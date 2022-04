Fonte da juventude

Com aposta certeira no público jovem, Íris Abravanel se empolga ao voltar ao ar com “Poliana Moça”

Íris Abravanel bem que tentou ser uma autora de novelas tradicionais. Fã de Janete Clair e Walcyr Carrasco, no início da carreira ela chegou a escrever folhetins mais adultos, como “Revelação” e o “remake” de “Vende-se Um Véu de Noiva”. Porém, foi com a criação de produções voltadas para o público infantil e adolescente que ela se encontrou na profissão. “No momento em que as outras emissoras começaram a ignorar os mais novos, as novelas do SBT começaram a fazer diferença. É um público muito fiel e que está crescendo com a gente”, valoriza a autora da novíssima “Poliana Moça”, continuação de “As Aventuras de Poliana”, trama exibida entre 2018 e 2020. “Poliana não é mais uma menina, mas também ainda não é adulta. Ela está naquela fase complicada dos 15 anos, quando todo dia é uma descoberta diferente”, conceitua.

Natural do Rio de Janeiro, mas radicada em São Paulo, Íris é casada com o empresário e apresentador Silvio Santos desde os anos 1980. Inclusive, o marido foi o principal incentivador de sua estreia na teledramaturgia. “Silvio vivia reclamando que não encontrava bons autores no mercado. Acabei pedindo uma oportunidade”, entrega, aos risos. Feliz com a boa repercussão de suas obras, Íris agora quer investir na literatura. Antes, entretanto, ela precisa escrever mais uma novela para o SBT e idealizar o filme que fechará a saga de Poliana, cujo final está previsto para 2024. “Tem dez anos que estou fazendo uma novela atrás da outra. Amo o que faço, mas quero ter tempo para fazer outras coisas também”, garante.

As gravações e estreia de “Poliana Moça” tiveram de ser adiadas por conta da pandemia. Como isso afetou seu processo de criação?



Aproveitei esse tempo extra para criar mais e adaptar o que já tinha sido escrito. Eu e minha equipe já tínhamos em mente que, assim que a situação melhorasse, as gravações voltariam. Então, adicionamos alguns núcleos e também criamos situações para abordar a pandemia. Seria muito estranho não tocar nesse assunto. Apesar das alterações, a essência da novela continuou intacta.

Qual a principal mensagem de “Poliana Moça”?

Vejo esse trabalho como uma novela motivacional. Sempre temos uma mensagem positiva para passar às crianças, aos adolescentes e também aos pais. É uma novela para assistir e aprender juntos, na sala de casa. Em tempos de pandemia, guerra e crise financeira, eu e meus colaboradores queremos levar uma mensagem de esperança em dias melhores.

Sua equipe é composta por seis colaboradores e uma supervisora. Como é lidar com tantas “mãos” na produção da trama?

É uma loucura. Mas boa parte dessas pessoas estão comigo desde “Carrossel”, que completa uma década de exibição neste ano. Esse tempo foi precioso para criar um entendimento entre todos. Eles já até sabem que ideias vou gostar ou não. Não sou uma pessoa muito tecnológica e contar com esses jovens antenados é precioso.

O sucesso de suas novelas vai na contramão da ideia de que jovens não estão mais interessados em folhetins. Como você avalia a conexão com esse público?

É motivo de grande orgulho. Seja nas reprises do SBT ou na Netflix, obras como “Carrossel”, “Chiquititas” e “Cúmplices de Um Resgate” continuam sendo vistas e revistas. Todas essas produções foram feitas com muito cuidado e entusiasmo. O resultado de toda esta entrega é essa boa resposta do público. O SBT continua apostando nas crianças e fico feliz de ver que nossas produções fomentam o telespectador do futuro.

Agora que a novela já está toda escrita e em vias de terminar as gravações, quais seus planos para o segundo semestre?



Íris Estou pensando seriamente em escrever um livro, já tenho esse projeto literário há algum tempo na cabeça. Porém, não sei se vou conseguir. Afinal, a gente sai de uma novela e entra na pré-produção de outra. Além disso, estamos começando a idealizar um filme para completar a história da Poliana.