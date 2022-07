Experiência viva

Assim como boa parte de sua geração, Dira Paes tem uma ligação emocional com a primeira versão de “Pantanal”. No ar como a forte Filó no “remake” assinado por Bruno Luperi, a atriz tem vivido de perto toda a magia e misticismo do universo criado por Benedito Ruy Barbosa. A cada bloco de capítulo da novela das nove, Dira tem se surpreendido com a força dos personagens que integram o enredo do horário nobre. “Quando assisti a ‘Pantanal’ pela primeira vez, vi personagens femininas em posições muito diferentes. Foi muito bom para a minha formação como mulher e profissional. A Guta, por exemplo, foi farol de modernidade na década de 1990. Eram as novas mulheres daquela década. É muito gostoso poder vivenciar toda experiência tão de perto agora. É uma novela forte e com muitos propósitos”, valoriza.

Em “Pantanal”, Dira revive a personagem que foi interpretada por Jussara Freire na primeira versão. Após ser expulsa de casa pela mãe aos 12 anos, Filó encontra abrigo em uma currutela, um pequeno prostíbulo onde conheceu José Leôncio, papel de Marcos Palmeira, meses antes de procurar por ele na fazenda. Recebe dele emprego, carinho, abrigo e, acima de tudo, proteção. Vira fera para proteger seu Zé contra tudo e contra todos, disposta a trair até mesmo os seus sentimentos pelo bem do patrão. “A Filó chega para equilibrar esse universo masculino do Pantanal. Como todo personagem do Benedito, ela tem vários reveses. Ela tem uma maturidade interessante, não é nada impulsiva”, aponta.

A trama de “Pantanal” foi originalmente exibida há mais de 30 anos. Você tem memórias da versão original da novela assinada por Benedito Ruy Barbosa?

Eu lembro como “Pantanal” foi muito boa para minha formação como mulher, sabe? Eu via aquelas personagens femininas muito como donas de seus desejos, a plenitude da Guta (Luciene Adami). A Guta vinha como uma força de mulher, uma personagem que a gente não costumava ver com aquela postura, aquela liberdade de fala. Foi uma marca. “Pantanal” trouxe essas novas personagens femininas dentro dessa nova década que vinha surgindo nos anos 1990. Foi algo que entendi rapidamente. Lembro muito da Guta sendo como uma espécie de farol da modernidade. Sempre achei uma novela muito generosa com os atores.

De que forma?

“Pantanal” não tem passagem que passe despercebida. São poucos atores no elenco. Então, a gente grava muito, temos muitos textos. Além disso, é um risco. Um risco em relação não só ao gestual, postura e costumes, mas ao jeito de falar que nem pantaneiro. É uma mistura de goiano com mineiro. Uma embocadura nova muito desafiadora. Gosto de pensar que sou testemunha ocular dessa novela.

O texto da nova versão de “Pantanal” teve algumas temáticas e abordagens atualizadas. A Filó também acompanhou esse avanço?

Sim, claro. Acho que o interessante da Filó é que ela faz a ponte entre os dois lados: a prostituta e a mãe. Esses lados, porém, não são opostos, acho que são complementares. A gente parte de um universo machista, que é o Pantanal, né? O interior é machista. Na cidade há esse machismo oculto, mas, quando a gente viaja para esses locais, a gente vê que esse machismo existe. Isso está na trama de Pantanal. A Filó é, na verdade, muito complexa.

Como assim?

Ela começa na vida muito cedo. E a gente vê esses exemplos em outros lugares do Brasil. Meninas que não têm chance e se entregam a prostituição. Ela, no entanto, é resgatada por um encantamento. O jovem Zé Leôncio resgata a Filó. Só que outra paixão atravessa a vida do Zé e isso atravessa o conto de fadas dela. Isso faz com que ela mantenha os pés no chão, é muito realista. Com isso, eu exercito um olhar muito contemporâneo para a Filó.

Como você enxerga essa relação da Filó com as outras mulheres que cercam a vida do Zé Leôncio?

Já estamos bem avançados nas gravações. Passamos do capítulo 60 já. Então, já estou gravando cenas com a Juma (Alanis Guillen), a Muda (Bella Campos) e a Irma (Camila Morgado). É interessante ver como a Filó ocupa espaços diferentes com essas mulheres. São relações muito ricas artisticamente. A Filó e a Juma têm uma relação de intimidade maior, mas com a Irma é de opostos. Espero que o espectador consiga capturar essas nuances.

A Letícia Salles interpretou a Filó na primeira fase da novela. Como foi essa troca profissional para a construção de uma unidade entre vocês?

Sou muito bonita jovem, né? (Risos) Fiquei impressionada com a beleza da Letícia. Tivemos uma preparação juntas e foi maravilhoso. Buscamos ver o que teria em comum entre nós. Falei para ela ficar livre, não se preocupar porque estaríamos conectadas. Ela tinha de se preocupar com o volume de cenas e texto porque a Filó aparece bem na primeira fase e tem cenas marcantes de altos e baixos. Um ponto em comum entre a gente foi nunca esquecer de onde a Filó veio. Depois, fomos juntas para o Pantanal. Isso foi fundamental.

Por quê?

A gente pôde se conhecer melhor, saber mais da vida uma da outra. O Pantanal exige essa imersão e aproximação. É uma viagem longa até a locação. Pegamos um voo do Rio de Janeiro até Campo Grande. Depois, mais uma viagem de carro até Aquidauana e depois até as fazendas. Pegamos um voo às 6h e chegamos no começo da noite. Eu e Letícia penetramos o Pantanal juntas. Essa troca vai ficar para sempre. Eu gostava de observá-la bastante também. Via a postura dela em cena, a forma de mexer no cabelo. Mas minha preocupação foi deixá-la livre para voar.

A primeira versão foi alguma espécie de referência na hora de compor a Filó?

Um pouco. Eu conversei por mensagem com a Jussara Freire, que fez a primeira versão. Tivemos bate-papos muitos esclarecedores e gostosos. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Acreditei muito na construção do tempo na Filó. Fiquei bem reflexiva sobre isso. Ela tem um ego evoluído, algo de mulher analisada, madura. Inicialmente, a gente vê o Zé Leôncio bastante machista. Mas há também o fato de como a Filó vive bem sem homem, sem esse reconhecimento dele, sem o dinheiro dele. Acho que o lado mais frágil da Filó está na relação com o filho.

Lição do Pantanal

O retorno da trama de “Pantanal” ao horário nobre era urgente para Dira Paes. De acordo com a atriz, a estreia da novela das nove reacende inúmeras discussões atuais sobre o meio ambiente e o desmatamento desenfreado. “Acho fundamental essa reflexão. É um questionamento que vai ao longo da novela. É um viés bem entendido dentro da trama e uma preocupação do Bruno (Luperi)”, explica.

Além de provocar reflexões, a obra também estimula novas soluções e inteligências voltadas para o meio ambiente. “O valor das pesquisas está muito presente na novela. A gente começou a entender melhor dos problemas do Pantanal. A gente viu a importância das questões climáticas para o mundo e como afeta economicamente todos os países. Não somos mais ‘ecochatos’. Isso caiu em desuso”, defende.

Abraço carinhoso

O período no “Pantanal” foi marcado por um intenso cronograma de trabalho. Ainda assim, a atriz viu sua rotina ficar menos cansativa graças a um importante detalhe nos bastidores. “A receptividade da família Sater foi importantíssima. O Almir e a Paula foram os nossos grandes anfitriões no Pantanal. Extremamente acolhedores”, elogia.

Enquanto gravava no Pantanal, Dira teve a oportunidade de se aproximar da equipe e do elenco da novela após longas horas de trabalho. “A gente virou uma trupe, uma equipe. Acho que isso está impresso na novela toda e ficará até o fim. Era um privilégio terminar de gravar e presenciar uma violada. Tivemos momentos únicos e irreproduzíveis”, valoriza.

Instantâneas

Desde 2018, Dira Paes participa das transmissões do Oscar pela Globo.

A atriz é natural de Abaetetuba, no interior do Pará.

Dira é graduada em Filosofia e Artes Cênicas pela UniRio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.