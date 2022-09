Evolução constante

“O trabalho só acaba quando ele termina”. A frase pode parecer um clichê, mas serve como uma espécie de lema para Gabriel Santana, o Renato de “Pantanal”. Para o ator, a construção de um personagem nunca para, até que a última cena esteja completamente gravada. E é por isso que, aparentemente, há muito a esperar de seu personagem na novela das 20h da Globo. “A trama do Renato é a busca da afetividade e do reconhecimento do pai ausente, que se dividiu entre a família do Pantanal e a de São Paulo. Acho que ele vai fazer de tudo para ter essa aprovação do pai, ter sua família reunida”, alerta o jovem.

É exatamente esse “fazer de tudo” que parece empolgar Gabriel. Acostumado a interpretar tipos mais bonzinhos na televisão, o carioca vibra com a chance de experimentar um novo posto. “Renato é um personagem que nunca fiz, porque ele fica meio violãozinho. Essa é a primeira oportunidade que tenho assim, eu sempre fui meio mocinho”, entrega. Na história, Renato é filho da relação extraconjugal que Tenório, vivido por Murilo Benício, mantém com Zuleica, papel de Aline Borges. Para suas cenas, ele já viajou ao Pantanal, onde trabalhou por mais de um mês. “Infelizmente, fui um dos últimos a chegar lá. Queria ter podido aproveitar mais o tempo com a galera, mas adorei”, conta.

Para ganhar o personagem, Gabriel passou por uma situação que, até então, foi bem inusitada. Em função da pandemia, a seleção aconteceu à distância. “Fiz o teste em março ou abril de 2021 e a resposta saiu por volta de maio. Não estava acostumado a passar por esse processo em casa”, lembra. A experiência acabou se mostrando com vantagens e desvantagens. “Estar perto do diretor e entender o que ele quer na hora é bom na construção. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer quantas vezes quiser e enviar só o que acha que ficou melhor”, pondera.

Nome completo: Gabriel Cordeiro Santana.

Nascimento: Em 27 de setembro de 1999, no Rio de Janeiro, RJ.

Atuação inesquecível: Mosca, na novela “Chiquititas”, exibida pelo SBT entre 2013 e 2015. “Foi o pontapé inicial para tudo. Me encontrei realizado em uma profissão ainda muito jovem. Tive esse privilégio. Foi minha primeira interpretação, meu primeiro sucesso e um dos momentos mais felizes da minha vida”.

Interpretação memorável: Fernanda Montenegro como Dora no filme “Central do Brasil”, dirigido por Walter Salles e lançado em 1998.

Momento marcante na carreira: “Quando entrei para a Globo, com um contrato assinado, que foi em ‘Malhação’. De 2015 a 2019 foi um tempo em que estudei, me dediquei à carreira e esse era um dos meus objetivos”.

O que falta na tevê: “Diversidade. Temos pouquíssimos autores pretos escrevendo para grandes produções, ou inter-racial, de maneira geral, como indígenas e asiáticos, por exemplo. Falta essa oportunidade para essa pluralidade brasileira”.

Com quem gostaria de contracenar: “Muitos. Leticia Colin, Fernanda Montenegro, Felipe Bragança, que é um ator com quem já contracenei, mas queria de novo. Acho que a carreira dele está brilhante”.

Se não fosse ator: “Eu tenho muita vontade de ser professor. Gosto de ensinar, acho uma coisa linda”.

Ator: Denzel Washington.

Atriz: Leticia Colin.

Novela: “Avenida Brasil”, exibida originalmente pela Globo em 2012, escrita por João Emanuel Carneiro.

Vilão marcante: Felix, papel de Mateus Solano em “Amor à Vida”, exibida originalmente pela Globo entre 2013 e 2014 e escrita por Walcyr Carrasco.

Novela que gostaria que fosse reprisada: “Caminho das Índias”, escrita por Gloria Perez e exibida originalmente pela Globo em 2009.

Papel que gostaria de interpretar: “Alguém com um distúrbio de personalidade. Acho que deve ser muito interessante esse estudo, essa concepção”.

Filme: “Medida Provisória”, dirigido por Lázaro Ramos e lançado em 2022.

Diretor: Marco Antonio Rodrigues. “Há pouco, ele dirigiu uma peça Portugal. Fiz aula com ele, é sensacional e é do Brasil”.

Autor: Nelson Rodrigues. “Um gênio”.

Vexame: “Eu estava em uma exposição e vi uma camisa linda à venda. Fui com um amigo e, nessa hora, coloquei a mão no ombro dele para mostrar a camisa. Não era o meu amigo, ele estava um pouco mais afastado. Senti muita vergonha”.

Medo: “Não realizar meus sonhos, meus objetivos. Tenho pavor disso”.

Mania: “De estalar os dedos”.

Projeto: “Fazer minhas próprias produções. Gosto muito de teatro e já tenho planos para esse ano e para o começo do ano que vem, como ator, diretor e produtor”.

“Pantanal” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.