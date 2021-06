Estreia em etapas

Aos 30 anos, Claudio Olegário tem uma carreira um tanto recente. Intérprete do ginasta Erick de “Salve-se Quem Puder”, o sul-mato-grossense atua há cinco anos e se formou na Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo, em 2016. E justamente na primeira novela do currículo, já enfrentou uma situação totalmente atípica, em função da pandemia do novo coronavírus.

Antes de “Salve-se Quem Puder”, Claudio tinha atuado em duas produções do Porta dos Fundos – Foto: Divulgação

“Tivemos cenas cortadas, principalmente as que precisavam de mais gente, pois gravávamos no ginásio do Flamengo, com um elenco de apoio enorme. Essas sequências passaram a ser gravadas nos Estúdios Globo”, conta Olegário.

Na história escrita por Daniel Ortiz, Erick é bastante focado e competitivo. Cúmplice de Thammy, papel de Lívia Inhudes, ele costuma ter atritos com o colega Tarantino, vivido por Daniel Rangel. “Desde o começo da trama, Erick já mostrava sinais de ter uma personalidade explosiva e debochada. Ele também sabe muito bem o que quer: conquistar o coração da Thammy”, avisa.

Para o papel, Claudio precisou também de uma preparação física. “Fiz quatro meses de treinos intensos de ginastica artística no Flamengo. A gente tinha muito aquecimento e circuitos de exercícios com cordas, saltos e abdominais. Minha maior dificuldade foram os mortais e os exercícios na barra livre”, entrega.

Antes de “Salve-se Quem Puder”, Claudio tinha atuado em duas produções do Porta dos Fundos: “Borges Importadora” e “Se Beber, Não Ceie”, exibidas pela Netflix. Na primeira, interpretou um garoto de programa que sonhava em ser youtuber. Já na segunda, um especial de Natal, encarnou o apóstolo Tadeu.

Raio X de Claudio Ney Olegário do Couto

Nascimento: 3 de abril de 1991, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Atuação inesquecível: “Meu primeiro trabalho na Netflix, o Cleyton, da série ‘Borges Importadora’”.

Interpretação memorável: Anthony Hopkins em “Meu Pai”, filme de Florian Zeller, lançado em 2020, e Olivia Colman em “The Crown”, série da Netflix.

Momento marcante na carreira: “Quando eu recebi a notícia que ia fazer ‘Salve-se Quem Puder’. Estava viajando com meus avós e minha melhor amiga. Nós comemoramos muito e saímos para jantar”.

O que falta na televisão: Representatividade.

O que sobra na televisão: Estereótipos.

Com quem gostaria de contracenar: Ary Fontoura, Rodrigo Santoro, Alice Braga e Laura Cardoso.

Se não fosse ator, seria: Arquiteto.

Ator: Leonardo DiCaprio.

Atriz: Nicole Kidman.

Novela: “Laços de Família”, “O Clone”, “Chocolate com Pimenta” e “Verdades Secretas”, todas da Globo.

Vilão marcante: “O vilão que eu mais tive medo até hoje na teledramaturgia brasileira foi o Cadeirudo, da novela ‘A Indomada’, mas a Renata Sorrah como Nazaré Tedesco, em ‘Senhora do Destino’, era algo delicioso de se ver”.

Personagem mais difícil de compor: “No teatro, interpretei Peer Gynt, uma lenda do folclore norueguês. Durante sua jornada, ele perde a mãe. Eu tinha perdido minha mãe recentemente, era desafiador não misturar nossas histórias e não deixar o choro sobrepor a atuação”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “A Indomada”. “Eu morria de medo do Cadeirudo e amava a Eva Wilma como Altiva”.

Que papel gostaria de representar: “Qualquer um que me tirasse da minha zona de conforto e que eu tivesse de adentrar em um universo totalmente contrário do meu. De preferência, em uma locação bem distante e exótica”.

Filme: “Titanic”, de James Cameron, lançado em 1997.

Autor: “Eu adoro as novelas do Walcyr Carrasco”.

Diretor: “Sou fascinado pelo universo grandioso de um filme do Baz Luhrmann. ‘Moulin Rouge’ é um dos meus filmes favoritos”.

Vexame: “Fui fazer entrevista para tirar meu visto americano com uma camiseta em que estava escrito ‘shit’ – merda, em inglês. O funcionário do consulado me deu uma bronca e falou para eu não levar a camiseta para os Estados Unidos”.

Mania: “Tomo banho de chinelo, mesmo morando sozinho”.

Medo: “De perder as pessoas que eu amo”.

Projeto: “Pretendo tirar do papel o curta-metragem que escrevi junto com minha amiga e produtora Milena Terra. E, futuramente, gostaria de gravar um CD. Comecei a escrever músicas recentemente”.