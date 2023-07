Fase efervescente

Com os dilemas da adolescência como pano de fundo, a série “A Vida Pela Frente” chega ao catálogo do Globoplay

A adolescência é uma fase de descobertas. Não à toa, essa etapa da vida é repleta de referências e temáticas variadas. De uma forma poética e dramatúrgica, a série “A Vida Pela Frente” abarca toda essa revolução juvenil através de um sexteto de amigos, que precisa encarar os mil e um dilemas da idade, como saúde mental, responsabilidade afetiva, luto, sexualidade, romance, drogas, diversão, festas, pertencimento.

Criada por Leandra Leal, Rita Toledo e Carol Benjamin, a produção estreia quarta, dia 22, no Globoplay. “O projeto tem inspiração em nossa adolescência e diversas histórias, algumas que vivemos, outras que acompanhamos ou soubemos existir. Nem tudo é biográfico, até por termos hoje uma visão crítica para os fatos apresentados. E é essa mistura de realidade com permissão poética que usamos para criar entretenimento que faz refletir e que também é atraente por apresentar muitos dos conflitos e primeiras vezes da adolescência”, explica Leandra, que também atua na trama como Tereza, a mãe solo e superprotetora de Liz, papel de Nina Tomsic.

Ambientada no Rio de Janeiro, na virada do milênio, entre 1999 e 2000, a série acompanha a história de seis amigos de personalidades diversas, suas expectativas e conflitos internos e externos, que têm suas vidas transformadas após um evento traumático. Beta, Cadé, Marina, Vicente e JP, interpretados por Flora Camolese, Jaffar Bambirra, Muse Maya, Henrique Barreira e Lourenço Dantas, estudam em um colégio da Zona Sul carioca e estão prestes a encarar o turbilhão de emoções do último ano letivo.

“Lembro quando li o roteiro pela primeira vez, de parar em um dos episódios e só contemplar o que eu tinha acabado de ler. A forma crua que retrata o período da adolescência, com suas dores e delícias, é algo que eu sempre gostei de ver em tela, importante a gente olhar para o jovem dessa maneira”, aponta Jaffar.

O grupo é impactado com a chegada de Liz. Menina tímida e enigmática, ela entra na escola e, mesmo sem intenção, movimenta as relações entre os jovens com sua chegada. Entre a expectativa para o vestibular, a descoberta da sexualidade e o desejo pelo pertencimento, típico desta fase, os adolescentes terão que enfrentar as consequências, riscos e limites que separam a vida jovem da adulta.

“Acredito que a Liz é uma menina que está em um momento muito específico, de estar conhecendo uma vida diferente da que ela tinha. E é uma vida em que ela se encanta com tudo, vai vivendo desesperadamente e passa por várias consequências”, ressalta Nina.

À frente da criação e no elenco, Leandra também está na direção da série. Ela divide a função com Bruno Safadi. A produção será lançada em duas partes: os cinco primeiros episódios chegam ao Globoplay em 22 de junho e, a outra metade, em 6 de julho. O projeto, que também conta com Ângela Leal, Ângelo Antônio e Stella Rabello no elenco, foi pensando há 10 anos, mas só agora chega ao vídeo. “É a realização de um sonho”, valoriza Leandra.