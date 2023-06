Eduardo Sterblitch mostra faceta dramática ao encarnar ex-policial

A surpresa sempre foi um elemento importante na carreira de Eduardo Sterblitch. O ator, que gosta de ser surpreendido artisticamente, trabalha para cativar o público em outro lugar além da comédia na série “Os Outros”, disponível para os assinantes do Globoplay. O projeto dramático traz Sterblitch na pele do ex-policial Sérgio.

“Acho que é um trabalho mais desafiador para o público do que para mim. Vai ser uma surpresa me ver em lugar tão diferente da comédia. Mas eu gosto de trabalhar na surpresa. É o que me dá prazer. Por isso, tenho falado o mínimo possível sobre o meu personagem porque quero quer as pessoas descubram cada detalhe dele ao longo dos episódios. Estou bem longe daquele humor escrachado que o público me conheceu fazendo toda semana”, explica.

Na história, Sérgio é um homem que sabe passar desapercebido pelas pessoas. Ele se infiltra com carisma e sedução pelos grupos sociais, mas não dedica tanta atenção à filha, Lorraine, de Gi Fernandes. Nascido no interior do Rio de Janeiro, o ex-policial foi expulso da corporação, indo morar no Condomínio Barra Diamond. Diante de uma briga entre os casais vizinhos, Sérgio vê uma grande oportunidade de obter vantagens.

“Há sempre uma surpresa para onde a série está levando. Durante as gravações, eu vivia a série e os bastidores e acreditava demais na história de tão realista. O público verá como coisas absurdas acontecem nas nossas vidas quando não esperamos”, aponta.

Para ganhar inspirações para compor o papel, Sterblitch contou com a indicação da direção e dos roteiristas de uma série de livros e filmes. Ele, porém, encontrou boa parte de suas referências em seu próprio círculo familiar. “Eu me inspirei em um falecido tio meu que era meio estelionatário. Recentemente descobri que ele vendeu um carro para minha mãe. Mas há algum tempo fiquei sabendo que o veículo era roubado. Também me inspirei no Sérgio Cabral”, afirma.

Sterblitch não teve dificuldades para se desvincular da densidade do papel. Após uma longa jornada de gravações, o ator ia para casa sem sofrer com a temática dramática da série. “Tenho essa sorte de não levar o personagem para casa. Desconecto bem. Volto sempre pensando como posso adicionar algo artisticamente para as próximas cenas. Fico com a cabeça bem fresca”, ressalta.