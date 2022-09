Função social

O principal objetivo da teledramaturgia é o entretenimento. No entanto, isso não significa que suas consequências não possam ir além da diversão. Para Ester Dias, debater na tevê assuntos que são relevantes para a sociedade pode ajudar a promover mudanças na vida real. Pelo menos é esse potencial que a atriz enxerga em produções como “Bom Dia, Verônica”, série da Netflix na qual interpreta a Delegada Glória. “Um dos papéis da arte é questionar e também educar a sociedade a respeito de temas importantes. Ao levantar a violência contra a mulher, ‘Bom Dia, Verônica’ traz à tona muitas informações que podem ajudar vítimas que estão sendo abusadas e não tinham se dado conta. E incentivar a denúncia aos órgãos responsáveis”, avalia.

Na história, Glória se une à protagonista Verônica, papel de Tainá Müller, para desmantelar uma organização criminosa que se disfarça em instituições filantrópicas e religiosas. Ester se juntou ao elenco apenas na segunda temporada, mas já era fã do programa desde sua estreia na plataforma de streaming. A construção da personagem teve a orientação da preparadora Ana Kfouri. “Fizemos alguns encontros e estudamos as questões que atravessam o mundo daquela personagem. Também tivemos laboratórios com policiais para aprender a usar armas, algemas e como um policial se porta ao entrar em locais suspeitos”, explica.

Para Ester, outro ponto faz de “Bom Dia, Verônica” um momento especial não só em sua própria carreira, mas no audiovisual brasileiro. “A série traz as mulheres para o foco, tanto no protagonismo quanto nos assuntos abordados”, justifica. A atriz também se mostra surpresa com o retorno de público. “Eu já esperava um trabalho de muita qualidade, mas a repercussão superou minhas expectativas. O audiovisual brasileiro tem crescido muito nos últimos anos e prova disso é essa repercussão que a série tem fora do país”, defende.

Nome completo: Esther Sara Machado Dias.

Nascimento: 24 de maio de 1984, no Rio de Janeiro, RJ.

Interpretação memorável: Elisabeth Moss, como June Osborne na série “O Conto da Aia”.

Momento marcante na carreira: “O atual, porque estou muito feliz com o trabalho em ‘Bom Dia, Verônica’”.

O que falta na televisão: “Diversidade em todos os níveis, tanto no elenco como na equipe técnica, direção, roteiro, produção…”.

O que sobra na televisão: “A hegemonia de grupos com pouca diversidade”.

Com quem gostaria de contracenar: “Com a Léa Garcia. E gostaria de agradecer por todo o caminho que ela abriu para outros atores e atrizes negros”.

Se não fosse atriz, seria: Bailarina ou jornalista.

Ator: “É quase impossível escolher um só. Mas eu diria o Omar Sy e o Jim Carrey, que são muito versáteis tanto na comédia quanto em dramas”.

Atriz: Viola Davis e Michaela Coel. “São, para mim, dois ícones de suas gerações”.

Vilão marcante: Brandão, papel de Eduardo Moscovis na primeira temporada de “Bom Dia, Verônica”.

Personagem mais difícil de compor: “Eu diria que a mãe da Muda em ‘Pantanal’, pelo fato de ter tido tão pouco tempo para fazer uma cena que ecoasse por toda a trama”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Que papel gostaria de representar: “Se um dia fizerem uma obra sobre a vida da Marielle Franco, seria uma honra enorme representá-la”.

Filme: “Filhos do Paraíso”, filme iraniano dirigido por Majid Majidi.

Autor: “Sou muito fã de Manoel de Barros e Fernando Pessoa”.

Diretor: Pedro Almodóvar.

Vexame: “Esquecer o nome das pessoas e de onde as conheço”.

Mania: “De dormir depois do almoço sempre que posso”.

Medo: “Que as situações política e social do país sigam como estão hoje”.

Projeto: “Fazer minha primeira protagonista em um longa-metragem e rodar o mundo em festivais”.

“Bom Dia, Verônica” – Netflix.