Força matricial

A voz rouca e a risada expansiva já denunciam Neusa Borges. Com seis décadas de carreira no currículo, a atriz sustenta um olhar luminoso ao falar sobre sua carreira. Depois de um tempo de adaptação ao esquema de contratos por obra, do alto de seus 82 anos ela vem emendando projetos na tevê e no streaming, onde pode se dar ao luxo de fazer apenas as coisas que realmente quer. Na lista, a simbólica Ambrósia de “Encantado’s”, série que estreou no Globoplay, no ano passado, e que brilhou nas terças da Globo.

“Esse trabalho foi uma volta para casa e em uma personagem que teve tudo a ver comigo. Estava acostumada ao contrato e a estar sempre no ar. Quando meu vínculo com a Globo chegou ao fim, fiquei um pouco perdida sobre como continuaria a trabalhar. Mostrei que estava livre, disposta, o mercado respondeu e as coisas foram acontecendo. Fiz novela na Record, séries em canais pagos e até de um folhetim português participei”, conta.

Catarinense de Florianópolis, mas moradora de Salvador, Neusa trabalhava como cantora quando foi descoberta pela tevê. A estreia foi no início dos anos 1970 em uma série de papéis coadjuvantes em tramas da extinta Tupi. Ao assinar com a Globo, participou logo de dois clássicos da teledramaturgia: “A Escrava Isaura”, de 1976, e “Dancin’ Days”, de 1978. Testemunha dos mais diversos avanços ocorridos no veículo, Neusa ostenta várias personagens que roubaram a cena em folhetins como “De Corpo e Alma”, “A Indomada” e “O Clone”.

A maior de todas as evoluções, entretanto, ela diz que é a de ver atores e atrizes pretas no protagonismo das atuais produções televisivas. “Presenciei e senti na pele diversas situações de racismo e preconceito. Ver esse movimento lindo de pretos em papéis importantes me mostra que foi importante resistir quando eu achei que já não tinha mais forças. Me sinto sortuda de estar trabalhando e cheia de projetos em um momento como esse”, emociona-se.

A última vez que você integrou o elenco fixo de uma produção da Globo foi em “Salve, Jorge”, de 2012. Como encarou o retorno em “Encantado’s”?

Foi um belo reencontro. Fui muito feliz fazendo essa série e acho que ela é muito simbólica na questão do protagonismo dos pretos. Além do elenco, a história é fruto da primeira oficina para roteiristas negros da Globo. Estou na tevê desde o início dos anos 1970 e demorou muito para que esse movimento realmente ganhasse força. Além disso, é diferente de tudo o que já vi no audiovisual.

Em que sentido?

Vivi em um mundo massacrado pelo racismo. Ver, hoje em dia, um elenco negro em uma produção televisiva que não tem a violência como trama principal é realmente emocionante. “Encantado’s” é leve, divertida e fala de coisas que enchem o coração do brasileiro de alegria. É bom demais estar viva para ver uma série como essa ir ao ar na tevê aberta.

E como foi sua preparação para viver a Ambrosia?

Não tive (risos). Depois da pausa provocada pela pandemia, acabei emendando diversos projetos e, no momento em que o elenco de “Encantado’s” estava realizando a leitura e os ensaios, estava gravando uma série para a tevê paga. A direção entendeu perfeitamente e eu garanti que já tinha entendido bem a personagem. A verdade é que Ambrósia é a minha cara, ela é muito parecida comigo.

Como assim?

Eu também tenho um neto por quem sou apaixonada, passei dos 80 anos e hoje me dedico a ele. Quero fazê-lo feliz e vê-lo bem. Comecei a trabalhar muito cedo, são mais de 65 anos de carreira. Então, Ambrósia é muito Neusa Borges, aquela que nunca parou de trabalhar, que se dá com todo mundo, que acolhe os amigos, é mãe, tia e avó. Me aposentei e continuo trabalhando porque não consigo ficar parada (risos)

Assim como a personagem, sua relação com o samba também é muito forte, não é?

É outro ponto onde eu e Ambrósia nos encontramos. Já nasci dentro do samba. Fui cantora, porta-bandeira e Carnaval sempre foi o meu mundo. Já caí do carro alegórico, tenho parafusos, placas, prótese, e continuo amando a festa. Já desfilei em quase todas as escolas de samba do Rio. Ano passado, estava no alto do carro da Beija-Flor representando a negritude, mas sou Portela de coração (risos).