Em sequência

No ar em “Aruanas” e em “Vai na Fé”, na Globo, Vitor Thiré será fantasia amorosa de protagonista de “As Five”, do Globoplay

Atualmente, Vitor Thiré pode ser visto na pele do ativista ambiental André em “Aruanas”, nas noites de terça-feira, na Globo. Mas já a partir do começo do ano que vem, ele deve aparecer em outra série, no Globoplay, e em um tipo bem diferente. Em “As Five”, o ator dará vida a uma fantasia amorosa de Ellen, papel de Heslaine Vieira no spin-off de “Malhação: Viva a Diferença”, a 25ª temporada da série. “Isso vai confundir o coração dela”, avisa o rapaz, que também dá expediente na novela “Vai na Fé”, trama das 19h da Globo, no papel do ator Lucas.

A chance para entrar em “As Five” veio a partir de uma self-tape, vídeo normalmente gravado pelo próprio profissional, a partir de um telefone celular. Mas a segunda fase surpreendeu Vitor. “Fiz algo inédito: um teste ao vivo, durante uma live com o produtor de elenco Hermínio Ribeiro”, conta ele, que recebeu, um tempo depois, a tão esperada resposta com a aprovação para o papel. “Foi só alegria! A estreia é no começo do ano que vem”, vibra.

Integrar o elenco de “As Five” teve um significado especial para Vitor. Isso porque o ator garante que já era fã da trama mesmo antes da série ser produzida. “Curto as meninas desde ‘Malhação: Viva a Diferença’. ‘As Five’ é simplesmente sensacional, envolvente, necessária e tomara que tenha milhares de temporadas”, torce.

A relação com a arte sempre esteve presente na vida de Vitor. Afinal, ele é bisneto da consagrada atriz Tônia Carrero, neto de Cecil Thiré, filho do ator e cantor Luiz Nicolau Maranhão e da atriz Luísa Thiré e também sobrinho dos atores Miguel Thiré e Carlos Thiré.

“Minha família sempre foi, é e sempre será minha maior referência e inspiração. Tudo que eu vivia e ouvia nos jantares de família, festas e conversas eu levo para a vida toda”, derrete-se. Os papos sobre a atuação, de fato, parecem dominar muitos dos momentos em família. “Com minha mãe e meu pai, falo muito sobre nossos trabalhos atuais e os caminhos da profissão, da carreira, as delícias e pesares do ofício, a dor e a glória do exercício da profissão de ator”, entrega.

Atualmente, Vitor tem a chance de ver na tevê um trabalho que considera dos mais importantes de sua própria carreira. Em 2018, Thainá Duarte, que interpreta a Clara em “Aruanas”, foi assistir a uma peça que o ator fazia e, depois do espetáculo, deu a ele o contato da produtora de elenco da série, Renata Medeiros.

“Fui de ônibus para São Paulo, fiz o teste e, na volta para o aeroporto, pois eu tinha peça no Rio naquele mesmo dia, a Renata me ligou dizendo que fui aprovado. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida”, lembra.

De cara, Vitor ficou impressionado quando soube que teria a chance de gravar cenas na Amazônia. A experiência de participar de “Aruanas”, aliás, mexeu bastante com a vida pessoal de Vitor. “Sempre fui ligado nas pautas ambientais e me preocupava principalmente com a questão do lixo. Mas, depois da série, virei ativista. Entendi que consciência sem ação não quer dizer nada”, afirma.

“As Five” – Globoplay – Estreia prevista para o começo de 2024.