Força bruta

No ar em “Cara e Coragem”, Ícaro Silva defende as motivações e incoerências do ganancioso Leonardo

Ícaro Silva conhece bem as engrenagens da televisão. O ator trabalha diante das câmeras desde os 11 anos e já fez de tudo um pouco no vídeo. Nenhum trabalho, no entanto, chega próximo do tamanho e da representatividade do ganancioso Leonardo de “Cara e Coragem”. “Falando de diversidade e inclusão no vídeo, o Léo já se apresenta como um personagem muito interessante. É um jovem preto e bilionário, que dirige um Porsche. Nasceu rico e não sabe o que é pobreza. Neste sentido, ele tem muitas camadas de contrastes com a realidade e é muito válido tirar personagens pretos do lugar-comum”, avalia.

Na trama de Claudia Souto, o principal objetivo de Leonardo é ter o controle da empresa siderúrgica da família. Para chegar ao alvo, ele não se importa em passar por cima da mãe, Martha, e da irmã, Clarice, papéis de Claudia di Moura e Taís Araújo. “Leonardo quer manipular a família e, ao mesmo tempo, também deseja ser admirado, amado e respeitado. As contradições dele o tornam muito instável e até mesmo sensível. Apesar de algumas atitudes complexas, não o vejo como um grande vilão”, analisa.

Para Ícaro, um dos pontos que suavizam uma possível vilania do personagem é a história de amor entre ele e Regina, de Mel Lisboa. Em cena, o casal oscila entre momentos de amor e alguns desentendimentos por conta de objetivos empresariais distintos. Apesar do afeto, a ambição mútua é que mantém acesa a paixão da dupla acesa e em ponto de ebulição. “Eles fogem totalmente do maniqueísmo. É um romance secreto e proibido, mas verdadeiro. Eles se gostam, são parceiros. Querem conquistar o poder sim, mas querem estar poderosos e juntos”, ressalta, entre risos. Por já ter trabalhado com Mel Lisboa anteriormente, na elogiada série da Netflix “Coisa Mais Linda”, Ícaro já chegou nos estúdios da atual novela das sete muito à vontade com sua principal parceira de cena. Além das risadas, o ator exalta a empolgação de Lisboa em propor caminhos e possibilidades cênicas para o casal. “É muito legal contracenar com gente que tem curiosidade e tesão pelo trabalho. Me sinto muito sortudo de estar novamente em um trabalho com a Mel. A gente ganhou bastante liberdade de criação da autora e da direção e temos aproveitado muito isso em cena”, destaca.

O ponto de partida da preparação de Ícaro, entretanto, foi tentar entender a complexa relação entre Leonardo e Clarice. Apesar do aparente ódio e de tramar contra a irmã, ele se sente como se fosse um súdito dela. “Leonardo sempre teve tudo na vida. Quis entender porque tanto ciúme e inveja dessa irmã. Ele a vê como protagonista da vida dele. É um obstáculo para ele se sentir especial. Achei essa trama muito possível, pois esse tipo de disputa é real”, acredita. A falsa morte da personagem de Taís promete movimentar ainda mais a trama e mostrar outras facetas dos integrantes da família Gusmão. “Esse retorno vai dar uma nova dinâmica a esta família. Leonardo vai ver que a irmã tem mais segredos do que ele imagina. O fato dela ter tentado enganar todo mundo vai deixá-lo bem surpreso”, explica.

Natural de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, Ícaro sempre foi apaixonado por literatura e foi essa paixão pelas letras que o levou para as Artes Cênicas. Ainda criança, ele passou a fazer diversos testes e audições para o teatro e, em uma dessas oportunidades, acabou conseguindo um papel em “Meu Pé de Laranja Lima”, trama infantil clássica exibida pela Band em 1998. Com passagens pela Record e TV Cultura, foi na Globo que ele desenvolveu sua carreira e conquistou sucesso popular na pele do descolado Rafa de “Malhação”, onde ficou por quatro temporadas.

“O público abraçou o personagem. Foi quando vi que o que eu fazia tinha apelo popular”, conta. Aos poucos, foi mostrando versatilidade e juntando mais repertório em novelas como “Joia Rara” e “Pega-Pega”. As oportunidades e um novo público se abriram para Ícaro mesmo por conta de sua participação na primeira temporada do “Show dos Famosos”, de 2017, quadro do antigo “Domingão do Faustão” onde o ator se transformou em estrelas como Beyoncé, Bob Marley e Michael Jackson. “A visibilidade desse quadro mudou minha vida. Muita gente descobriu que eu podia cantar, dançar e atuar. A tevê tem esse poder mesmo”, avalia.

Nova etapa

Por muito tempo e investindo alto em um veículo onde o racismo velado existe, Ícaro Silva teve de se esforçar muito para que seus personagens secundários tivessem o mínimo de destaque. Após o “Show dos Famosos” essa dinâmica mudou. Além de ser disputado por autores e diretores, Ícaro passou a ter maior domínio de sua trajetória artística. Foi isso que o fez assinar com a Netflix para viver o apaixonado Capitão de “Coisa Mais Linda”. “Foi um trabalho muito potente e que discutiu coisas importantes aos olhos de hoje. A resposta do público do mundo inteiro foi incrível”, analisa.

De volta à Globo, ou melhor, ao Globoplay, Ícaro viveu um dos papéis mais polêmicos da ousada “Verdades Secretas II”, continuação da novela de sucesso que deve chegar a tevê aberta ainda neste semestre.

Instantâneas

Ícaro Silva foi um dos apresentadores do saudoso “TV Globinho”.

No ano passado, o ator sofreu diversos ataques virtuais ao criticar o tipo de entretenimento gerado pelo “Big Brother Brasil”. O comentário acabou em “briga” com o ex-apresentador do programa, Tiago Leifert, que não digeriu as críticas.