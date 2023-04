Fase de formação

Misturar estilos musicais em uma embalagem pop é uma das principais características da cantora Iza. O fato de circular bem tanto por rodas de samba e sofrência sertaneja quanto por batidão internacional e a elite da MPB deu à cantora a segurança para trabalhar com música na televisão. Depois de se divertir à frente do “Só Toca Top”, surpreender pela desenvoltura nos encontros do “Música Boa” e como técnica do “The Voice Brasil”, ela agora estreia na versão infantil do reality.

Apesar de empolgada com o posto e já bem familiarizada com os ônus e bônus do formato, Iza assume a dificuldade em ter de julgar o talento e as performances dos pequenos. Entretanto, a cantora sabe o quão importante são os nãos em uma trajetória artística e na vida. “Respostas negativas fazem parte da nossa caminhada, da nossa evolução. O coração aperta de verdade. Mas, ao mesmo tempo, sei que essa criança já passou por uma seleção com outras 14 mil. Estar no palco do programa vai fazer uma diferença grande na vida delas, passando ou não”, avalia.

Com quatro temporadas da versão principal no currículo, Iza esbanja felicidade com os bastidores mais lúdicos da temporada kids. Além disso, ela se mostra emocionada por trabalhar novamente com um dos primeiros profissionais do meio musical que lhe estendeu a mão no início da carreira: Carlinhos Brown. “Tenho uma história antiga com o Brown. Quando ninguém me conhecia, estava na beira do palco, esperando para tirar uma foto enquanto ele fazia uma passagem de som na Praia do Forte, na Bahia. Brown nem sabia quem eu era, não sabia se seria bom e me chamou para cantar com ele. Essa generosidade é típica dele”, relembra. Outro ponto muito forte que faz Iza se orgulhar de fazer parte do time da produção é o corpo de técnicos composto apenas por artistas pretos, que ainda conta com o sambista Mumuzinho. É uma situação inédita na história de todas as versões do formato, que chegou ao Brasil em 2012. “Me sinto muito lisonjeada de estar ao lado desses artistas incríveis e completos. Somos um trio com muita sinergia e dispostos a revelar talentos para o país nas tardes de domingo”, valoriza.

Apesar de levar os pequenos participantes a sério, no “The Voice Kids” a cantora adota outras táticas para realizar a formação do seu time. Em vez de ficar atenta a detalhes como afinação e divisão rítmica, ela foca mais na emoção que as vozes provocam durante a fase de “Audições às Cegas”. “Estou de costas, não consigo ver quem está no palco. Então, as vozes que mais me emocionam e me tocam são as que me fazem virar a cadeira. Não fico tão preocupada com a técnica, pois são competidores em formação”, aponta.

Mesmo responsável por altas doses de ansiedade, é a fase de escolha dos times, inclusive, a preferida de Iza ao longo das gravações. Mesmo não sendo tão competitiva, ela se diverte com os caminhos escolhidos pelos participantes. “O que faz bater meu coração mais forte é realmente não entender para quem que o candidato vai. Às vezes, a gente vira a cadeira, olha para a criança e imagina quem ela vai escolher. Aí a criança vai lá e faz tudo ao contrário. É divertido ver o quanto elas são livres para fazerem suas escolhas e mudarem de ideia sem medo”, destaca.

Natural do Rio de Janeiro, a primeira aparição de Iza na tevê foi na teledramaturgia: uma pequena participação na minissérie de época “Nada Será Como Antes”, de 2016. “Eu era uma total desconhecida e tive a honra de ser convidada pelo diretor José Luiz Villamarim. Gravei poucos dias e cantei clássicos como ‘Fly Me To The Moon’ e ‘As Time Goes By’”, destaca.

Iza tinha apenas 14 anos quando começou a cantar em paróquias e pequenos eventos privados. Formada em Publicidade, em 2015, ela trabalhava como editora de vídeo quando resolveu criar o próprio canal no YouTube, onde passou a mostrar seu cotidiano e dotes vocais. Descoberta pela Warner Music, um ano depois ela já estava em estúdio gravando seu primeiro álbum, o bem-sucedido “Dona de Mim”.

Em pouco mais de sete anos, Iza tocou com diversos artistas e participou de festivais importantes como o Lollapalooza e o Rock in Rio. Agora, aos 32 anos, ela aguarda o momento certo de revelar ao mundo seu segundo álbum, com músicas compostas e gravadas durante os últimos três anos. “O som desse novo trabalho me leva para outros lugares, mas ainda assim carrega minha identidade como artista”, adianta.

“The Voice Kids” – Globo – domingos, às 14h20h.