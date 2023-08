Eterno recomeço

Claudia Ohana não chega a ser uma atriz que fique tanto tempo fora do ar. No entanto, na pele da terapeuta holística Dora e “Vai na Fé”, novela das 19h da Globo, a atriz celebra uma espécie de recomeço na carreira. Afinal, o distanciamento imposto pela pandemia e, consequentemente, o cenário desfavorável à cultura – por conta do enfrentamento do coronavírus – tornaram a rotina de vários artistas um tanto atípica. “Fiquei afastada do mundo. Essa volta à tevê é uma volta para a vida, para a rotina, dá aquela sensação de que o mundo está voltando ao normal”, avalia.

Na história, escrita por Rosane Svartman, Dora é uma mulher que se relaciona facilmente com estranhos, tanto que vive um relacionamento aberto com Fábio, papel de Zécarlos Machado, no Refúgio Paz de Lumiar. Porém, enfrenta uma profunda dificuldade quando tenta se aproximar da própria filha, Lumiar, personagem de Carolina Dieckmann. “Adoro rituais. Minha personagem trabalha com rituais e eu amo isso. Acho importante, porque a fé traz coragem e felicidade. É fundamental, é preciso para viver”, opina Claudia.

O próprio nome da novela já dá a pista de que “Vai na Fé” é uma aposta da Globo na temática da espiritualidade. O núcleo principal, encabeçado pela heroína Sol, vivida por Sheron Menezzes, é evangélico. Claudia, no entanto, tem uma relação diferente com sua própria fé. “Tenho fé em muitas coisas. Fé é fundamental. Ter fé em você, na vida, na sorte… Fé, para mim, é assim”, diz a atriz, que não parece seguir uma religião específica. “Sou muito plural. Gosto de Cristo, da umbanda, sou muito mesclada. Acendo uma vela, toco tambor, vou à igreja, tudo isso faz parte de mim e eu adoro”, entrega.

Ao longo de “Vai na Fé”, os conflitos de Dora tendem a serem ligados, principalmente. à filha e ao companheiro Fábio. Com a herdeira, pesa o fato de ambas serem pessoas com comportamentos e planos tão diferentes. Enquanto Lumiar é controladora, pragmática e metódica, Dora foca na espiritualidade, na saúde e, sobretudo, na paz. O relacionamento aberto com o Fábio, no entanto, pode se transformar em um problema. É que, de acordo com a sinopse da trama, com o passar dos capítulos, a terapeuta holística começará a ficar com medo de perdê-lo. “Mas eles se amam muito. Usam óleos essenciais, pedras, chás, práticas de xamanismo, tudo para encontrar felicidade”, defende.

Antes de “Vai na Fé”, o último trabalho de Claudia como atriz na tevê tinha sido em “Verão 90”, em 2019, na pele da batalhadora Janice. O público, porém, teve a chance de rever um dos trabalhos mais marcantes da atriz nos folhetins recentemente: como a caminhoneira Cida de “A Favorita”, reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, da Globo, no ano passado. “Tive de aprender a dirigir caminhão, porque ela tinha várias cenas dirigindo. E eu adorei isso, me sentia superpoderosa no alto daquele caminhão”, conta.

“Vai na Fe” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h, com reprise alternativa na madrugada.

Sessentona orgulhosa

Não parece, mas Claudia Ohana completou 60 anos em fevereiro, no dia 6. Acostumada a chamar a atenção pela bela forma física, a atriz não economiza na hora de festejar essa fase de vida. “Tenho o maior orgulho do meu corpo, de como ele está”, assume. E jura que não se trata de um resultado de privações. “Me cuido, mas não sou a pessoa exagerada que quer um corpo malhado”, garante. E tem tudo para encher de inveja muitas colegas de profissão, mesmo sem a intenção. “Nunca fiz nenhum procedimento estético. Acho lindo falar a minha idade”, diz.

Claudia está longe de ser uma figura muito presente nas redes sociais. “Nunca gostei de Facebook e Twitter”, confidencia. Mas uma plataforma conquistou o coração dela. “Amo o Instagram. Hoje, a gente é muito mais visto ali, né? É uma loucura isso! Tem gente fazendo sucesso com uma tirada inteligente”, avalia. No início, usava o perfil como uma espécie de álbum pessoal. Mas, agora, a relação é outra. “Eu gosto dessa linguagem de foto, dos vídeos”, conta.

Instantâneas

Em 1989, ela dividiu com Betty Faria a personagem-título da novela “Tieta”, fazendo bastante sucesso.

Claudia é meia-irmã do escritor e autor de telenovelas João Emanuel Carneiro, com quem já trabalhou em “A Favorita”.

Em 2003, trabalhou em “Canavial de Paixões”, no SBT, sua única telenovela fora da Globo.