Eliana celebra 12 anos de SBT e três décadas de carreira

Eliana vem conquistando a vice-liderança no horário, ficando sempre à frente de Rodrigo Faro e sua “Hora do Faro”, na Record - Foto: Divulgação

No último domingo, dia 29 de agosto, Eliana fez uma comemoração em dose dupla: celebrou os 12 anos do programa que leva seu nome no SBT e também seus 30 anos de carreira como apresentadora. E isso da forma mais coerente possível: com um programa leve, divertido e na medida para ser visto em família. Essa, aliás, é uma característica marcante de sua atração dominical: tem o DNA familiar que a emissora carrega, com elementos capazes de prender a atenção dos mais novinhos aos mais idosos.

Nessas três décadas de carreira, Eliana parece ter planejado bem o caminho que pretendia seguir como apresentadora. Começou, assim como Xuxa e Angélica, no nicho infantil. E, curiosamente, no próprio SBT. Foram 15 anos dedicados a esse público e pode-se dizer que sua transição para os programas de auditório voltados para a família foi das mais suaves e maduras. Avessa a quadros apelativos, Eliana sempre gostou de apostar em quadros com especialistas, como físicos, biólogos e outros profissionais. E também de contar boas histórias.

Um dos quadros de maior sucesso do “Eliana” no SBT foi o de azaração “Rola ou Enrola”. E, apesar do jeito mais contido que a maioria dos concorrentes no domingo, a apresentadora esbanjava carisma e bom-humor na atração. E, vale dizer, bem antenada com o histórico do canal. Afinal, Silvio Santos mesmo já apostou muito em quadros de namoro na tevê.

Atualmente, com a internet roubando a atenção do público cada vez mais, Eliana vai atrás dos vídeos mais bombados das redes sociais. Mas não se limita a pegar carona no que se destaca na rede: ela também leva criadores de conteúdo divertidos que viralizam ao palco do programa. Uma maneira de tentar levar um pouco da audiência da internet para a tevê aberta. E, claro, de atrair também uma parcela maior de público jovem.

Um ponto que vale a pena destacar é que, nessa briga intensa dos programas de auditório da tevê aberta por audiência nos domingos, Eliana é a única apresentadora mulher. Uma posição que ela já ocupava quando estava à frente do “Tudo é Possível”, na Record, entre 2005 e 2009. E, verdade seja dita, não faz feio.