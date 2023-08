Fogo cotidiano

A teledramaturgia da Record teve seu apogeu durante a segunda metade da primeira década de 2000. O alto investimento da emissora em novas contratações a partir de 2005 acabou por encher seu casting de apostas e nomes tradicionais que estavam insatisfeitos ou sem espaço na Globo.

Com rostos conhecidos e histórias centradas em romance e muita ação, a Record chamou a atenção do público a partir de títulos como “Prova de Amor”, “Vidas Opostas” e a saga mutante de “Caminhos do Coração”. Cerca de um ano e meio depois do sucesso de “Bicho do Mato”, Cristianne Fridman, coautora da novela ao lado de Bosco Brasil, foi escalada pela Record para fazer sua estreia solo no recém-inaugurado horário das 22h.

De olho no esquema ágil das tramas do horário, a autora se inspirou em sua admiração pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, dividiu os núcleos entre a zona periférica da Baixada Fluminense e o bucolismo urbano do bairro carioca da Urca e colocou um incêndio criminoso como o elo entre os personagens na frenética “Chamas da Vida”, que completa 15 anos de exibição neste mês.

“O horário de exibição me permitiu falar sobre assuntos cotidianos de forma mais aprofundada. Então, abordei drogas, pedofilia, transmissão de HIV entre jovens e aborto. Tive total liberdade para trabalhar e, apesar dos sufocos normais de uma obra muito longa, fui bem feliz na empreitada”, destaca a autora.

Na trama, Carolina, protagonista de Juliana Silveira, é uma cineasta determinada e batalhadora que não quer saber de assumir o negócio dos pais, Walter e Arlete, de Antônio Grassi e Jussara Freire: a fábrica de sorvetes GG. O sonho da mocinha é seguir o próprio caminho e abrir uma produtora de vídeo. Ela está em um namoro morno com Tomás, vivido por Bruno Ferrari, rapaz que não a ama e que está sendo manipulado pela mãe, a inescrupulosa Vilma, de Lucinha Lins, a manter o relacionamento para que esta possa retomar a presidência da fábrica de sorvetes. O finado marido da vilã é um dos fundadores da GG e foi expulso da sociedade após suspeitas de desvios financeiros.

Durante um incêndio criminoso na fábrica, Carolina é salva pelo bombeiro Pedro, de Leonardo Brício e os dois se apaixonam perdidamente. No entanto, muitas pessoas são contra essa relação. Além de Tomás e Vilma, o namoro desperta a ira de Ivonete, a ex-namorada do bombeiro, interpretada por Amandha Lee. “Carolina foi meu primeiro papel adulto. Apesar de ser a mocinha da história, ela tinha seus momentos de raiva e corria atrás de seus objetivos de forma dinâmica. Além disso, tinha um apelo sensual. Foi um novo momento para mim”, analisa Juliana.

Pedro cuida dos três irmãos mais novos desde a morte dos pais: o pequeno Rafa, a adolescente Vivi e o rebelde Antônio, personagens de João Vithor Oliveira, Letícia Colin e Dado Dolabella. Ao lado da namorada e de outros amigos, Antônio acaba se envolvendo com o tráfico de drogas e outros delitos cometidos por uma gangue que aterroriza o bairro de Tinguá, em Nova Iguaçu.

Além dos problemas com o irmão mais velho, o protagonista precisa ajudar Vivi a se recuperar do trauma de ter sido estuprada e ameaçada pelo pedófilo Lipe, de André de Mauro. Fora do âmbito familiar, Pedro encara uma rotina pesada no Corpo de Bombeiros. Entre salvamentos e desastres, ele acaba sendo a base de sua equipe, formada por Júnior, Eurico, Cazé e Guilherme, personagens de Gabriel Gracindo, Raymundo de Souza, Milhem Cortaz e Roger Gobeth. A descoberta de que Guilherme contraiu o vírus HIV acaba unindo ainda mais o grupo.

“Mesmo com assuntos tão pesados, a novela era leve e fugia do óbvio. Pedro era um herói bem ocupado e cheio de problemas. Dessa forma, não caiu no heroísmo chato de ficar em eterna disputa pela mocinha”, relembra Brício.

As gravações de “Chamas da Vida” começaram na região metropolitana do Rio de Janeiro, com externas na Reserva Biológica Federal do Tinguá e no Quartel Central do Corpo de Bombeiros do estado, local que serviu também de preparação para o elenco.

“A cooperação entre a emissora e os bombeiros foi fundamental para que a novela tivesse o tom de realidade exato. Compramos um caminhão com a consultoria deles, as sequências de incêndios em locações e na cidade cenográfica também contavam com supervisão profissional e nós ainda tivemos a chance de captar cenas em simulações promovidas pela corporação”, explica o diretor Edgard Miranda.

De olho no sucesso da trama, cuja média geral de audiência ficou em 14 pontos no Ibope, e para que a novela seguinte não tivesse que concorrer com o então bem sucedido “Big Brother Brasil”, da Globo, a Record acabou por esticar o folhetim em mais 40 capítulos, além dos 200 já previstos. “A maior superação deste trabalho foi encontrar meios de não fazer a história cair na mesmice. A saída foi dividir o protagonismo com outros personagens e temas. Além de dar sobrevida à trama, pude aproveitar mais o bom elenco que tinha em mãos”, valoriza Fridman.