Estava escrito

Aos 45 anos de idade, mais de 20 deles dedicados à carreira de ator, Robson Santos vive um momento especial. Homem de fé, ele revela que sempre ora antes de entrar em cena, seja no cinema, na tevê ou no teatro. Não seria diferente agora que dá vida ao hábil Zeleque na oitava fase de “Reis”, novela da Record. “Meu agente, Leandro Alencar, informou que estavam avaliando meu material e tinha chance de entrar. Quando recebemos a confirmação, fiquei muito honrado. Sempre tive a sensação de que faria parte dessa história em algum momento”, conta.

Na trama escrita por Cristiane Cardoso, Zeleque é um dos valentes do Rei Davi, protagonista vivido por Petrônio Gontijo. Divertido, extremamente leal, honesto e corajoso, o guerreiro precisa lidar com a missão mais importante de sua vida: cuidar dos sobrinhos, que ficaram órfãos. “Além disso, ele é mestre dos filhos de Davi e um dos comandantes do exército de Jerusalém”, conta, orgulhoso.

Formado em Artes Cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras e em Jornalismo pela PUC-Rio, Robson também desenvolve outro trabalho notável. Ele ministra, desde 2019, uma oficina gratuita de interpretação dentro de uma escola pública no Rio Comprido, bairro onde mora, na Zona Norte do Rio de Janeiro. “É uma vez por semana. Lá, fazemos jogos teatrais, improvisações, exercícios corporais, vocais e execução de cenas. O mais bonito é que muitos alunos reforçam que o projeto os possibilitou uma melhora na escrita, na leitura, no senso crítico e na quebra da timidez”, vibra.

No currículo de Robson Santos, constam trabalhos em novelas como “O Sétimo Guardião”, “Quanto Mais Vida Melhor”, “Bom Sucesso”, “Amor de Mãe” e “A Força do Querer”, na Globo. Na Record, ele já apareceu em “Gênesis”, “O Rico e Lázaro”, “Os Dez Mandamentos” e “Vitória”. Robson ainda apresentou o programa “Almanaque Saúde”, no Canal Futura, onde abordava assuntos como voluntariado, pressão arterial, sedentarismo e drogas lícitas e ilícitas, entre outros. “Sou preto, pobre, filho de uma ex-empregada doméstica. Ser um artista, em muitos momentos, estava longe da realidade. Me enchi de coragem, não dei ouvidos à descrença das pessoas e fui atrás. Comecei em um curso de teatro aos sábados, em Madureira, e já na minha primeira apresentação teatral tive certeza absoluta de queria viver disso. Não parei mais”, exalta.

Nome completo: Robson Santos.

Nascimento: 21 de janeiro de 1978, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Nando, um pai solteiro e presidente do Conselho Municipal de Saúde da sua cidade na série “Saúde em Cena”, exibida no Canal Saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS), criado e gerido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). “Foi meu primeiro protagonista”.

Interpretação memorável: Denzel Washington como Alonzo Harris no filme “Dia de Treinamento”, dirigido por Antoine Fuqua e lançado em 2001.

Momento marcante na carreira: “Quando interpretei Jesus na peça ‘O Auto da Compadecida’ diante da minha mãe, que estava na plateia”.

O que falta na televisão: “Mais personagens significativos e de representatividade para os atores pretos, além de mais diretores e autores pretos responsáveis por essas produções”.

O que sobra na televisão: “Conteúdos com cada vez mais qualidade e tecnologia”.

Com quem gostaria de contracenar: Denzel Washington e Viola Davis.

Se não fosse ator, seria: Jornalista. “Sou formado pela PUC-Rio”.

Ator: Tony Ramos.

Atriz: Ruth de Souza.

Novela: “Pantanal”, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente pela extinta Rede Manchete, em 1990. “Assisti ainda muito jovem e me marcou profundamente. Agora, em ‘Reis’, tenho a honra de trabalhar com Marcos Winter, que foi o Jove na primeira versão”.

Vilão marcante: Coringa, interpretado pelo ator Heath Ledger no filme “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, dirigido por Christopher Nolan e lançado em 2008.

Personagem mais difícil de compor: “O político corrupto e mau-caráter Joãozinho do Táxi, na série ‘1 Contra Todos’ (Fox)”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: A primeira versão de “Pantanal”.

Que papel gostaria de representar: Malcolm X.

Filme: “Os Donos da Rua”, com roteiro e direção de John Singleton e lançado em 1991.

Autor: Jordan Peele.

Diretor: Jeferson De, Spike Lee e Jordan Peele.

Vexame: “Durante a apresentação de uma peça, em 2011, devido a um movimento brusco não calculado, levei um tapa não intencional de um companheiro de cena. Apesar do susto e do rosto ardendo, permaneci no personagem, mesmo tendo a nítida noção de que a plateia havia notado o incidente, devido ao burburinho gerado”.

Mania: “De sempre orar antes de entrar em cena”.

Medo: “De, por uma fatalidade ou infelicidade, ficar incapacitado de exercer o meu ofício”.

Projeto: “Dois filmes a serem lançados: ‘Uma Fada Veio me Visitar’, em outubro, e ‘Mallandro, o Errado que Deu Certo’, em janeiro de 2024”.

“Reis” – Record – Segunda a sábado, às 21h.