Entranhas do ser

O audiovisual brasileiro tem um jeito muito peculiar de abordar a temática das drogas. Geralmente, o uso decadente e o tráfico envolvem a parcela mais pobre da população. Ou então, mostra-se uma visão glamourizada do uso recreativo por jovens de classe média. Dispostos a rever esses estereótipos, os roteiristas George Moura e Sergio Goldenberg mostraram na série “Onde Está Meu Coração”, que estreia terça, dia 31 de janeiro, a problemática por um viés realista e familiar. “A droga não diferencia cor, religião e muito menos classe social. São vidas viradas do avesso e adoecidas, tanto do dependente quanto dos que se relacionam com ele”, avalia Goldenberg.

Pensada exclusivamente para o Globoplay e sucessivamente adiada por conta da pandemia, a série teve seus 10 episódios liberados no streaming em maio do ano passado. O sucesso dentro da plataforma confirmou o forte apelo da produção e fez com que a Globo decidisse por sua exibição na tevê aberta.

A ideia de “Onde Está Meu Coração” surgiu na cabeça de Goldenberg em uma rotineira manhã de 2018. Ao deixar a filha na escola, na Zona Sul do Rio de Janeiro, observou um jovem de origem visivelmente abastada, onde a boa vestimenta contrastava com os olhos transtornados e os pés descalços. A imagem ficou na sua cabeça e logo foi discutida com George. Assim, formou-se mais um capítulo da frutífera parceria que já rendeu títulos como “Amores Roubados”, “O Rebu” e “Onde Nascem Os Fortes”. “Encontramos no vício uma forma trágica e forte de falar sobre relações familiares”, analisa George.

Na trama, Amanda, de Letícia Colin, é uma médica residente, de classe média alta, séria e dedicada a seus pacientes. Porém, a pressão da realidade do hospital público em que trabalha e as expectativas da família geram uma forte angústia na jovem. Nos momentos de fuga da realidade, ela e o marido, Miguel, de Daniel de Oliveira, gostam de experimentar coisas novas e ilícitas. Em um desses arroubos de diversão, acabam embarcando na viagem do crack. Ele mantém o controle sobre si mesmo, mas Amanda acaba entrando no trágico espiral da dependência. “De repente, Amanda já não tem mais domínio sobre si mesma. Ela é roubada de sua própria vida e começa a enfrentar a luta para tentar se manter minimamente lúcida e saudável”, destaca Colin.

Quando a médica perde o controle, as contradições familiares também vêm à tona. Seus pais, a executiva Sofia e o médico David, papéis de Mariana Lima e Fábio Assunção, divergem sobre qual tipo de tratamento a filha deve encarar. As constantes brigas expõem um casamento corroído pelo tempo e recheado de segredos que podem colocar tudo a perder. “Essa família, que era superfeliz, precisa enfrentar seus próprios dramas. O David é um sujeito muito pragmático e frio, mas terá de reconhecer os próprios sentimentos para poder ajudar a filha e salvar o casamento”, conta Assunção.

Gravada ao longo do primeiro semestre de 2019 em diversas locações da cidade de São Paulo, “Onde Está Meu Coração” foi mais um texto de Goldenberg e George feito na medida para a direção de José Luiz Villamarim. Entretanto, ocupado com as gravações de “Amor de Mãe” à época, o diretor acabou sugerindo à dupla que a série deveria ter o olhar feminino de Luísa Lima, nome em ascensão dentro da Globo.

Depois de integrar diversas equipes de direção sob a batuta de nomes como Denise Saraceni, Dennis Carvalho e, em especial, do próprio Villamarim, a série marca sua estreia como diretora artística. “Minha grande preocupação é olhar para esses personagens tentando compreender suas questões, suas dificuldades e seus fracassos, sem julgamento. Não vamos aliviar a droga, nem glamourizar seu uso, mas desejamos gerar empatia com o público”, explica Lima.