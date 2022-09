Estreia minissérie ‘Independências’

Fundada nos anos 1960, a TV Cultura de São Paulo sempre incentivou o encontro entre a arte televisiva e conteúdos educativos. Desta forma, renomados realizadores como Antunes Filho, Antônio Abujamra, Ademar Guerra, Walter George Durst e Fernando Meirelles já passaram pelos quadros da emissora. Todos dispostos a ousar na forma e no conteúdo sem ter, necessariamente, um compromisso com a audiência de uma emissora comercial.

O mais novo nome dessa lista é Luiz Fernando Carvalho, diretor de novelas clássicas como “Renascer” e “O Rei do Gado” e também cineasta. Fora da Globo desde 2017, ele vem trabalhando há dois anos na concepção e gravação de “Independências”, série que estreia na próxima quarta, 7 de setembro.

“A TV Cultura tem em seus mais de 50 anos de história um DNA ligado às produções de teledramaturgia não convencionais. Esse novo projeto reafirma essa vocação”, defende Enéas Carlos Pereira, vice presidente Executivo e Diretor de Programação da emissora.

A ideia de “Independências” surgiu na emissora a partir de pesquisa inicial realizada pelo jornalista José Antônio Severo. Dentro do que se pensava para a estética da produção, chegou-se ao nome de Carvalho, que desenvolveu a minissérie de 16 episódios ao lado de seu fiel colaborador, o dramaturgo Luís Alberto de Abreu, com quem já trabalhou em produções de prestígio como “Hoje é Dia de Maria” e “Capitu”, entre outros títulos.

No novo trabalho, a dupla se propõe a recontar o Brasil através de uma leitura que se convencionou chamar de “nova historiografia”, conceito que busca reivindicar a participação de um enorme conjunto de saberes, culturas, subjetividades e personagens que foram postos à margem ou que, simplesmente, foram apagados pela história oficial.

“É um trabalho de escavação. Fomos escavando em busca do passado, reencontrando fantasmas nas salas do império, colonialismo, violência social, autoritarismo e escravidão. Fantasmas que, infelizmente, ainda se manifestam no presente como prática arraigada”, explica o diretor.

Entre as “descobertas” históricas, observa-se a importância do protagonismo feminino na Independência do Brasil, como o da própria Imperatriz Leopoldina, artífice central no processo da Independência, Maria Felipa, cuja participação foi referência na luta pela independência da Bahia, e a escritora e historiadora britânica Maria Graham, que em “Independências” é interpretada por Maria Fernanda Cândido, uma atriz frequente nos trabalhos assinados pelo diretor.

“Amei o convite do Luiz, que é um diretor muito importante e recorrente na minha trajetória. Interpretar a Maria é entender a força das mulheres. Ela viajou o mundo inteiro e escreveu sobre as coisas mais diversas. Por ter muito conhecimento, é tida como uma má influência pela Corte, foi odiada por Dom Pedro I, por exemplo”, explica Maria Fernanda.

Querido pelos atores, Luiz Fernando aproveitou a nova prática de contrato por obra que “alforriou” diversos nomes da Globo para angariar um elenco robusto e interessante para o projeto, como Daniel de Oliveira, que vive Dom Pedro I, Gabriel Leone, que interpreta D. Miguel I de Portugal, e Antônio Fagundes, que protagoniza a história na pele de Dom João VI.

“Essa movimentação dos atores em torno dos próprios desejos é muito interessante. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto, pela ousadia e contexto atual. Dom João 6é um sujeito trágico, que não tinha qualquer preparo para governar e tomar decisões enquanto o mundo explodia em torno dele”, analisa Fagundes. Gravada entre os meses de janeiro e maio deste ano, a equipe de “Independências” passou por cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Lisboa, em Portugal. O elenco ainda conta com nomes como Cássio Scapin, Celso Frateschi, Ilana Kaplan, Cacá Carvalho e Pedro Paulo Rangel.