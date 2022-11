Em outro patamar

Os atores que fazem novelas sabem que, dependendo da fase da história, o destaque de um personagem pode ser completamente diferente. Gabriela Loran, por exemplo, começou timidamente suas cenas em “Cara e Coragem”, novela da faixa das 19h da Globo. Mas, em um determinado momento, foi avisada que isso mudaria. Dito e feito: atualmente, a secretária Luana age em total dedicação à Clarice, papel de Taís Araújo, que forjou a própria morte para se proteger no folhetim de Claudia Souto. “Recebi a notícia da diretora Natália Grimberg, que me chamou para conversar e contou o que aconteceria. Fiquei extremamente contente de saber sobre a decisão tanto da Claudia quanto dela de escolher a Luana para estar ali, ao lado da Clarice, nesse momento”, comemora.

De cara, esse crescimento já seria um grande passo na carreira da atriz. Porém, outro fator fez com que essa fase se tornasse ainda mais especial: passar por essa transformação justamente ao lado de Taís Araújo. “Cresci assistindo a Taís na televisão. Hoje, estou atuando ao lado dela. Isso enche meu coração de orgulho, de felicidade e de gratidão”, valoriza Gabriela, que enxerga “Cara e Coragem” como uma reviravolta em sua própria história pessoal. “É muito emocionante e um presente ver minha personagem tendo a confiança da protagonista, da direção e da autora. Espero que venham muitas outras”, torce.

A proximidade com Taís serviu também para que Gabriela ganhasse mais segurança em sua atuação. “Taís é uma potência. É uma mulher que carrega tanta representatividade e importância na dramaturgia do Brasil. Sem dúvida, é uma honra”, reforça a atriz, que nasceu em São Gonçalo e estudou na Casa das Artes de Laranjeiras, a CAL, uma das principais e mais tradicionais escolas de interpretação do Rio de Janeiro.

Assim que Luana passou a estar mais presente nos roteiros de “Cara e Coragem”, Gabriela se sentiu desafiada. Afinal, estava acostumada a gravar poucas vezes na semana cerca de três a quatro cenas por dia, mas viu essa realidade mudar radicalmente. “De repente, recebi 20 cenas para gravar em um só dia”, lembra. Em um primeiro momento, não esconde: ficou receosa. “Deu um pouco de medo. Mas eu fui com medo mesmo. E superconfiante de que daria meu melhor”, garante.

Além do volume de trabalho, a oportunidade de ganhar mais destaque em “Cara e Coragem” também parece ter injetado uma dose extra de autoconfiança em Gabriela. “Chorei muito não só nas cenas, mas também no camarim, quando escutei as pessoas elogiando meu trabalho e me parabenizando”, conta, emocionada. Essa movimentação nova na trama também motiva a atriz ainda mais na hora de defender Luana. “O público pode esperar fortes emoções e que a Luana mostre quem ela realmente foi esse tempo inteiro: uma grande guardiã”, derrete-se.

“Cara e Coragem” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise de terça a domingo, na faixa das 2h.