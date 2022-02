Fã do ‘The Masked Singer Brasil’, Tatá Werneck se empolga tentando decifrar as vozes

Telespectadora da primeira temporada do programa, Tatá garante que é do tipo que assiste aos episódios pronta para se emocionar

Jurados de competições musicais normalmente avaliam o talento dos participantes. No “The Masked Singer Brasil”, porém, a função é outra. Como a ideia é que ninguém saiba a identidade de quem está se apresentando – e tratam-se de pessoas conhecidas –, cabe à bancada tentar descobrir os donos das vozes que todos estão escutando. Nesse aspecto, uma boa dose de humor pode se tornar bem interessante.

E foi certamente pensando nisso que a direção do programa chegou ao nome de Tatá Werneck, que se juntou a Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch nessa aventura. Ela veio para substituir Simone, da dupla Simone & Simaria, na atração. E não esconde a empolgação com essa mudança em sua agenda. “Acho que o público pode esperar momentos de muita alegria, diversão e emoção com a família. Estou feliz de poder participar dessa emoção que é a revelação de quem são os mascarados”, conta.

Telespectadora da primeira temporada do programa, Tatá garante que é do tipo que assiste aos episódios pronta para se emocionar. Às vezes, as lágrimas chegam a escorrer de seus olhos. “O Sidney Magal de Dogão me fez chorar muito”, entrega. No entanto, como os participantes são sempre pessoas do meio artístico, a possibilidade de se tratarem de pessoas com quem ela já trabalhou existe.

“Eu fiz duas novelas com o Alexandre Borges, ele já fez meu pai duas vezes. Fiquei muito feliz com a reação dele, ao vê-lo ali, dançando e cantando. Ele foi quem mais me surpreendeu”, assume, sobre o “The Masked Singer Brasil” exibido no ano passado.

Para tentar descobrir quem são os mascarados, vale tudo. Desde tentar identificar a voz até analisar o corpo do participante. “Eu sei tudo sobre essa pessoa”, disse Tatá, ao sugerir que a motoqueira da segunda edição seria Claudia Ohana. De fato, o trabalho ali é mesmo de investigação. Pistas sobre os competidores são dadas e, a partir delas, o grupo começa a montar o quebra-cabeças.

Fã do programa desde a primeira temporada, Tatá deixa clara a gratidão que sente pela oportunidade de fazer parte do “The Masked Singer Brasil”. A vontade de estar ali era tanta que ela não fazia a menor questão de esconder isso. “Eu fiquei muito feliz com o convite porque eu sou muito fã do programa. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou”, brinca.

Já na equipe, a atriz e apresentadora viu nessa nova leva de episódios um motivo a mais para garantir sucesso ao formato. Isso por conta de uma mudança promovida na grade da emissora. “Reunir a família para ver um programa na televisão é quase uma tradição brasileira. E esse horário de domingo é perfeito para isso”, analisa a carioca, que tem 38 anos, é casada com o ator Rafael Vitti, com quem tem uma filha de dois anos, Clara Maria.