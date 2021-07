Entre o bem e o mal

Nas novelas, é cada vez mais comum a presença de personagens que, assim que aparecem, deixam dúvidas sobre seu caráter. Esse é o caso do misterioso Maurílio, papel interpretado por Carmo Dalla Vecchia em “Império”. E nem sempre o próprio intérprete está por dentro do que, na verdade, pode esperar daquele trabalho. “Até o fim da novela, fiquei sem saber se ele era um cara do bem ou um bandido. Ninguém me contou”, lembra o gaúcho, hoje com 50 anos. Mas, na verdade, talvez nem tenha sido proposital essa falta de informação. “Acho que foi sendo decidido no avanço dos capítulos”, analisa.

Na trama, Maurílio se apresenta a Maria Marta, interpretada por Lilia Cabral, como o filho de Sebastião Ferreira, vivido por Reginaldo Faria no começo do folhetim. Para ela, é fácil acreditar, já que conhece o rapaz justamente no Monte Roraima, onde rouba o talismã do marido, o Comendador José Alfredo, papel de Alexandre Nero. É lá que está o túmulo de Sebastião, homem que ajudou José Alfredo a criar seu império. “Eu entrei no meio e o projeto já era um sucesso”, valoriza Carmo.

A estreia de Carmo Dalla Vecchia na televisão aconteceu na minissérie “Engraçadinha: Seus Amores e seus Pecados”, em 1995 – Foto: Divulgação

A pandemia do novo coronavírus abriu espaço para as reprises na teledramaturgia. Foi em função da diminuição de trabalhos nos Estúdios Globo que “Império” voltou ao ar, na faixa das 21h. Um retorno que, apesar das circunstâncias, deixou Carmo feliz. “Sempre é uma alegria saber que algum trabalho que já fizemos vai ser reprisado. Isso mostra que o empenho de tanta gente deu certo”, explica.

No caso de “Império”, porém, há outros fatores que fazem daquela época ainda mais especial. “Foi uma novela de muito êxito e ganhou também um Emmy Internacional, um reconhecimento merecido”, valoriza. O que não necessariamente significa que Carmo faça questão de estar à frente da tevê, para rever suas cenas. “Sou muito autocrítico. Nunca revejo nada. Não gosto e não sou tão autorreferente assim”, atesta.

De qualquer forma, há outra sequência que, por estar guardada em lugar especial de sua memória, o ator gostaria de assistir de novo. “Acho a cena da pseudomorte do Comendador engraçada, com o amante da mulher dele de cuecas”, recorda Carmo, que em breve estará em um novo trabalho inédito na tevê. Ele foi confirmado como par de Paolla Oliveira na novela “Cara & Coragem”, que está na fila do horário das 19h da Globo.

Nova chance

Além de “Império”, Carmo também marca presença na “Super Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão do Faustão”. Ele já se apresentou no programa dominical da Globo, mas participará ainda da repescagem da competição. “Fico muito feliz de ter conseguido superar minha lesão no joelho e executar a coreografia”, conta ele, que operou os dois joelhos há quatro meses.

Esta não é a primeira vez que Carmo se dedica ao “Dança dos Famosos”. Em 2007, na quarta temporada, ele ficou em terceiro lugar, atrás de Elaine Mickely e do grande vencedor, Rodrigo Hilbert. Na época, o ator também foi para a repescagem, mas voltou e se deu tão bem que garantiu uma vaga na final. Agora, no entanto, seu foco principal parece ser o de não precisar abrir mão de sua permanência na disputa. “Minha recuperação está sendo lenta. Cada dia tem sido um desafio para poder voltar a dançar. Minha expectativa é conseguir realizar cada etapa bem, sem ter que desistir”, assume.

A dança, na verdade, acabou ganhando um espaço especial na vida de Carmo. Há algum tempo, ele começou a fazer aulas de balé e de sapateado. Além disso, nos musicais em que faz, há números que exigem alguns passos do ator. “A dança me equilibra. Sempre malhei demais e ela me ajuda a equilibrar isso tudo, me alonga, me faz ter saúde”, garante.