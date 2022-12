Fluxo interrompido

Muito se fala sobre o quanto o crescimento dos serviços de streaming no Brasil mudaram a forma de assistir televisão. E, de fato, isso é inegável. Mesmo assim, as telenovelas ainda figuram entre as maiores audiências da tevê aberta. O problema é que, de uns tempos para cá, é comum ver novelas que tentam, com uma ou outra característica, se aproximar da narrativa das séries. “Cara e Coragem”, por exemplo, apostou em uma trama que, inicialmente, parecia mais ágil, de suspense e com ganchos que, por vezes, até lembravam fins de temporada. No entanto, com o passar do tempo, o folhetim foi se tornando um tanto cansativo, algumas barrigas surgiram e, assim, a história inevitavelmente perdeu força.

Não dá para dizer que a audiência de “Cara e Coragem” decepcione tanto. Pelo menos não na comparação com a antecessora, “Quanto Mais Vida, Melhor!”, que terminou com média geral de 20,5 pontos. Até o fim de novembro, a atual novela das 19h da Globo já acumula mais que isso, com 21 pontos, considerando apenas a exibição tradicional. Isso porque a novela de Claudia Souto também pode ser vista, na própria Globo, nas madrugadas, faixa que vem garantindo 4,3 pontos de média geral. Além disso, certamente há o público que acompanha a trama exclusivamente pelo streaming, a partir do Globoplay. Mas, convém lembrar: “Salve-se Quem Puder”, escrita por Daniel Ortiz e que chegou a ser interrompida e dividida em duas temporadas, em função da pandemia, se encerrou com média geral de 27,2 pontos.

“Cara e Coragem” já foi responsável por algumas ousadias, mas também decepciona bastante. A boa quantidade de sequências de ação da reta inicial deu um gás à história. Apostar em heróis que trabalham como dublês, os mocinhos Pat e Moa, vividos por Paolla Oliveira e Marcelo Serrado, serviu para instigar a curiosidade de quem tem como hábito acompanhar telenovelas. Afinal, foram várias as cenas em que os telespectadores puderam ver um pouco do que acontece nos bastidores das gravações de tevê, a partir da trama central de “Cara e Coragem”. Mas, verdade seja dita: o texto de Claudia Souto nunca foi sobre isso.

A suposta morte de Clarice e o mistério em torno da sósia dela, Anita, ambas interpretadas por Taís Araujo, sempre foi o que mais movimentou o folhetim, além da busca pela tal fórmula secreta. Mas é preciso valorizar diversos pontos de “Cara e Coragem”. Por exemplo, o fato de Claudia Souto colocar atores pretos encabeçando o núcleo mais abastado da história. Além disso, a volta de Clarice também serviu para bagunçar uma história que andava meio parada. Por outro lado, essa aposta em um suspense, nesse clima de mistério, desde o começo, era bem arriscada – e foi esticada ao máximo, retardando acontecimentos importantes que poderiam ter prendido mais a atenção do público. Afinal, tradicionalmente, o horário das 19h é aquele em que as pessoas encontram histórias mais leves. “Cara e Coragem” até tem seus momentos de humor. Mas está longe de ser uma novela que dá para assistir descompromissadamente. Ali, qualquer capítulo perdido faz uma diferença enorme na compreensão. E talvez esse seja o calcanhar de Aquiles da trama.

“Cara e Coragem” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reapresentação na faixa das 2h da manhã.