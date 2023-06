Encontros reais

Dandara Mariana valoriza laboratório no Arrastão de Cascadura, da Série D do Carnaval carioca, para compor a Pandora de “Encantado’s”

No processo de construção de um personagem, muitos profissionais valorizam o contato humano. Com Dandara Mariana, a dedicada e sonhadora Pandora de “Encantado’s”, da Globo, foi exatamente isso que aconteceu. Assim que se deparou com o início desta fase, a atriz carioca de 35 anos já vibrou com a interação que teve com os demais colegas de elenco da série produzida para o Globoplay e atualmente em exibição na Globo, nas noites de terça-feira.

Mas foi ao se deparar com pessoas reais que tinham tudo a ver com a história criada por Renata Andrade e Thais Pontes e escrita em parceria com Chico Mattoso e Antonio Prata que a atriz descobriu o caminho certo a trilhar. “Foi muito especial, viramos uma trupe e nos conectamos de uma forma muito legal. Fomos ao Arrastão de Cascadura, que é uma escola de samba da Série D do Carnaval carioca e fizemos todo um laboratório com eles. Vivenciamos o Carnaval e vimos, de perto, o que é uma escola pequena, que passa por dificuldades para se apresentar, e o quanto essas pessoas são guerreiras e como é precioso o amor pela festa”, conta.

De cara, Dandara percebeu um contraponto. “A gente não para para pensar que, durante o ano inteiro, esses personagens do Carnaval têm outra vida, trabalham com outras coisas”, explica. Na história, Pandora é uma mulher do tipo tagarela e animada que chega ao Supermercado Encantado’s à procura de um emprego. Ali, apesar dos perrengues e do pequeno salário de caixa, encontra um lugar acolhedor e onde se sente em casa. Ela divide o tempo entre o trabalho, a faculdade e a igreja. Noiva há sete anos de Nelsinho, papel de Caito Mainier, não percebe que a relação é, na verdade, um grande atraso de vida. Mas cria uma conexão imediata com FlashBlack, interpretado por Digão Ribeiro, sem perceber, inicialmente, que ele é apaixonado por ela.

“É uma linda história de amor. Pandora e FlashBlack têm um encontro muito bonito e carregam uma ingenuidade. Flash apresenta um novo universo para a Pandora e vê nele um homem que, até então, ela desconhece”, derrete-se Dandara.

É comum que atores defendam, com unhas e dentes, seus papéis, ainda mais quando se trata de personagens cativantes e do bem. Mas é visível o quanto Dandara Mariana se emociona com a trajetória de Pandora em “Encantado’s”. “Ela é uma garota esperançosa, muito cheia de fé e batalhadora. Acho que não é à toa que ela tem esse nome. Além disso, Pandora não para de falar, ela é ansiosa, toda hora emenda um assunto no outro, é atrapalhada”, diverte-se, enaltecendo características que fazem da jovem um dos principais destaques da série.

Nessa atuação inspirada também pelo próprio nome da personagem, Dandara não perece ter dúvidas de qual seria, ali, a Caixa de Pandora. “Ela vive um relacionamento muito complicado. A representação da Caixa de Pandora é quando você abre e solta todos os males do mundo. Acho que ela vive com o noivo Nelsinho um mundo muito angustiante e entra no mercado para abrir seus horizontes”, opina.

Apesar de ser carregada no humor – com boas doses de emoção também –, “Encantado’s” é um grande avanço da Globo no que diz respeito à diversidade. Para começar, o projeto é fruto de uma oficina de humor para roteiristas negros realizada pela emissora em 2018. Além disso, a maior parte do elenco é negra.

“‘Encantado’s’ é sobre identificação, sobre representatividade. Fala do trabalhador brasileiro, que batalha e não perde a alegria e o sorriso no rosto. Essa é a nossa característica, isso é o Brasil”, enaltece Dandara. Essa aproximação com a realidade da grande maioria da população brasileira é algo que Dandara não hesita em valorizar. “Apesar de tudo, de passar por dificuldades financeiras, a gente encontra espaço para sorrir, a gente encontra espaço para fazer piada. E eu acho que isso é ‘Encantado’s’”, defende.

