremos estar onde nossas crianças estão e percebemos que a conexão que o público tem com a marca vai muito além da plataforma em que ela é apresentada”, defende Flavia Costa, que ocupa a função de Gerente de Conteúdo Infantil de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo.

As novidades da temporada ficam com o novo cenário da Casa Bizâncio – uma venda nada convencional – e as participações especiais de Luiz Fernando Guimarães e Totia Meirelles, como visitantes dos reinos de Armadion e Ondion. “Eu sempre acompanhei ‘D.P.A.’ e assistia aos episódios todos os dias. Fico muito feliz em fazer parte dessa história. Sempre foi um sonho meu participar de ‘D.P.A.’ e é muito legal acompanhar como o canal e o projeto só crescem com o passar dos anos. Nós sabemos como é difícil manter um projeto por 11 anos, é muita coisa e eu tenho muito orgulho disso”, valoriza Stéfano, que vive o pequeno detetive da capa verde.

Nos novos episódios, os moradores do Prédio Azul vão passar bastante tempo na Casa Bizâncio, a nova loja com um visual retrô e um toque de feitiçaria inaugurada por Rúbia, papel de Anna Sophia Folch,. No estabelecimento, objetos mágicos e ordinários se misturam e vão atrair muitos visitantes deste e de outros mundos. “Acho que a Flor está mais madura, mas continua com espírito de liderança. Me inspirei na personagem Anne da série ‘Anne with an E’ e também na Rapunzel. Duas personagens que amo e têm muito em comum com a Flor”, explica Nathalia, que é a detetive da capa vermelha.

Ao longo da temporada, Max fica curioso com a possibilidade de desmontar e montar os itens antigos de Rúbia; já Zeca teme que o lugar traga alergias; e Flor se empolga achando tudo muito ecológico e sustentável. “O Max continua sendo um detetive atento, com uma superaudição e muito corajoso. Gosto muito porque ‘D.P.A.’ se dá bem com todas as gerações, isso é muito legal! E também respeitamos muito cada uma delas”, valoriza Samuel, que encarna o detetive da capa amarela.

A Casa Bizâncio também vai ser o cenário de um videoclipe de Leocádia, de Cláudia Netto, que decide investir mais uma vez na carreira musical. Galanteada pelo empresário do ramo de privadas e bidês Frank Fracassorium, vivido por Gustavo Gasparani, que se apaixona por ela, a síndica, recebe o tão sonhado patrocínio. “Esse novo cenário chega para trazer para o público, de uma maneira mais enérgica, ideias que sempre estiveram presentes em ‘D.P.A.’: preservação do meio ambiente, reciclagem, reaproveitamento e consciência ecológica”, explica Flavia, que também abordará a importância da vacinação ao longo do enredo infantojuvenil.

“O prédio vai ser transportado magicamente para o início do Século 20, na época da revolta da vacina. Com isso, recebe a visita de Oswaldo Cruz, que vem conscientizar os moradores a respeito da importância da vacinação. Tudo isso recheado de mistério e muita investigação que são a marca registrada da nossa série”, completa.