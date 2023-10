Estava escrito

A timidez é uma característica que pouco combina com a carreira artística. Mas foi justamente essa personalidade mais retraída que levou Vittória Seixas a encontrar seu caminho profissional. Aos cinco anos, a atriz começou a frequentar aulas de teatro para superar seu jeito mais acanhado. As aulas, que eram feitas inicialmente de forma contrariada, rapidamente conquistaram Vittória, que começou a vislumbrar uma trajetória profissional dentro da atuação. Cerca de 10 anos depois, ela estreia no posto de protagonista como a adolescente Julieta em “A Infância de Romeu & Julieta”, do SBT.

“O começo foi totalmente sem querer. Eu tinha uma timidez exagerada. Era algo que me limitava em todos os sentidos. Depois dessa virada de chave, eu me vi mais alegre, solta, segura, confiante, comunicativa e inteira. Foi tipo um reencontro comigo mesma”, explica Vittória, que estreou nas novelas em “O Rico e Lázaro”, da Record, aos 7 anos. “O teatro mudou a minha vida. Recomendo para todo mundo”, completa.

A trama infantojuvenil é baseada na clássica obra de William Shakespeare. Com uma temática lúdica e pueril, a novela de Iris Abravanel conta a história de duas famílias rivais. Nessa adaptação, ainda na infância, Romeu, papel de Miguel Ângelo, e Julieta se conhecem e descobrem as diferenças e desavenças que envolvem suas famílias. Chamada por todos de Juli, a jovem de 13 anos é conhecida pelo bairro como uma menina aventureira, moleca e descolada, que adora andar de skate.

“Existe uma liberdade poética na criação dessa Julieta que é doce, sensível, alegre e carismática. Sem falar no fato de ser skatista e ter habilidade com outros esportes. Ela só quer espalhar amor e harmonia por onde passa e trouxe para si a responsabilidade de acabar com a rivalidade entre as famílias Torres e Campos, selando a paz”, defende.

Aos 14 anos, as gravações nos estúdios do SBT não são as únicas obrigações de Vittória. A adolescente conta com uma rotina bastante corrida para conciliar os trabalhos da novela e o cronograma escolar. Pela manhã, ela está na escola e, na parte da tarde, grava boa parte de suas cenas no folhetim infantojuvenil.

“Chego à noite em casa para jantar, estudar as cenas do próximo dia, fazer os deveres de casa e, quando não durmo cedo, tento produzir algum conteúdo para o Instagram e interagir com amigos, e seguidores nas redes sociais. Sábado tem gravação novamente. Domingo sinto falta da correria da semana (risos)”, conta.

Antes de estrear no SBT, Vittória teve algumas experiências pelos palcos, como “Shrek O Musical”, “Annie” e “O Reino de Simba”. Ela também atuou em “O Sétimo Guardião”, na Globo, em 2018, como Cristiana, e em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em 2021, interpretando Bianca. Julieta, no entanto, é seu principal projeto de destaque na tevê e com uma enorme carga de responsabilidade à frente e por trás das câmeras. “Interpretar uma protagonista já é uma grande responsabilidade, mas interpretar uma protagonista infantil exige um compromisso ainda maior. É preciso cuidado e carinho. Tem de dar bons exemplos dentro e fora da novela. Tem de inspirar através de gestos e atitudes”, ressalta.

“A Infância de Romeu & Julieta” – De segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Carinho do público

Como toda boa adolescente, Vittória Seixas também passa parte de seu tempo nas redes sociais. A atriz viu seu Instagram mudar completamente após a estreia de “A Infância de Romeu & Julieta”. Atualmente, ela reúne mais de 300 mil seguidores. “Apareceram diversos fãs-clube da novela e da Julieta. Sempre que possível, faço questão de ler, responder e tentar interagir, com as redes sociais, embora nem sempre consiga porque a rotina é bem apertada”, explica.

Essa repercussão de seu trabalho na tevê, no entanto, não está limitado apenas ao meio virtual. Vittória também passou a ser reconhecida nas ruas. “É tanto amor envolvido que nem sei explicar. As pessoas pedem fotos e autógrafos. Tenho recebido muito carinho e presentes. Hoje sou pura gratidão”, valoriza.

Instantâneas

Vittória é natural do Rio de Janeiro, mas atualmente vive em São Paulo por conta das gravações da novela.

Para conquistar o papel de Julieta, a atriz passou por uma bateria de testes. “Assim que recebi o convite para participar da seleção, avisei à minha mãe que a Julieta seria eu. Não sei por que isso aconteceu, mas saiu espontaneamente”, afirma.

Para a novela, Vittória chegou a peça original de William Shakespeare e assistiu a filmes inspirados na obra.

A atriz também participa da trilha sonora da novela infantojuvenil.