Esperança cultivada

Rosane Svartman idealiza suas novelas a partir de dois conceitos-chave: reflexão e entretenimento. Uma das novelistas mais frutíferas e bem-sucedidas dos últimos anos, ela quer emocionar e divertir o público, mas também levá-lo a algum tipo de movimentação em torno das pautas abordadas na trama. Em “Vai na Fé”, a partir do contraste entre o sagrado e o profano, Rosane mergulha em questões morais e de justiça para entregar sua trama mais realista e menos maniqueísta. “Acredito que uma novela é um grande diálogo com a sociedade. Busquei para este trabalho assuntos que estão presentes na sociedade e que sinto a necessidade de conversar. De análises de trabalhos anteriores, entendi que o público quer ver personagens mais próximos da realidade, com os quais ele se identifica, que erram, acertam, e que, às vezes, são também contraditórios”, explica.

Natural de Memphis, cidade americana do estado do Tennessee, Rosane veio para o Brasil ainda criança. Por aqui, se formou em Cinema e se destacou no roteiro e na direção de longas como as comédias “Como Ser Solteiro” e “Mais Uma Vez Amor”. Na tevê, trabalhou na equipe de direção da trupe do “Casseta & Planeta – Urgente!” e no roteiro de séries como “Dicas de um Sedutor” e “Guerra e Paz”. Após criar duas temporadas de “Malhação”, acabou sendo escalada para o complexo horário das sete, função em que mostrou seu talento para o ofício com o êxito de tramas como “Totalmente Demais” e “Bom Sucesso”. “Uma novela das sete tem como ingrediente muito importante a mistura de gêneros, pois temos um público muito diverso, com adultos, crianças e adolescentes na frente da televisão nesse horário. Então, a história precisa ter um pouco de humor, de drama, de aventura, além de gerações diferentes retratadas para conseguir engajar todas as camadas do público”, ensina.

Depois de dividir a autoria de diversos títulos com o Paulo Halm, você assina a trama de “Vai na Fé” sozinha. Já estava na hora de um voo solo?

Quando comecei a escrever essa sinopse, o Paulo estava envolvido com outros projetos. Então, foi algo que aconteceu de forma natural. Assino a novela, mas não estou sozinha. Um roteirista quando escreve, o que ele faz é construir pontes de empatia e a melhor forma de construir algumas dessas pontes é escutar pessoas que tenham uma experiência diária em um determinado tema, isso faz toda a diferença. Para isso, conto com uma equipe talentosa, diversa e apaixonada pelo que faz formada pelo Mario Viana, Pedro Alvarenga, Renata Corrêa, Renata Sofia, Fabrício Santiago e Sabrina Rosa.

Solange, de Sheron Menezzes, é a primeira mocinha declaradamente evangélica de uma novela na Globo. Trata-se de uma encomenda da emissora?

Isso foi ventilado pela imprensa, mas não procede. As mocinhas das outras novelas que escrevi também são cheias de fé. A Sol tem isso evidenciado porque a questão religiosa faz parte do contexto e da construção de alguns personagens da trama. Minha vontade em “Vai na Fé” é falar de esperança e da fé que as coisas vão melhorar, que tudo vai dar certo, que é possível se reinventar, acreditar, com o forte sentido de positividade e sem personagens tão maniqueístas.

Essa fuga do maniqueísmo é uma forma de deixar a história mais distante do tom de conto de fadas de seus últimos textos?

A dinâmica agora é diferente. Apresentamos personagens com mais camadas, menos maniqueístas, que acertam e erram, aprendem, erram de novo, mesmo tentando acertar. São personagens humanos, que muitas vezes se contradizem, se enrolam, enfim, como nós (risos). A Solange é uma mocinha que erra e o Theo (Emílio Dantas) não é aquele tipo de vilão folhetinesco que dá gargalhadas ao fazer maldades.

Como assim?

Theo é aquele cara que na juventude era muito gente fina, que resolvia tudo, tinha jogo de cintura, fazia favores, mas sempre com segundas intenções. Um tipo que sabia e queria levar vantagem em tudo. Mas, ao longo da vida, algumas dessas atitudes ganharam outro peso. Uma coisa é colar na prova da escola, a outra é falsificar um documento, por exemplo. O limite ético e moral de Theo foi ficando cada vez mais esgarçado. Theo se tornou um homem egoísta, com traços narcisistas e capaz de atrocidades.

Em “Vai na Fé” você estreia a parceria com a direção do Paulo Silvestrini. Como isso se desenvolveu?

É um diretor que vem entregando trabalhos lindos na emissora ao longo dos anos. Já tínhamos ensaiado trabalhar juntos outras vezes, mas não tinha acontecido. Ele me surpreende com ideias que não havíamos pensado na sala de roteiro. Além disso, sabe muito de figurino e cenário e como isso afeta na construção dos personagens. Existe uma troca muito saudável. Fiquei muito feliz ao ver as primeiras cenas da novela e percebi que realmente estamos no caminho certo e olhando na mesma direção.

