Fora da lei

Com novos personagens e ambientada em Brasília, a série “Justiça” ganha nova temporada no Globoplay

Paolla Oliveira e Nanda Costa estão no time de protagonistas - Foto: Globo / Divulgação

Apesar de contar com uma definição bem arredondada no dicionário, o conceito de justiça pode ser bastante elástico dentro da sociedade. Em um país repleto de desigualdades, nem sempre a noção de isonomia anda lado a lado com a Constituição. Essa ampla e densa discussão, inclusive, é retomada na segunda temporada de “Justiça”, novo original Globoplay.

Ainda sem data de estreia prevista, a produção assinada por Manuela Dias, que foi ao ar em 2016, já começou a ser gravada. “‘Justiça’ não é uma minissérie sobre leis, mas sobre a possibilidade de que exista justiça. A própria ideia de Justiça é uma ferramenta civilizatória que viabiliza a vida em sociedade. Somos treinados para acreditar que seremos premiados se fizermos o certo e punidos quando agimos de forma errada – mas a vida mostra que isso é apenas um condicionamento teórico”, explica a autora, que retorna ao projeto após sua estreia no horário nobre com a dramática “Amor de Mãe”.

O formato segue a mesma estrutura da primeira temporada: quatro personagens são presos e, sete anos mais tarde, saem da cadeia e precisam retomar suas vidas, em busca da justiça que ultrapassa as celas e vai além da lógica dos processos judiciários.

Alguns elementos marcam a conexão entre as duas temporadas, como a música tema – “Hallelujah”, um cover de Rufus Wainwright para a canção de Leonard Cohen – e a personagem, Kellen, vivida por Leandra Leal, que volta à trama, novamente como administradora de um prostíbulo, desta vez ao lado de seu novo marido, Darlan, de Fábio Lago. “As tramas da série são uma investigação do que sobra na vida de uma pessoa depois que a Justiça morde seu quinhão”, ressalta Manuela.

Leandra Leal – Foto: Globo / Divulgação

Para encabeçar as histórias, a série contará com vários protagonistas. Murilo Benício, Paolla Oliveira, Nanda Costa, Marco Ricca, Alice Wegmann, Marcello Novaes e Juan Paiva estão escalado para a nova leva de episódios. Eles dividirão cenas com nomes estreantes na tevê e no streaming, como Luciano Malmann, Belize Pombal, Jéssica Marques e Gi Fernandes.

“Mesmo os atores mais conhecidos vão estar em registros diferentes do que o público está acostumado a ver. E a gente fica animado de dirigir atores talentosos, mas de certa forma ‘novos’, que têm um frescor que é muito interessante para a interpretação”, valoriza Gustavo Fernandez, que assina a direção artística do projeto.

Após uma primeira temporada ambientada em Recife, “Justiça 2” terá como pano de fundo locações de Brasília e Ceilândia, cidade-satélite pouco mostrada na tevê. A ideia do diretor artístico é fugir dos cenários políticos óbvios do Capital Federal. Após uma rodada de gravações no Distrito Federal, os trabalhos seguirão nos Estúdios Globo e em locações do Rio de Janeiro até julho.

“Brasília é uma cidade visualmente muito interessante, com todo o seu planejamento. Mesmo as cidades-satélites são planejadas também. É uma particularidade que só tem aqui. Isso é muito dramático e se encaixa muito nas nossas histórias. Visualmente dá uma diferença e isso acaba levando para uma outra condução estética. Estamos falando de uma cidade de linhas retas, que tem um rigor visual. Essa particularidade vai diferenciar um pouco da primeira temporada, sem fugir ao tom da série – esse permanece o mesmo”, afirma o diretor.

“Justiça 2” – Ainda sem data de estreia prevista, no Globoplay.