Encontro de gerações

O teatro é a formação básica de muitos atores. Leandro Hassum, que ganhou repercussão nacional na tevê ao longo de sua trajetória, sempre buscou carregar o clima de trupe para os bastidores da televisão. Em “Família Paraíso”, que estreia no próximo domingo, dia 16, na grade da Globo, o humorista reúne não só gerações diferentes, mas também as mais variadas escolas de humor.

“Sem dúvida, o elenco é o que tem de mais especial em ‘Família Paraíso’. É um elenco tão diverso e traz essa mistura, cada um com suas características de atuação, emprestando humor aos personagens, ao programa, e às histórias de cada episódio”, explica o ator, que vive o protagonista Leleco.

No programa, Leleco chega para provar que de calma a casa de repouso Família Paraíso não tem nada. Sempre alegre e divertido, o personagem tem um coração enorme e vive encrencado. Ele perde seu carro velho e, na tentativa de conseguir dinheiro para recuperá-lo, acha um jeito de começar a trabalhar como professor de hidroginástica na Família Paraíso. O que os moradores não esperam é que, com seu jeito despojado e a falta de experiência no cargo, ele possa mudar a vida de todos.

“O Leleco é alegria. É um cara sempre positivo. Apesar de todas as dificuldades que ele passa e dos rolos que ele se mete, ele sempre tenta sair da forma mais bem-humorada e mais alto-astral possível. Ele é aquele cara que não desiste nunca, que acredita que uma hora as coisas vão mudar, que ele vai arranjar um plano e as coisas vão dar certo. E isso é muito bacana no personagem, eu me identifico com isso”, afirma.

Ao lado de Hassum está Cacau Protásio. Ela interpreta Shirley, enfermeira-chefe apaixonada pelo trabalho, que não leva desaforo pra casa e que atrai Leleco desde o primeiro encontro. A funcionária dá a vida pelos moradores e os protege como se fossem seus filhos.

A cada episódio, Leleco, à medida em que tenta conquistar Shirley, traz mais diversão para a Família Paraíso. “Foi a primeira vez que trabalhei com a Cacau Protásio. Ela é sensacional. Também repeti minha parceria com o Paulinho Serra, ter a Viviane Araújo ali também, mostrando o quanto ela é comprometida com o trabalho, sabe… tudo isso foi muito bom. Todo o elenco me trouxe só alegrias”, elogia.

A produção de humor, que foi ao ar originalmente no Multishow, também foi palco de reencontros especiais para Hassum. O ator teve a chance de contracenar com Guida Vianna, que interpreta Dona Rosinha. A veterana atriz foi professora de teatro do humorista no início da carreira. “Foi muito bacana. Ela me deu aula de teatro quando eu era adolescente. Poder estar com ela, agora, pela primeira vez em cena, foi delicioso”, valoriza o humorista, que está animado para ver o projeto ir ao ar na tevê aberta. “É um programa para rir, se emocionar, se divertir, se identificar e se apaixonar”, completa.