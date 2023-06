Estreias dos streamings na semana

Amores praianos

Dentro do projeto “Originalidade”, a novela “Flor do Caribe” fica disponível no Globoplay com o conteúdo de acervo exatamente como foi ao ar na Globo em 2013. Escrita por Walther Negrão, a produção traz a saga do casal Ester (Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli) para ficar junto, diante das vilanias de Alberto (Igor Rickli). Com imagens gravadas nas praias do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, e na Guatemala, a trama se passa na fictícia cidade litorânea Vila dos Ventos. O elenco ainda contou com Laura Cardoso, Juca de Oliveira e Ailton Graça. Globoplay – seg – 26

Rock na veia

Bio Paralamas

A lendária banda de rock brasileira Os Paralamas do Sucesso estrela o novo episódio da série “Bios. Vidas que marcaram a sua”. Na produção, a jornalista Roberta Martinelli analisa a vida e a obra da banda. Com imagens de arquivo inéditas, conversas com Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, acesso exclusivo aos ensaios atuais da banda e um encontro íntimo no local de nascimento de Bi, o documentário traça momentos-chave e, a partir do acidente de Herbert, centra-se na força curativa da música. Além disso, anedotas até então desconhecidas são reveladas, por meio de entrevistas com Gilberto Gil, Fito Páez, Carlinhos Brown, Zé Fortes, Dado Villa-Lobos, Dinho Ouro Preto e Roberto Frejat, entre outros músicos e jornalistas. Star+ – ter – 27

Novos episódios

RAP NA RINHA

A HBO Max exibe uma nova temporada da série “Rap na Rinha”, drama juvenil e musical baseado no fenômeno do freestyle. A produção internacional começa com um salto temporal de seis meses e mostra os personagens chegando à maioridade, explorando o universo do freestyle e sua essência musical. Criado por Lucas Jinkis e Hernán Guerschuny, o projeto é estrelado por Ángela Torres, Ecko e Tomás Wicz. HBO Max – qua – 28

Magia na tela

The Witcher

Os cinco primeiros episódios da terceira temporada de “The Witcher” já estão disponíveis. Na nova leva de episódios, Geralt de Rivia, papel de Henry Cavill, seguirá protegendo sua filha adotada Ciri, de Freya Allan, de várias forças que desejam capturá-la. A série de fantasia foi indicada ao Emmy. Netflix – qui – 29

Falta de diálogo

Os Outros

Após uma série de discussões explosivas, a série “Os Outros” chega à reta final. No fictício condomínio Barra Diamond, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, duas famílias vizinhas vividas por Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Thomás Aquino) e Wando (Milhem Cortaz) e Mila (Maeve Jinkings) entram em choque após a briga dos filhos adolescentes, Marcinho (Antonio Haddad) e Rogério (Paulo Mendes). O que poderia ser um desentendimento corriqueiro cresce e desperta reflexões importantes sobre os limites da tolerância, capacidade de escuta e diálogo, compaixão, influência dos pais na criação dos filhos e solução de conflitos na atualidade. Globoplay – sex – 30

Clássico da dramaturgia

Gremlins Segredos dos Mogwai

A animação “Gremlins: Segredos dos Mogwai” ganha novos episódios na HBO Max. A nova série acompanha a história de Sam Wing na perigosa tarefa de levar o jovem Mogwai para casa. Sam e Gizmo embarcam em uma jornada pelo interior da China ao lado de Elle, uma adolescente ladra, e, juntos, eles encontram – e às vezes lutam – com monstros coloridos e espíritos do folclore chinês. Ao longo de sua jornada, eles são perseguidos por um industrialista sedento de poder e seu crescente exército de Gremlins malignos. HBO Max – sab – 1º