Eterno enquanto dure

Todas as transformações da vida são uma fonte inesgotável de inspirações dramatúrgicas. Inspirada no livro homônimo e best-seller de Fernanda Torres, a série “Fim”, que chega ao Globoplay no próximo dia 25, utiliza boa parte dos causos do dia a dia para transportar para a tela situações ficcionais diante das câmeras. Mesclando momentos solares com outros mais soturnos, a obra é uma tragicomédia que acompanha a jornada de nove protagonistas, um grupo de amigos do Rio de Janeiro que faz parte de uma geração que acreditava em um utópico final feliz, mas foi atropelada pela revolução de costumes dos anos 1970.

“‘Fim’ é o réquiem de uma geração que teve seu fim ainda em vida. Os ideais sobre o que era felicidade e o que eles buscavam na vida foram perdendo sentido. É uma série totalmente universal porque é sobre esse confronto entre desejos e realizações e em quais lugares encontramos felicidade na vida”, explica Daniela Thomas, que assina a direção artística do projeto ao lado de Andrucha Waddington.

A história começa com a partida de Ciro, papel de Fabio Assunção, o mais admirado do grupo, que morre sozinho na cama de um hospital. Nos tempos dourados, se apaixonou perdidamente por Ruth, de Marjorie Estiano, com quem se casou. Eles conviviam bastante com Ribeiro, vivido por Emílio Dantas. Solteirão mais atlético do grupo, o rapaz também cai de amores por Ruth. “Os atores trabalharam em uma intensidade de realismo que é rara. Vimos entregas inéditas do cinema e da tevê. Temos um elenco que o público já ama, fazendo coisas que nunca vimos”, afirma a diretora.

Enquanto isso, o atrapalhado Álvaro, interpretado por Thelmo Fernandes, se casa com Irene, de Débora Falabella, formando um par no mínimo inusitado. Ele, sem jeito com mulheres, consegue fazer a moderna e ambiciosa Irene entrar num relacionamento do qual ela se arrepende. “O Álvaro é um personagem adorável. Ele se transforma com o tempo, adquire uma sabedoria da vida que ele não tinha na juventude. Lida com situações bem difíceis na história nas quais, a maior parte das vezes, dá a volta por cima da maneira que é possível”, defende Thelmo.

Já Neto e Célia, interpretados por David Júnior e Heloisa Jorge, têm uma realidade bem diferente dos demais. Trabalhadores desde cedo, se apaixonam e consolidam um casamento tradicional, do qual muito se orgulham. Juntos, eles selam um pacto de fidelidade e se protegem de um mundo de permissividade, para o qual não foram convidados a participar. “Interessante abordar a morte como tema. Geralmente ficamos na torcida por um final feliz, mas nesse projeto o fim de todos é a morte. Isso nos faz refletir sobre o que temos feito em vida, já que nosso fim é inevitável”, aponta David.

A série contará com 10 episódios, sendo dois disponibilizados a cada quarta-feira na plataforma de streaming. As gravações aconteceram em 2022 ao longo de 14 semanas, em cerca de 290 locações. A trama se passa em um período entre 1968 e 2012 e é dividida em quatro fases que abrangem a juventude, a maturidade e a velhice dos personagens. “Os diálogos de Fernanda Torres são, ao mesmo tempo, muito dramáticos, engraçados, afiados e sarcásticos. Acho que o público pode esperar uma série única no Brasil”, torce Daniela.