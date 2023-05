Dupla jornada

Manoel Soares exalta o bom debate no “Encontro”, da Globo, e no “Papo de Segunda”, do GNT

Segunda-feira tornou-se o dia mais intenso da rotina de trabalho de Manoel Soares. Tudo porque ele precisa chegar bem cedo aos Estúdios Globo para participar do matutino “Encontro com Patrícia Poeta”, da Globo, e também encarar os debates noturnos do “Papo de Segunda”, do GNT. Apesar da correria, o jornalista está empolgado com a jornada dupla. “É uma forma de ampliar a minha voz e poder debater novas temáticas, além do que eu sempre fiz ou falei. Além de ser um reconhecimento profissional importante nessa caminhada de mais de 20 anos que estou trilhando na comunicação”, avalia.

Baiano de Salvador, Manoel é cofundador da Central Única das Favelas e aproximou-se da televisão por conta de seu ativismo social. A estreia no vídeo foi em 2002, como repórter da RBS TV, afiliada da Globo em Porto Alegre, cidade onde morou durante 10 anos. Seu bom desempenho à frente das reportagens acabou o levando a ser colaborador do “Profissão Repórter”, sua porta de entrada para a Globo e o que motivou sua mudança para o Rio de Janeiro. Já em terras cariocas, integrou a equipe do “Encontro”, à época sob o comando de Fátima Bernardes e, em seguida, entrou para o time de apresentadores do “É de Casa”. “Estar na tevê é uma grande realização. Uso minha voz para contribuir e encorajar os debates com um olhar diferente e agregador, a partir do meu conhecimento e também das minhas vivências como um homem preto, pai de seis filhos, e tantas outras vertentes que fazem parte de mim”, valoriza.

Por conta do “Encontro”, você já é uma figura conhecida do público da manhã. Quais suas expectativas ao integrar uma produção noturna da tevê paga, como o “Papo de Segunda”?

A minha expectativa é de aprendizado. As pessoas ali estão vivendo uma jornada de mudar a própria visão de mundo e influenciar a visão de mundo de outras pessoas, há pelo menos oito anos. Então para mim está sendo uma alegria muito grande me conectar com eles, até porque todos que estão participando eu admiro em diferentes campos da vida.

Você já conhecia os outros integrantes?

A tevê é um lugar de encontros. Então, já conhecia os dois remanescentes de participações em programas e de bastidores. O afeto do João Vicente (de Castro) é algo que encanta, porque antes de tudo ele consegue apaziguar corações com a maneira de falar e de se portar. O Chico (Bosco) é uma enciclopédia viva, um cara que tem um conhecimento vasto e, o mais importante, ele tem aplicabilidade do conhecimento que tem e consegue ser um verbo de transição entre aquilo que nós estudamos e o que nós vivemos.

Você chega para substituir o Fábio Porchat. É um movimento do “Papo de Segunda” para um caminho mais jornalístico?

Acredito que o canal gosta de experimentar. Antes do Porchat, era o Marcelo Tas. Então, mudar é da natureza do GNT e do programa. Me chama atenção essa busca do “Papo de Segunda” em promover debates, reflexões e quebrar tabus em relação a muitos temas importantes da sociedade, e promover essas trocas todas está em meu DNA. É um programa de escuta também, não somente de fala, e, claro, trazendo sempre uma leveza necessária.

Em um tempo em que dar opinião é tão complicado, você teme ser cancelado pelo “tribunal da internet”?

Não tenho esse temor por saber que a discordância é normal. Ultimamente, as pessoas estão sendo realmente grosseiras e violentas quando tem opiniões contrárias. Mas não existe outro caminho, só com as trocas podemos promover mudanças significativas. Precisamos, como sociedade, incentivar trocas que agreguem.

De que forma?

Entendendo a força do debate saudável e exercitando a escuta. Tenho essa relação com o público, me orgulho dessa troca legítima de identificação e afeto que construí até aqui. A motivação é por eles e por entender que, mesmo em um mundo em que a intolerância vem se sobressaindo, ainda tem pessoas que querem fazer parte e precisam desse movimento. Quero sempre encorajar debates saudáveis e é esse o meu papel no programa.

“Encontro com Patrícia Poeta” – Globo – de segunda a sexta, às 9h30.

“Papo de Segunda” – GNT – segundas, às 22h30.