Em todos os palcos

A música sempre foi uma parte importante da trajetória profissional de Mariana Rios. Sua estreia no vídeo, inclusive, se deu graças às características musicais da personagem Yasmin Fontes, de “Malhação”, que foi ao ar entre os anos de 2007 e 2009, na Globo.

Agora, 15 anos depois, os palcos voltam a fazer a diferença no caminho da cantora, atriz e apresentadora, que está à frente da segunda temporada do “Ilha Record”. No comando do “reality”, ela trouxe dos shows todo o seu jogo de cintura ao longo das gravações.

“Fui percebendo que eu precisava saber lidar com o estado emocional dos participantes, saber o momento de me calar. Aprendi tudo isso nos palcos. O palco me trouxe isso. Durante um show ao vivo, acontecem situações que podem sair do controle e a gente precisa contornar. Uma vez um cara na plateia me laçou, dá para acreditar? (risos)”, explica.

A competição reúne 13 artistas que enfrentam diversos desafios na busca por um tesouro perdido. Os concorrentes que, na produção, são chamados de Exploradores, encaram provas para conseguir reunir pedaços de um mapa do tesouro. Mas, ao longo desta jornada, muitos deles serão enviados ao Exílio, de onde continuam assistindo e mexendo no jogo da Vila. “É um formato muito interessante e com uma energia muito bacana. Acho o momento da votação um dos mais legais. Eles desabafam mesmo, falam o que estão sentindo. Fico instigada pelas rivalidades, mas sou imparcial. Fico só observando tudo o que acontece. Tento só manter minha conexão com o público mesmo”, afirma.

Gravações

O programa, que teve locação em Paraty, no Rio de Janeiro, contou com pouco mais de dois meses de gravações. Ao longo do período na pequena cidade histórica, Mariana buscou criar uma rotina no local, dividindo seu tempo entre os trabalhos de gravação e alguns momentos de lazer. “Já considerava o hotel a minha casinha, comprava flores para decorar, fazia exercício logo após acordar e ia gravar. Nas folgas, eu e a equipe sempre saíamos para almoçar, jantar ou passear por Paraty. Foi uma mistura de trabalho com prazer. Fui embora de coração apertado de saudade”, ressalta.

Apesar da rápida adaptação ao espaço das locações, Mariana teve algumas dúvidas e receios ao receber o convite para comandar o “reality show”. Inicialmente, ela ficou temerosa de não conseguir ficar no local por tanto tempo isolada. “Ficava pensando: como funciona? Vou e volto? Fico quantos dias? Onde fica essa ilha (risos)? A equipe me explicou que seriam dois meses e não teria como voltar para São Paulo. Fiquei apavorada pensando como seria essa experiência. Mas cheguei de peito aberto e quatro malas (risos). Fiquei encantada com toda a estrutura gigantesca do programa. Tudo funciona em uma perfeita harmonia. Vivo um dos melhores momentos da minha carreira”, valoriza.