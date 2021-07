Furacão dramatúrgico

Em “Salve-se Quem Puder”, Juliana Paiva reforça união do elenco para finalizar as gravações da novela das sete

Juliana Paiva tinha mil e um motivos para sorrir logo no início dos trabalhos de “Salve-se Quem Puder”, da Globo. Emplacando sua terceira protagonista na emissora, a atriz de 28 anos começou a gravar suas sequências em praias paradisíacas localizadas em Cancun, no México. A partir da estreia da novela, ela engatou um ritmo intenso de trabalho nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e só esperava parar no fim do primeiro semestre de 2020. Os planos, no entanto, foram atropelados de uma hora para outra com a chegada da devastadora pandemia de Covid-19 no Brasil.

Para Juliana, a novela é um importante respiro diante de tantas notícias difíceis nos últimos meses – Foto: Globo / Divulgação

“A pandemia chegou de um jeito que ninguém esperava. Quem diria… No início da novela, a gente gravando superfeliz em Cancun e, de repente, gravações suspensas e a trama sai do ar. A retomada só foi possível com protocolos e quase zero contato entre o elenco. Foi muito estranho reencontrar esse universo meses depois. Fizemos história ao produzir uma novela em plena pandemia”, explica a atriz, que vive a protagonista Luna.

Nos últimos capítulos da trama de Daniel Ortiz, Luna, que assumiu a identidade de Fiona por conta do Programa de Proteção à Testemunha, busca se reaproximar de sua mãe biológica, Helena, papel de Flávia Alessandra. Além disso, ela precisa lidar com o coração divido entre Téo e Alejandro, interpretados pelos irmãos Felipe e Rodrigo Simas. “Tínhamos uma responsabilidade enorme de aproveitar essa chance e fazer a melhor novela possível. Apesar dos protocolos, as relações ficaram muito próximas nessa etapa final. Todos estávamos muitos unidos. Me senti muito acolhida”, elogia.

A novela foi paralisada quando estava chegando na metade dos capítulos. Foi uma surpresa a notícia da suspensão da trama para você?

Por incrível que pareça, um dia antes da paralisação, eu estava gravando com a Deborah (Secco), a Vitória (Strada) e a Grace (Gianoukas). A gente já comentava sobre isso, mas era algo tão inacreditável e surreal que eram comentários completamente no campo das suposições. A gente ria dos memes sobre como seriam as gravações no meio da pandemia. No dia seguinte, recebemos a notícia de que a gravação iria para mais tarde e com uma possibilidade de ser cancelada. Mas, ainda assim, era algo muito longe do nosso imaginário. Só foi real mesmo quando a notícia chegou.

Como você recebeu a informação de que a novela sairia do ar?

Como a gravação tinha mudado de horário, eu decidi ir ao mercado. Lembro de ver pouquíssimas pessoas de máscara na rua. E eu tinha medo das pessoas que estavam de máscara. Era bem o começo de tudo e as orientações eram para usar máscara apenas quem pudesse estar infectado. Que loucura, né? Ainda no mercado, eu recebi uma ligação do Daniel avisando que iria gravar as cenas finais naquele dia porque tudo iria parar.

Por conta dos protocolos de combate à Covid, você era responsável pelo seu figurino e caracterização. Como foi essa experiência?

Foi uma experiência interessante. Eu usava esse tempo sozinha no camarim para fazer uma imersão no meu trabalho. Eu estudava muito o texto nesse período. A gente estava fazendo tevê, mas parceria muito um bastidor de teatro, onde você é responsável pela sua caracterização. Vi essa experiência de uma forma muito produtiva. Mas, qualquer erro no cabelo ou na maquiagem, eu falava que tinha sido a estagiária completamente louca (risos). Os profissionais, no entanto, estavam sempre perto para qualquer emergência. Ainda assim, o mais complexo dos protocolos era o acrílico para as cenas de beijo.

Como assim?

Para nos proteger, havia essa divisão de acrílico entre os atores. Na hora de beijar o acrílico, eu tinha de chegar muito perto, mas sem encostar no vidro porque podia embaçar ou tremer. A outra pessoa ficava de olho aberto vendo você movimentar a cabeça como se estivesse beijando. Ou seja, era um momento super constrangedor e engraçado para todo mundo (risos). Usei também uma bolinha de tênis e uma boneca para realizar algumas cenas de beijos e abraços.

A novela já está em suas últimas semanas e, nos próximos capítulos, irá ao ar a cena em que Luna revela ser a filha biológica de Helena. Como foram as gravações dessa sequência?

É meu segundo trabalho com a Flávia (Alessandra) e, novamente, a gente vive mãe e filha. Isso foi muito bom porque ajudou em cena. A gente se reencontrou em tempos e em vivências diferentes. É uma história cheia de subtextos, um certo jogo de xadrez e uma eterna tensão no ar. A Luna carrega um misto de rancor, dúvida, sensação de abandono. A cena da revelação foi a mais emocionante da novela inteira, uma das mais aguardadas pelo público. Antes de gravar, recebi uma ligação do Daniel falando que era cena mais importante da novela. Foi ótimo porque entrei no estúdio supertranquila (risos).

Após quase seis meses de paralisação, você encontrou dificuldades para retomar os trabalhos da novela?

Eu parei com a água na cabeça. A cena da Luna cara a cara com a Dominique foi escrita especialmente para essa pausa da trama. Fiquei o tempo todo em casa pensando como seria a retomada desse enredo. Inicialmente, a volta foi estranha com o contato mínimo possível. Fiquei pensando se ainda saberia fazer meu trabalho. Achei estranho não dividir camarim com as meninas, ver só os olhos das pessoas de máscara. Mas, na hora do gravando, parecia que o tempo não tinha passado. Eram as mesmas pessoas e aquelas relações já haviam sido criadas e estabelecidas.

“Salve-se Quem Puder” saiu do ar, mas você continuou aparecendo no vídeo nas reprises de “Totalmente Demais” e “A Força do Querer”. Essa exposição é sinal de que você trabalhou bastante nos últimos anos?

Acho que mostra as boas oportunidades que tive. Foi incrível revisitar esses trabalhos e uma grata surpresa. A Cassandra, de “Totalmente Demais”, foi a primeira personagem que voltou. Era um papel cômico e isso é muito bem-vindo em momentos tão difíceis. Tive uma resposta muito positiva. Muita gente reviu a novela e muita gente estava curtindo pela primeira vez. Mas, realmente, eu não saí do ar. Só não entrou uma novela das seis porque ainda não fiz. Se bobeasse, podia entrar (risos). Gosto de relembrar os momentos de cada trabalho.

Atualmente, você também está no ar na reprise de “Ti-Ti-Ti”, que é exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”. Como está sendo essa experiência de rever seu primeiro papel de maior repercussão?

Para se honesta, “Ti-Ti-Ti” era o trabalho que eu estava com mais medo de rever (risos). Eu tinha cerca de 17 anos, era muito inexperiente. Foi minha primeira novela e eu estava me atirando de coração, começando a entender a dinâmica de uma gravação de tevê. Ainda assim, eu não mexeria em nada, sabe? Era o que eu tinha para entregar naquela época, o que estava aprendendo e colocando em prática. Apesar do receio inicial, eu estava bem animada para assistir novamente.