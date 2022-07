Fora dos padrões

Com trio feminino de protagonistas, “Filhas de Eva” chega à tevê aberta após estreia no “streaming”

O universo feminino é amplo e complexo. Com o passar dos anos e a agilidade das transformações de padrões e pensamentos, a dramaturgia encontrou um “filão” e tanto para explorar. A série “Filhas de Eva”, que estreia no próximo dia 12, pega carona justamente nessas questões e reflexões das mudanças femininas diante de um novo mundo de possibilidades. Criada e escrita por Adriana Falcão, Jô Abdu, Martha Mendonça e Nelito Fernandes, a trama foca em três protagonistas que tentam fugir dos padrões impostos a elas pela sociedade patriarcal e machista. “É o relato dos rompimentos dos padrões de cada uma das personagens, a busca pela felicidade, pela liberdade e principalmente da solidariedade entre as mulheres, que é a sororidade. Aos poucos elas vão se entendendo, e entendendo que elas precisam se ajudar, mesmo pensando de forma diferente”, defende Martha Mendonça.

O enredo começa na celebração de Bodas de Ouro de Stella e Ademar, interpretados por Renata Sorrah e Cacá Amaral. Cansada de uma vida infeliz e sem sentido, ela decide anunciar o pedido de separação em alto e bom som, no meio da festa, para o espanto geral. É com essa atitude que ela inicia a sua busca pela felicidade – e assim também dá início à série. “Minha personagem tem clareza no coração e no pensamento, o que a leva a tomar uma atitude em busca da felicidade. O desejo por fazer coisas novas é maravilhoso”, explica Renata.

A celebração frustrada também é o palco do primeiro encontro entre Lívia e Cléo, interpretadas por Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo. Enquanto Lívia tenta entender a decisão intempestiva da mãe, Cléo chega com o doce confeitado no pior momento do evento. Perdida no grande salão de festa, ela chama a atenção de Kleber, papel de Dan Stulbach, que se aproxima sem se identificar como alguém da família. Eles conversam, Cléo o reconhece de uma entrevista em um programa de tevê e, sem saber de que se trata do marido de Lívia, se encanta por ele, que corresponde.

“A Cléo se perde e se encontra nos próprios conflitos, mas não desiste”, ressalta Vanessa, que celebra a parceria com Giovanna e Renata. “Sempre tive admiração pelas duas. Eu e Renata nos identificamos muito, ela é alegre e alto-astral, nunca deixa o set parado. Giovanna também, sempre trazendo muita energia positiva. Foi um prazer trabalhar com elas”, completa.

Com o caos instaurado em sua vida, Lívia tenta a todo momento controlar tudo e todos, mas se desesperar ao ver tudo escapar de suas mãos. Porém, o pedido de divórcio da mãe fará com que a psicóloga coloque em questionamento a própria definição de felicidade. “Lívia é uma psicóloga de relacionamentos, muito bem-sucedida, mas que não consegue enxergar sua própria vida. No decorrer da história, ela passa por uma grande transformação”, afirma Giovanna.

Inicialmente lançada exclusivamente para os assinantes do Globoplay, “Filhas de Eva” foi gravada no Rio de Janeiro. Cerca de 70% das cenas foram realizadas em externas, e as demais, nos Estúdios Globo. Bairros como Grajaú, na Zona Norte, Lapa, no Centro, Glória, Catete, Flamengo, além da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, foram alguns dos locais escolhidos para revisitar cidade. “Não damos destaque aos pontos turísticos com os quais o público já está habituado. A gente quis retratar outro Rio, então corremos para o lado antigo da cidade. Foi uma opção nossa buscar esse outro aspecto para narrar essa obra”, explica o diretor artístico Leonardo Nogueira.