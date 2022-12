Estratégia segmentada

O público da terceira idade sempre foi importante para a televisão. Porém, nem sempre há programas especificamente pensados para ele ou, principalmente, que o coloque como grande protagonista. De uns tempos para cá, essa movimentação tem sido mais comum, inclusive entre os talent-shows. O “The Voice+”, na Globo, foi uma aposta nesse filão e agora, na Band, a franquia “MasterChef Brasil” também aderiu. Com o “MasterChef+”, telespectadores acompanham a disputa entre aspirantes a cozinheiros que têm de 60 a 80 anos. Exceto pela idade, a dinâmica se mantém na mesma linha seguida pelo programa tradicional desde sua estreia por aqui, em 2014.

Trabalhar nichos específicos, na verdade, é uma constante no “MasterChef Brasil”. Já teve versão com crianças e também exclusivamente com profissionais. Uma estratégia que pode atrair novos telespectadores, pelo critério da identificação, mas também despertar o interesse de patrocinadores focados naquela fatia de público que ganha o protagonismo da edição. A audiência da estreia não chegou a empolgar, mas a boa repercussão na internet pode fazer com que o programa ainda cresça até a final. No primeiro episódio, a média foi de 1,8 ponto. Porém, convém lembrar que o dia 15 de novembro, além de feriado, era também a estreia, na Globo, do “The Voice Brasil” com Fátima Bernardes.

Não é preciso estar na terceira idade para se emocionar com os relatos de participantes com tanta bagagem de vida se desafiando em uma competição gastronômica com tamanha visibilidade. Às vezes, aliás, eles nem precisam falar. Só a energia deles e as reações – tanto nas vitórias quanto nas derrotas – são o suficiente para sensibilizar o público. E a seleção da emissora foi bastante eficaz, com pessoas de diversas profissões e regiões disputando o sonhado avental. No páreo, ator, médica e até modelo.

Por outro lado, diante de uma sociedade tão etarista, segmentar assim uma edição de um programa pode não ser o mais indicado. Afinal, em diversos realities e talento shows, a própria diferença de idade gera conflitos que garantem embates interessantes entre oponentes. Além disso, não há limitações para esses participantes em função da idade, nada que pudesse desfavorecê-los em um desafio contra competidores mais jovens. Ao contrário: a experiência de vida – e também na própria cozinha – já favoreceu aspirantes ao prêmio do próprio “MasterChef Brasil” em provas com uma ou mais pegadinhas.

No geral, não muda muita coisa do “MasterChef+” para as outras edições do talent-show. Um detalhe que chama a atenção é a quantidade baixa de participantes. Talvez até por se tratar de uma primeira experiência, foram pré-selecionados 20 concorrentes, sendo que apenas oito conquistaram o tão sonhado avental. Para isso, tiveram de recorrer a receitas autorais, despertando memórias afetivas.

A apresentação segue com Ana Paula Padrão e os jurados são os mesmos: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Os três funcionam bem ali. Helena, aliás, tinha uma missão complicada: substituir a carismática Paola Carosella, que deixou o programa em 2021. Paola faz falta, isso é inegável. Mas nada tem a ver com Helena, que se sai muito bem e também esbanja carisma. A questão é que não é preciso deixar de sentir a falta de uma para apreciar o trabalho da outra.

“MasterChef+” – Band – Terças, às 23h.