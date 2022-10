Fogo baixo

O que acontece após o ponto final de uma novela geralmente é fruto de um exercício de imaginação do público. Walcyr Carrasco, no entanto, quis ir além das confabulações dos telespectadores ao finalizar “Verdades Secretas”, que foi ao ar originalmente entre junho e setembro de 2015. Pouco mais de cinco anos após o último capítulo da produção, o autor retornou ao universo da polêmica agência de modelos com “Verdades Secretas II”, que foi disponibilizada inicialmente apenas para os assinantes do Globoplay no ano passado.

Com mais de 50 horas corridas na plataforma de streaming, a sequência do enredo finalmente chega ao grande público e estreia, na grade da Globo, a partir de terça, dia 4. “O extraordinário sucesso de ‘Verdades Secretas’ e o desejo do público de assistir à continuação da história foi o que mais me motivou para escrever esta nova temporada. Acredito que o processo de realizar esse trabalho seria um desafio grande a qualquer momento, pois é preciso conseguir manter a trama viva e surpreendente”, explica Carrasco.

A trama de “Verdades Secretas II” revive os embates entre Angel e Giovanna, interpretadas por Camila Queiroz e Agatha Moreira. Após uma passagem de tempo, a protagonista se encontra em um período de dificuldades financeiras, especialmente quando o filho pequeno fica gravemente doente. Viúva, ela volta a trabalhar como modelo e está disposta a ir além do “book rosa” para pagar o tratamento e curá-lo. “A Angel é uma entidade, é maior do que eu e fico feliz de ter dado vida a ela em 2015 e, agora, tantos anos depois. O desafio hoje é ver em quem ela está se transformando. A construção dela é sempre um grande desafio, é intenso”, explica Camila, que não chegou a finalizar as gravações da trama por conta de um impasse com a emissora na hora de negociar uma extensão de contrato.

Enquanto isso, Giovanna quer provar, a todo custo, que Angel matou seu pai. A jovem rica inicia uma caçada para encontrar o corpo desaparecido do empresário. “Foi uma experiência nova na minha carreira porque eu nunca tinha revivido uma personagem. Existe o desafio de manter a personalidade dela, sua essência, mas acrescentar a vivência desses anos que se passaram”, afirma Agatha.

Para colocar Angel atrás das grades, Giovanna contará com a ajuda de Cristiano, papel de Rômulo Estrela. O investigador, que é um policial afastado do cargo após sofrer um processo, acaba se envolvendo com as duas rivais. “É um triângulo muito forte entre os personagens”, aponta o ator.

Elenco

Rômulo Estrela não é a única novidade no elenco, que também conta com Sérgio Guizé, Gabriel Braga Nunes, Erika Januzza, Deborah Evelyn e a portuguesa Maria de Medeiros. A estreante Julia Byrro, que vive a inocente Lara, também ocupa um dos principais papéis da sequência da trama. Irmã bastarda de Guilherme, de Gabriel Leone, a jovem sofre com os constantes abusos do padrasto.

Em busca de uma vida melhor, ela vai para São Paulo na intenção de virar uma supermodelo e se vingar de Angel, a quem culpa pela morte de seu irmão. “Por mais que ela tenha essa vontade de se vingar, não vejo maldade na personagem. Sua história não foi fácil, mas mesmo assim nunca aceitou a derrota, permaneceu sempre lutando de cabeça erguida e me mostrando que as quedas só a deixavam mais forte e focada”, defende Julia.