Explosão de sentimentos

Giovanna Antonelli pode dizer que está aproveitando cada minuto no “set” de “Travessia”, da Globo. Afinal, a atual novela das nove carrega uma série de simbolismos e significados para a atriz de 46 anos. Além de reviver a Delegada Helô, que fez sucesso na trama de “Salve Jorge” há quase 10 anos, Giovanna também se prepara para dar um até breve aos estúdios após o fim do folhetim de Gloria Perez. “Emendei muitos trabalhos. Fiquei dois anos envolvida com minha última novela por conta da pandemia. Nada mais natural do que dar uma pausa nas novelas. Acho importante ter um período para se reinventar e se reciclar”, aponta.

Na novela das nove, a personagem Helô volta para movimentar a trama encabeçada por Brisa, papel de Lucy Alves. Durona e justa, a delegada se especializou em crimes digitais. Está separada de Stenio, papel de Alexandre Nero, e a relação deles mais parece um jogo de gato e rato sempre em pé de guerra, inclusive por conta de suas profissões: Helô prende os bandidos que Stenio solta. “Um não vive sem o outro e acho que nesse retorno eles estão divertidíssimos. É uma trama de amor e humor. Olha que delícia”, aponta.

Após quase 10 anos, você revisita a Delegada Helô em um novo contexto. Como tem sido essa experiência?

Isso de “crossover” e personagens retornarem já acontecia bastante lá fora. O público conhece e gosta muito. Por isso, achei muito legal fazer isso em uma novela brasileira, que é um produto tão popular. Não tinha como não embarcar nessa ideia da Gloria. É um prazer reviver a Helô e voltar a contracenar com o Nero e a Luci Pereira. Acho, inclusive, que é uma forma gostosa e simbólica de dar um tempo das novelas.

Então, depois de “Travessia”, você vislumbra os planos de uma aposentadoria?

Não existe isso de aposentadoria. É só uma pausa. Não pretendo parar de fazer novelas. Eu só quero respirar um pouco, porque emendei alguns trabalhos na tevê. A trama de “Quanto Mais Vida, Melhor!” foi minha última novela. E levei quase dois anos fazendo por causa da pandemia. Agora, em “Travessia”, temos mais um longo ano para percorrer. Nada mais natural do que dar uma pausa. Não quero ter de pensar no próximo ano e ainda fazer novela. Eu não atuo apenas como atriz, né? Também sou empresária e toco meus negócios. Acho essa pausa necessária para todos os artistas. É bom para se reinventar, reciclar e começar tudo de novo.

De que forma você sente que a Helô foi uma personagem que soube envelhecer?

Não somos os mesmos, mas a história que a Gloria resolveu contar são dessas pessoas. A gente tem de trazer o máximo que a gente puder com essas pessoas, o público gosta e lembra dessas pessoas. Acho que é um trio de personagens que fez muito sucesso junto. Acho a Helô uma mulher muito justa e de caráter reto. Me sinto representada como mulher através dessa delegada. Temos essa temática da web muito forte e a gente sabe que isso dá uma dor de cabeça enorme hoje em dia.

Para reinterpretar a Helô, você chegou rever algumas cenas de “Salve Jorge”?

Sim, claro. Voltei várias vezes em “Salve Jorge”. Fui em busca de detalhes e cenas para trazer aquela Helô, aquela relação dela com o Stenio. Aquilo era um barato, né? Mandava, inclusive, mensagem para o Nero ver algumas cenas, chamando para ver junto. O retorno desses personagens é muito divertido, mas, ao mesmo tempo, é uma trama nova para a gente.

De que forma?

Após 10 anos, ninguém é igual. Agora, Helô e Stenio estão dentro das reviravoltas da trama. Acho que são personagens que carregam amor e humor dentro da história. A Helô está no meio de temas importantíssimos e muito atuais. Isso dos crimes digitais é cada vez mais comum. É algo real do nosso dia a dia.

Mesmo revivendo uma personagem, você trouxe elementos inéditos para a Helô nessa nova etapa?

Sim, eu nunca penso na história de que “em time que está ganhando não se mexe”. A vida está sempre em movimento, sou uma pessoa elástica na minha vida. Quero sempre me reinventar, trazer coisas novas. Mas, claro, dentro de tudo que a Gloria decidir escrever. Acho que essa nova chance nos dá a oportunidade fazer a mesma coisa, mas de formas diferentes. A Helô é delegada de crimes digitais agora. Então, tive contato com um universo completamente novo. Na verdade, mergulhei em vários mundos inéditos para reviver a Helô.

Como assim?

Também tive a oportunidade de fazer um curso de dublê nos Estados Unidos. Passei vários dias encarando um treinamento pesado, com todo tipo de fuga e armamento. Se vou usar ou não na novela, não sei. Mas meu repertório está gigante. Gosto de estar sempre aprendendo, me reinventando e trazendo material novo para o trabalho.

“Travessia” – Globo – Segunda a sábado, às 21h30.

Estilo em alta

Popular e carismática, Giovanna Antonelli está acostumada a chamar a atenção nas novelas por conta de seu figurino e caracterização. Mesmo contando com uma extensa equipe por trás do guarda-roupa da Delegada Helô, a atriz acredita que a popularização de suas peças é resultado do imponderável. “Quem dita a tendência é o público. A gente só coloca para jogo o nosso corpo a favor dos personagens. Mas uma novela é muito longa. A novela estreia e um monte de gente envia coisa para o personagem usar. É uma caixa de surpresas. Ninguém sabe o que vai acontecer”, explica.

Em “Travessia”, Giovanna gosta de realçar o figurino real e do dia a dia da Delegada Helô. “Gosto muito dessa nova caracterização da Helô. Está muito real. Ela se veste de um jeito muito fiel ao universo da profissão dela. Acho que está de acordo com tantas delegadas que temos pelo Brasil”, aponta.

Trabalho marcado

A relação entre Giovanna Antonelli e Gloria Perez é longeva. Aos 25 anos, a atriz estreou na função de protagonista ao viver a rebelde Jade, de “O Clone”, que também contou com assinatura da autora. A novela, que foi exibida há mais de 20 anos, está disponível no catálogo do Globoplay. “É impressionante como falam muito sobre esse trabalho até hoje. As pessoas comentam muito da dança do ventre. Mas é interessante porque cada um tem sua preferência por alguma personagem que já fiz”, explica.

A novela das nove foi exportada para diversos países, fazendo com que Giovanna fosse reconhecida nos quatro cantos do mundo. “Não importa em que lugar do mundo estou, sempre alguém me reconhece como Jade (risos)”, revela.

Instantâneas

Giovanna Antonelli é casada com o diretor Leonardo Nogueira.

A atriz também pode ser vista na reprise de “Força de um Desejo”, que vai ao ar no Viva.

Em “A Regra do Jogo”, Giovanna também fez par romântico com Alexandre Nero.