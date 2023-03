Em qualquer lugar

Na televisão, há profissionais que são verdadeiros camaleões, transformando-se com aparente facilidade entre um trabalho e outro. Na Globo, Taís Araujo é um bom exemplo. A atriz, volta e meia, emenda personagens em séries e novelas e também já deu expediente como apresentadora no talent show “Popstar”. Agora, desde a primeira temporada, ocupa a bancada de jurados do “The Masked Singer Brasil”. E não tem dúvidas sobre o que mais a encanta nessa função. “A bagunça. Me divertir, sabe? Os anos têm sido tão difíceis, tão pesados… Eu adoro me divertir, acho que todo mundo gosta”, conta.

Para Taís, é justamente a diversão o maior comprometimento que a equipe do “The Masked Singer Brasil” assume com o público. “A gente acha que é uma bobeira e tal, mas esse programa tem uma função muito importante na minha vida e, tenho certeza, também na dos telespectadores”, avalia a atriz carioca, que fará 45 anos em novembro e teve sua primeira experiência como apresentadora em 2006, quando substituiu Daniela Escobar no comando do “Superbonita”, no GNT.

Nesta terceira temporada do “The Masked Singer Brasil”, Taís assume que tem se impressionado com os concorrentes ao prêmio. “Fiquei chocada com a qualidade vocal dos mascarados. Tem muita gente que canta mesmo”, avalia. Por outro lado, a jurada garante que isso não chega a ser o mais determinante ali. “Mas é um fator que causa encantamento. Quando alguém canta lindamente, emociona”, assume.

Um dos pontos altos do “The Masked Singer Brasil” é a caracterização dos mascarados. A cada edição, a equipe surpreende com produções mais elaboradas. Uma constante evolução sempre valorizada pelos jurados. “Eu estou amando. As fantasias estão tão diferentes e mais elaboradas, todas muito lindas”, derrete-se ela, que não foge ao ser questionada sobre o que é preciso para conquistar o primeiro lugar no programa dominical da Globo. “Cara-de-pau. Basicamente, é isso. Ter cara-de-pau e se jogar. Aí, se você cantar bem, se você dançar muito, tem mais elementos”, esclarece.

Além de ajudar a salvar candidatos menos votados pela plateia e, por fim, acabar eliminando um dos participantes, os jurados dão palpites no “The Masked Singer Brasil”. A intenção é descobrir, antes que a máscara seja retirada na eliminação, quem está por trás de tanta caracterização. Para isso, Taís sabe bem onde buscar auxílio. “As redes sociais me ajudam muito. Às vezes, não tenho noção. Então, vou lá, leio e penso ‘tem razão’. E começo a achar que é aquela pessoa”, explica ela, que não tem se decepcionado com esse público. “Muitas vezes, rola! A galera de casa sabe tudo”, elogia.

“The Masked Singer Brasil” – Globo – Domingo, às 15h45.

Vida dupla

Antes de estrear a terceira temporada do “The Masked Singer Brasil”, Taís encerrou as gravações da novela “Cara e Coragem”, que foi substituída por “Vai na Fé” na faixa das 19h da Globo. No folhetim, assumiu um desafio almejado por vários atores de tevê: interpretar duas personagens distintas na mesma trama. “Foi um trabalhão fazer Anita e Clarice. São duas personagens tão diferentes! Mas foi bom para ganhar ainda mais experiência”, enaltece.

Não faltam novelas no currículo de Taís Araujo. Desde sua estreia, em 1995, em “Tocaia Grande”, na extinta Rede Manchete, já foram 13 folhetins. E isso sem contar pequenas participações que fez em outros, além de muitas séries no currículo, como “Aruanas”, do Globoplay, e “Mister Brau”, da Globo. Mesmo assim, a atriz frisa que “Cara e Coragem” teve uma importância diferente em sua trajetória. “A gente se divertiu demais também nos bastidores. Em tantos anos de televisão, nunca fiz uma novela em que equipe e elenco fossem tão integrados. Uma turma divertida, animada e afetuosa”, destaca.

Instantâneas

Em 2004, na pele da batalhadora Preta de “Da Cor do Pecado”, Taís interpretou a primeira protagonista preta de uma telenovela da Globo.

Em 2008, Taís concluiu o de curso de Comunicação Social com especialização em Jornalismo.

A atriz fez uma participação especial na novela colombiana “Betty, a Feia”. Na história, ela contracenou com a protagonista Ana María Orozco.

Também coube a Tais ser a primeira e única Helena negra de uma novela de Manoel Carlos, em “Viver a Vida”, exibida entre 2009 e 2010. O autor, há anos, batiza suas heroínas dos folhetins com esse nome.