Entre telas

Sucesso no Instagram com dublagens, Saulo Segreto abre espaço na televisão com participações em “Reis” e “Verdades Secretas 2”

Cada vez mais, a internet revela talentos que acabam sendo aproveitados na televisão. Saulo Segreto é um dos profissionais que já colhe frutos de suas aparições nas redes sociais. Sucesso no Instagram com suas dublagens divertidas, que começaram em meio à pandemia do novo coronavírus, o ator chamou a atenção da produção de “Reis”, série bíblica da Record. Na trama, ele interpreta um pastor de ovelhas, mas também poderá ser visto em breve na Globo, em “Verdades Secretas 2”, que estreia no próximo dia 4, onde interpreta um advogado. “Meu interesse pela atuação vem desde pequeno. Tive uma professora que incentivava muito, mas confesso que ainda fiz Eletrônica, Publicidade e Psicologia até assumir o teatro na minha vida”, conta o ator carioca de 39 anos, que acumula quase 400 mil seguidores na rede social, na conta @saulosegreto.

Saulo fez participações em diversas produções da tevê, como nas novelas “Gênesis”, da Record, e “Amor de Mãe”, da Globo. Foi nos palcos, porém, que sua carreira ganhou uma base mais sólida, especialmente em musicais como “Merlin e Arthur – Um Sonho de Liberdade”, “Chacrinha, o Musical” e “Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz”. “Normalmente, sou chamado para fazer papeis com peso dramático ou cafajestes, por conta da minha aparência física. Em ‘Reis’, faço um pastor de ovelhas, uma pessoa humilde e bondosa. Isso é novo para mim”, comemora ele, que marcou presença nos filmes “Minha Mãe É uma Peça 2” e “Só Se Vive uma Vez” e, no ano que vem, estará no cinema com “Ninguém É de Ninguém” e no Prime Video, na série “Amar É para os Fortes”, criada pelo cantor Marcelo D2.

Em “Reis”, o papel de Saulo trabalha para Nabal, vivido por Vinícius Redd, um homem muito rico e poderoso que se torna rival de David, interpretado por Gabriel Vivan. “Faço um servo que está presente e adverte a família de Nabal sobre os fatos que iniciam esse antagonismo. Ele defende David para Abgail”, explica Saulo, referindo-se à personagem de Maiara Walsh. O chamado para o trabalho veio em uma sexta-feira e apenas quatro dias depois, na terça, Saulo já estava gravando. “Não tive muito tempo para a construção. Tive de ir com minha bagagem e experiência”, conta ele, que confessa que não assistia à série antes de participar dela. “Vejo muito pouco de tevê. É raro eu acompanhar algo”, assume.

Nome completo: Saulo de Oliveira Segreto.

Nascimento: 8 de maio de 1983, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Moritz, no espetáculo “O Despertar da Primavera”.

Interpretação memorável: Olivia Colman como a Rainha Anne de “A Favorita”, filme de Yorgos Lanthimos, lançado em 2019 no Brasil.

Momento marcante na carreira: “Em uma das sessões do espetáculo ‘Quebrando Regras’, que eu fazia com Evelyn Castro e Kacau Gomes, acabou a energia. A plateia se recusou a ir embora e terminamos sob a luz das lanternas dos celulares dos espectadores”.

O que falta na televisão: “Arriscar mais em bons atores e mais investimentos em roteiros diferentes”.

O que sobra na televisão: “Atores que não estão preparados”.

Com quem gostaria de contracenar: Wagner Moura, Cate Blanchett e Olivia Colman.

Se não fosse ator, seria: “Provavelmente psicólogo”.

Ator: Benedict Cumberbatch e Mark Ruffalo.

Atriz: Imelda Staunton e Olivia Colman.

Novela: “O Rei do Gado”, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente pela Globo entre 1996 e 1997.

Vilão marcante: Barbara Covett, papel de Judi Dench em “Notas Sobre um Escândalo”, filme de Richard Eyre, lançado em 2006.

Personagem mais difícil de compor: Hamlet, de “A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca”, clássico de William Shakespeare.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Pedra sobre Pedra”, escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn e exibida originalmente pela Globo em 1992.

Que papel gostaria de representar: Hamlet, de “A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca”, clássico de William Shakespeare.

Filme: “As Horas”, de Stephen Daldry, lançado em 2003 no Brasil.

Autor: Milan Kundera.

Diretor: Wong Kar-Wai.

Vexame: “Já fiz cocô na calça em cena”.

Mania: “Não tenho manias”.

Medo: “De morrer sozinho”.

Projeto: “Criar uma escola de arte”.

“Reis” – Record – Segunda a sábado, na faixa das 21h.