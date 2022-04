Enzo Krieger comemora boa fase na carreira

Para o jovem ator, cada personagem interpretado o impacta e o ensina sempre de alguma maneira - Foto: Juliana Sabbatini

Com apenas 16 anos, Enzo Krieger já mostrou a que veio. Com talento de sobra, o ator, sucesso como Luigi de “Aventuras de Poliana” (SBT), agora está na nova fase da novela, “Poliana Moça”, também no elenco de “Olhar Indiscreto”, nova série brasileira da Netflix, além de estrelar nos palcos a adaptação do espetáculo da Broadway, “13 – O Musical”.

“Estou muito feliz e honrado com essas oportunidades. Sempre tive vontade de ser ator e desde pequenininho eu já falava para a minha mãe que queria e insistia nisso. Então, sempre persegui esse sonho com muita persistência e dedicação”, conta Enzo que fez sua estreia na TV em “Carinha de Anjo” (SBT) em 2016, ano em que também fez “Carrossel, O Musical”.

Enzo sonhava em ser ator desde os 6 anos e credita parte de seu sucesso ao apoio que sempre recebeu de sua família, em especial de sua mãe: “A minha mãe está sempre me apoiando, educando, orientando e a minha família no geral, mesmo morando no Sul, sempre torce por mim. Isso me ajuda muito, porque fazer o que se ama e receber apoio para fazer isso, faz toda a diferença. Esse apoio me serviu como uma base e sou muito grato a minha família por isso”.

Grande sucesso do público, a continuação de “As Aventuras de Poliana” vai retratar a juventude e adolescência do elenco principal da primeira versão. O jovem fala sobre a expectativa para a nova fase do folhetim:

“Vai abordar assuntos mais voltados para o mundo adolescente como namoros, amizades, ciúmes, paixão e muito mais. Acho que as pessoas vão ficar bem surpresas com o que verão. Ver um personagem que você já conhecia de um jeito e agora vê-lo crescido, com novas experiências, começando a vida adulta, é incrível. Acredito também que as pessoas vão se identificar com a postura dos personagens nessa nova fase. Eles estão no auge da adolescência e todos nós passamos por isso, então é fácil se identificar. Fiquem ligados que vem coisa boa por aí”.

Presença em nova série brasileira da Netflix, “Olhar Indiscreto”, Enzo estará também no ar na Netflix. Protagonizada por Débora Nascimento, a obra já começou a ser gravada e tem previsão de estreia para este ano. O thriller psicológico acompanha uma hacker que tem como rotina observar a vida da vizinha pela janela.

Mesmo sem poder dar muitos detalhes sobre a produção, Enzo comemora a oportunidade: “Posso dizer que a série tem uma proposta bem diferente dos outros trabalhos que fiz. Foi bem legal gravar algo com uma abordagem bem diferente, com outro estilo. A série aborda uma trama e roteiro bem mais adulto e nunca havia trabalhado em um projeto assim antes. Por isso foi bem novo para mim, mas eu amo isso. Sem contar com a produção, direção e elenco de altíssimo nível. Tenho certeza que o público vai curtir”.

Protagonista de espetáculo da Broadway

O ator também fala sobre a honra de estrelar “13 – O Musical”, espetáculo da Broadway que será adaptado no Brasil pela primeira vez. A peça, que aborda temas e dramas adolescentes misturados com muita diversão, conta a história de Evan Goldman, que será vivido por Enzo, um menino judeu que está prestes a completar 13 anos e precisa se mudar para o interior.

“Estar neste espetáculo é um presente para mim, principalmente, por estar encarando um grande desafio. É um musical bem difícil e fazia um tempo que não subia aos palcos, mas voltar ao teatro me encanta. Posso garantir que vai ser demais!”.

Para o ator, cada personagem interpretado o impacta e o ensina sempre de alguma maneira: “Todos apresentaram um desafio marcante para mim. Com o Davi, de ‘Carrossel’, por ter sido meu primeiro trabalho e um personagem de teatro musical, tive que aprender a cantar, dançar e atuar, e por dar vida a um menino judeu que era muito diferente de mim, foi desafiador. Já o Nando, de ‘Carinha de Anjo’, foi o meu primeiro trabalho na televisão e eu estava nervoso. Era um menino malvado, que fazia bullying com os menores. E o Luigi, de ‘Aventuras de Poliana’, foi um personagem com o qual me conectei muito, desde o primeiro dia, e estou há 5 anos ao lado dele. Interpretar um personagem por tanto tempo é muito louco, já que você cresce junto com ele. Todo personagem representa um novo desafio, e sempre deixarão um pouco deles”.

Batalhador e talentoso, Enzo não quer parar por aí. O jovem revela quem são suas inspirações e o desejo de um dia poder trabalhar ao lado deles: “Tem várias pessoas que admiro e me inspiro demais: Fernanda Montenegro, Will Smith, Rodrigo Santoro, Tom Hanks, Brad Pitt, Leonardo Di Caprio e muitos outros. Eles são ídolos para mim. Trabalhar com algum deles, um dia, seria uma honra para mim. Imagina estar na mesma cena de uma grande figura dessas, é um grande sonho! Acho que ficaria bem nervoso na verdade (risos), mas seria uma grande experiência e um sonho realizado”.

Talento de Ieda Ribeiro

Enzo Krieger é empresariado por Ieda Ribeiro. A empresária é uma das agentes mais conceituadas do mercado, com mais de 20 anos de experiência em lançar e gerenciar carreiras.

Fundadora da IR Casting e ID Actors, Ieda é responsável pelos lançamentos de importantes nomes da nossa dramaturgia como Bruna Marquezine, Gabriella Saraivah, Mel Maia, Miguel Rômulo, entre outros.